ФАС: международные производители стиральных порошков обделяют россиян пеной

Федеральная антимонопольная служба обвинила производителей порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах. А именно: в России выпускаются или сюда к нам завозятся товары, которые по качеству и составу отличаются от тех, что под такими же марками продаются в Западной Европе. Что доказала экспертиза, проведенная по заказу ФАС Роспотребнадзором.

К стиральным порошкам и капсулам, в частности, как следует из официального сообщения на сайте ФАС, такие претензии. Различаются показатели «пенообразующая способность» и «моющая способность». Дозировка, рекомендованная на упаковке порошков, сделанных в России, в 1,5-2 раза выше, чем рекомендованная на упаковке тех же порошков, произведенных в ЕС, - для одних и тех же условий стирки. Получается, что производители сами признают: порошки для России и Европы у них отличаются.

ФАС видит в этом нарушение российского антимонопольного законодательства. На упаковке Persil написано, что это «немецкий стандарт качества», а на Ariel - «№1 в Европе». Что по мнению наших антимонопольщиков, создает иллюзию, что россиянам предлагают тот же порошок, что и европейцам. А это не так! Компаниям направлено предупреждение.

Как прокомментировал эти претензии исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) Петр Бобровский, международные корпорации на территории России производят товары в соответствии с требованиями законодательства РФ и Евразийского союза и не могут их тут производить в соответствии со стандартами других государств. Поэтому требования единообразить состав порошков, выпускаемых у нас и в Европе, невыполнимы, поскольку противоречат российскому законодательству.

- Это и правда так, и все про это знают. Если ФАС хочет, чтобы международные компании производили здесь товары, полностью аналогичные тем, что они же выпускают в Европе, пусть в первую очередь борется за гармонизацию наших требований к продукции с европейскими, - прокомментировал «КП» ситуацию председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

Так и в чем же отличие российского «Ариэля» от европейского?

- В Евросоюзе более жесткие требования к экологичности порошков и количеству химикатов, которые после стирки попадают в стоки. Но это и делает порошки более дорогими, - объясняет Янин. - Что касается качества и эффективности самой стирки, то, если вы четко следуете инструкции на упаковке, то оно будет одинаковым, независимо от того, используете вы Persil и Ariel российский или европейский.