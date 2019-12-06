Саратовские бизнес-миссии

Разговоры о трудностях, рисках и барьерах бюрократии при открытии своего дела, существовавшие долгие годы, ушли или уходят в прошлое. Теперь волжане охотно воплощают свои бизнес-идеи, в предпринимательство приходит все больше людей.

Созданный на базе областного бизнес-инкубатора центр «Мой бизнес» помогает деловому сообществу региона решать любые бизнес-вопросы: консультационные, образовательные, кредитно-финансовые, имущественные, экспортные и не только.

На площадке центра «Мой бизнес» в Саратове расположены Гарантийный фонд, Фонд микрокредитования, Венчурный фонд, 5 окон МФЦ для бизнеса, а также структурные подразделения областного бизнес-инкубатора - Центр поддержки предпринимательства и Региональный центр инжиниринга. Услуги оказываются по принципу «одного окна», а значит, избавляют предпринимателей от нужды тратить свое время на беготню по кабинетам и поиск необходимых подписей от чиновников.

С начала 2019 года до 1 декабря центр оказал более 7 тысяч услуг и провел 330 мероприятий, в которых приняли участие почти 6 тысяч представителей МСП и более 4 тысяч физических лиц.

ПОВЫШАЯ СВОЙ УРОВЕНЬ

Повысить свой уровень бизнес-грамотности саратовцы могут в региональном Центре поддержки предпринимательства. Здесь предоставляют консультации по правовым, бухгалтерским, трудовым и маркетинговым вопросам, проводят мастер-классы и встречи с бизнес-экcпертами. Например, сегодня в центре «Мой бизнес» идут образовательные программы «Деловой среды» от Сбербанка. В ближайшее время планируется запуск программ от международной консалтинговой группы «Эрнст энд Янг». На площадке центра выступают федеральные и региональные спикеры. Например, Настасья Белочкина - сооснователь HyperScript.ru, человек, который даже в соцсетях может легко объяснить, как выстроить диалог с клиентом так, чтобы все ушли довольные друг другом. Или Николай Мрачковский, инвестор и предприниматель, он разбирается в нюансах создания капитала, пассивного дохода, в работе с недвижимостью, инвестициях в недвижимость.

БИЗНЕС-МИССИИ ВЫПОЛНИМЫ

Многие саратовские бизнесмены участвуют в специализированных выставках, которые проводятся в других городах: «Иннопром 2019» в Екатеринбурге, «Подарки. Новый год. Осень. 2019» в Москве, «Котлы и горелки-2019» в Санкт-Петербурге.

- До конца года запланировано посещение выставки «Юг-Агро» в Краснодаре, «Биот» в Москве, «Ладья 2019 Зимняя сказка» в Москве, MITEX-2019. Востребованное направление работы центра - бизнес-миссии местных предпринимателей в другие регионы. Так, география деловых поездок уже охватила Нижний Новгород, Астрахань, Самару, Чебоксары, Оренбург, Липецк, Воронеж, Волгоград. Предпринимателей ждут поездки в Ульяновск и Тамбов, - отметил Дмитрий Марченко, директор ГУП Саратовской области «Бизнес-инкубатор Саратовской области», на базе которого действует центр «Мой бизнес».

На площадке центра «Мой бизнес» в Саратове расположены Гарантийный фонд, Фонд микрокредитования, Венчурный фонд, 5 окон МФЦ для бизнеса, а также структурные подразделения областного бизнес-инкубатора.Фото: Дарья Вострикова

ПОМОЧЬ РУБЛЕМ? ПРИХОДИТЕ!

Бизнесменам оказывает помощь «Фонд микрокредитования субъектов

малого предпринимательства Саратовской области», образованный 20 августа 2009 года. Его учредителем является Минэкономразвития региона.

Воспользоваться помощью могут предприниматели, которые зарегистрированы в Саратовской области. Сумма одного займа варьируется в размерах от 100 тысяч рублей до 2,5 миллиона рублей. Предельная сумма нескольких договоров по обращению за материальной поддержкой - до 5 миллионов рублей.

- С 9 сентября в Фонде действуют программы предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим приоритетные проекты, а также осуществляющим деятельность в моногородах, - в этом случае льготная ставка составляет не более 6,5% годовых на срок до 3 лет. А по программе «Действующий» микрозаем на сумму до 2,5 миллиона рублей единовременно возможно получить на срок до 3 лет по ставке от 9 до 11% годовых, - уточнили в учреждении.

Для предпринимательства действует «Стартовая» программа. Если человек зарегистрировался менее года назад до обращения, ему предоставляется до 1 миллиона рублей по процентной ставке от 3 до 10% годовых в зависимости от программы и участия в реализации приоритетных проектов, а также срока пользования микрозаймом.

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

Светлана Воронкова, директор ТЦ «Амикон», трудится в организации с 2013 года. Начало пути было трудным: хотелось объять необъятное, были разочарования.

- Случайное знакомство с центром предпринимательства «Мой бизнес» переросло в дружбу. Я обзавелась массой знакомств, прошла обучение, посетила ряд городов в роли участника бизнес-миссий. После чего рекомендовала знакомым обратить внимание на этот проект, за что получила благодарности. Я желаю центру предпринимательства «Мой бизнес» процветания, новых идей, классных партнеров и развития! - говорит Светлана Воронкова.

Елена Скосырская, владелец компании «Центр продаж 21 века» рассказала «КП» о своем опыте.

- Я занимаюсь предпринимательством с 2010 года, продажами - более 12 лет. Для меня холодные звонки - это не страх, а то, что приносит удовольствие. Поэтому мне захотелось развиваться именно в этой сфере вместе с командой единомышленников, - отметила Елена.

По словам предпринимателя, она знакома с центром с момента его открытия.

- Я бесплатно посещаю встречи с интересными спикерами, тренинги и семинары, получаю новые знания, занялась нетворкингом. Немалый опыт дали мне бизнес-миссии - поездки в Воронеж, Астрахань, Нижний Новгород принесли новых клиентов и партнеров. Все наше бизнес-сообщество призываю подключиться стать клиентами центра «Мой бизнес» - вы удивитесь его возможностям и компетенциям.

Год назад за поддержкой к государству обратился Грибной комбинат «Петровский» - крупный производитель свежей, маринованной и замороженной продукции. Предприятие находится на территории опережающего социально-экономического развития, что дает возможность получить льготы по налогам, пониженные проценты ставок по займам и кредитам. Но не обошлось без трудностей - нехватка специализированных кадров, рост цен на сырье и расходные материалы, дорогая транспортировка сырья и энергоресурсов.

- В 2018 году мы стали резидентами ТОСЭР. Провели специальную оценку условий труда на предприятии, сейчас проводим паспортизацию отходов, а в 2020 году с помощью Регионального центра инжиниринга мы планируем провести маркетинговое исследование и развивать свой бренд. Наша цель - запустить производство сушеных снеков из шампиньонов, - отметила директор предприятия Людмила Васильева. - Причем комбинат оплачивает 5 - 15% услуг, а остальную часть софинансирует государство. Я также хочу отметить высокую эффективность бизнес-миссий, встреч и семинаров, которые проводит центр «Мой бизнес».