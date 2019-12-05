2019-12-05T15:36:11+03:00
Экономика

Ученье - свет: как проходят обучающие тренинги в центре «Мой бизнес»

Корреспондент «Комсомолки» побывала на одном из таких семинаров в Подмосковье и прослушала базовый курс о предпринимательстве. «А может, и мне открыть свое дело?»
Екатерина СВИНОВА
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Елена Соколова, куратор программы семинаров Московского областного центра поддержки предпринимательства в Красногорске ведет занятие.Елена Соколова, куратор программы семинаров Московского областного центра поддержки предпринимательства в Красногорске ведет занятие.Фото: Екатерина СВИНОВА
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ДВА ДНЯ ИНТЕНСИВА

Ровно два дня длится обучающий курс, организованный центром «Мой бизнес». В Подмосковье за несколько месяцев тренинги посетило более 700 человек из 10 городов, расположенных в области. Обучение бесплатное и доступно всем желающим.

Мой выбор в обучающих программах пал на двухдневный экспресс-курс, который проводился в городе Красногорске. Слушателями семинара в этот раз стали студенты одного из местных колледжей. Впрочем, каждый раз эксперты центра «Мой бизнес» формируют аудиторию согласно тому или иному виду деятельности. То есть опытных предпринимателей никогда не посадят с начинающими или с теми, кто только мечтает открыть свое дело. Важно - чтобы программы были эффективны.

- Программа «Финансовая грамотность и стратегическое ведение бизнеса» реализуется в рамках национального проекта по предпринимательству при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, Правительства Московской области, Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы и центра «Мой бизнес». Аудитория тут собирается самая обширная: действующие предприниматели, начинающие бизнесмены, матери-одиночки, студенты, школьники, пенсионеры и инвалиды. К каждой группе необходим свой индивидуальный подход. Нельзя рассказывать про стратегию ведения бизнеса опытному бизнесмену и начинающему предпринимателю одновременно. Под каждую аудиторию мы подбираем определенную методику и тренера. Впрочем, тема, по сути, одна - стратегия ведения бизнеса и финансовая грамотность, - рассказала Елена Соколова, куратор программы семинаров.

По словам Соколовой, экспресс-сессии для предпринимателей по стратегии ведения бизнеса и финансовой грамотности проходят в течение полных двух дней, что составляет примерно 16 часов. Предпринимателей учат, как правильно платить налоги и вести бухгалтерию. Ну и конечно, как грамотно выстраивать стратегию развития бизнеса.

В рамках обучения-интенсива преподаватели дают основные инструменты грамотного ведения бизнеса с разбором кейсов и выполнением конкретных заданий. Слушатели получают полезную информацию и обратную связь по выполненным заданиям от своих наставников. Также на тренингах предприниматели знакомятся между собой, приобретают новые контакты.

Куратор также отметила, бизнес-тренеры открыты для обсуждения важных решений по вопросам ведения бизнеса при разборе конкретных примеров.

- Бизнес-тренеры имеют сертификаты, для каждой группы аудитории подбираются Московским областным центром поддержки предпринимательства в Красногорске в индивидуальном порядке с учетом особенностей аудитории, тактики подачи информации, - рассказала Елена Соколова. - Спикеры имеют огромный опыт ведения собственного бизнеса.

По данным куратора, пилотными тренинга-интенсива взяты города, где присутствуют центры «Мой бизнес». В Подмосковье это 11 городов, среди которых Можайск, Ногинск, Реутов, Дмитров, Коломна и другие.

В этом году по программе отучились 732 человека, до 15 декабря в планах обучить 1000 человек.

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

На занятии студентам были даны азы предпринимательского дела. Так как это молодежь, тренер работал в несколько игровой форме.

Здешним студентам курс читала опытный предприниматель и бизнес-тренер Екатерина Васильева, генеральный директор ООО «Пинг-ИТ».

- Сегодняшний курс - базовый, который по большей части содержит теоретическую информацию. Также мы даем практические задания, которые позволяют разобраться в какой-то рабочей ситуации и построить бизнес-стратегию. Во время занятий слушатели могут задать интересующие их вопросы, - пояснила «КП» Екатерина Васильева.

В сегодняшнем занятии упор сделан на методы сбора информации.

- В основном это теория на тему сбора информации и ее анализа, - говорит тренер. - Для студентов мы больше говорим про внешнее окружение, ведь своей компании у них еще нет. А также мы рассказываем о методиках, которые позволяют грамотно анализировать и делать выводы, и уже на их основании создавать стратегию, как лучше строить свой бизнес на определенный период. Эти инструменты применимы не только в бизнесе, но и в жизни - к примеру, SWOT-анализ, PEST-анализ, АВС-анализ и другие методики.

Самое главное, что пытаются донести на тренингах, - это понимание того, насколько важно грамотно поставить себе цель и дать себе ответы, куда и как мы идем. И если бизнес на каких-то этапах не достигает определенного уровня развития, то надо разобраться почему и скорректировать свои действия. Иногда случается так, что цель поставлена таким образом, что ее невозможно достигнуть.

- Этот блок у слушателей вызывает наибольшее количество инсайтов, то есть люди понимают, что я говорю очевидные вещи, но вдруг им становится ясно - никто из них в это глубоко не погружался, а потому недооценивал ситуацию, - добавила Екатерина Васильева.

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