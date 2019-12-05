Производительность растет - травматизм падает, если ты в спецодежде!

Фонд социального страхования (ФСС РФ) финансирует предупредительные меры по охране труда с 2002 года. Сейчас определены 13 направлений, по которым предусмотрено выделение средств. Наиболее популярные среди них - приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ), санаторно-курортное лечение, проведение медосмотров, специальная оценка условий труда рабочих мест. По каждому из этих направлений ведется работа, направленная на снижение производственного и общего травматизма, на предупреждение профзаболеваний, на усовершенствование механизма финансирования и получения социальной помощи предприятиями и их работниками. С каждым днем, даже не годом, ситуация меняется. Об основных тенденциях рассказали участники круглого стола.

О производственном травматизме

- Производственный травматизм в России сегодня снижается, - сообщил руководитель Департамента страхования профессиональных рисков ФСС РФ Игорь Барановский. – Предварительно за девять месяцев этого года количество несчастных случаев сократилось на 3,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отрадно, что и число смертельных случаев в этом году уменьшилось на 13%. На 7% стало меньше тяжелых случаев и на 22% - профзаболеваний. Кроме того, Россия активно реализует международную концепцию нулевого травматизма Vision Zero, и это тоже дает хорошие результаты.

В этом я вижу заслугу работы профсоюзов, работодателей и страхователей. Для того, чтобы добиться такой картины, требуется вкладывать деньги на охрану труда. Фонд социального страхования выделяет нужные средства. Однако эта сумма не значительна по сравнению с тем, что вкладывает работодатель. Думаю, присутствующие здесь коллеги смогут рассказать об этом подробнее.

Начальник Департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля ОАО «РЖД» Петр Потапов:

- Я представляю крупного работодателя, который плотно сотрудничает с ФСС. На настоящий день в нашей компании служит порядка 750 тысяч сотрудников, а с дочерними обществами – 1 миллион 200 тысяч. В 2018 году возвратные средства от ФСС составили около 280 миллионов рублей. В 2017 году – 257 миллионов, в 2016-м – 287 миллионов.

Компания тратит на средства индивидуальной защиты (СИЗ), на мероприятия, связанные с охраной труда, примерно 12 миллиардов рублей. Таким образом защищены люди 2-х тысяч профессий на пяти тысячах предприятий, из которых 300 тысяч человек работают непосредственно на путях.

И мы видим отдачу. В этом году в системе РЖД смертельный травматизм снижен на 20-23%, тяжелый - на 8%, общий - на 10%. Мы фиксируем все травмы, которые происходят в компании, для того, чтобы понять, в каком направлении осуществлять профилактическую деятельность. Самые распространенные травмы случаются в результате наезда подвижного состава или удара электрическим током, хотя мы применяем современную спецодежду для защиты от напряжения. Между прочим, это интересная конструкция: она собирается от головы до ботинок, как конструктор. В костюм зашита сетка Фарадея. Благодаря этой униформе за 5-7 лет ее использования нам удалось спасти от смертельного исхода 25-27 работников. Однако человеческий фактор все равно играет свою драматическую роль. По каждому случаю мы стараемся снять некий фильм, чтобы все наглядно понимали, как опасно работать с электричеством, не соблюдая элементарных правил, в том числе использования спецодежды.

Руководитель службы охраны труда, главный технический инспектор труда Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Наталья Горшкова:

- Мы производим авиационную технику. В отрасли занято 237 предприятий и более 400 тысяч работников. География простирается от Архангельской области (город Котлас) до Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Арсеньева. Наша отрасль передовая, и профсоюз считается лидером в вопросах охраны труда.

С 2002 года мы ведем статистику и по травматизму, и по профзаболеваемости. Большое внимание уделяется вопросу возвратных средств ФСС. Еще в 2002-2003 годах на авиационных предприятиях был очень высокий уровень травматизма, и фактически невозможно было говорить о возвратных средствах. В настоящий момент профсоюзом создана техническая инспекция. Она насчитывает 48 технических инспекторов труда и более 4 тысяч уполномоченных. Это те общественные ресурсы, которые осуществляют контроль исполнения работодателями требований законодательства в области охраны труда. И мы добиваемся устранения тех нарушений, которые приводят к травматизму.

За последние пять лет в отрасли зафиксирована стойкая тенденция ежегодного снижения общего уровня травматизма - до 30%. Тяжелых травм тоже стало существенно меньше – "минус" 19%.

Регулярные медосмотры на рабочих местах тоже делают свое благое дело.

По профзаболеваемости мы констатируем 2101 заболевание, что более, чем на 30 % меньше, чем пять лет назад.

Что касается использования возвратных средств, то председатель нашего профсоюза Алексей Тихомиров буквально накануне этого мероприятия издал приказ, по которому за счет Фонда будет проводиться обучение по охране труда.

- Горнодобывающая отрасль полностью является частной, - очерчивает ситуацию в своей сфере исполнительный директор Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России Алексей Окуньков. - Она акционирована, и это пошло ей на пользу, потому что после 2000-го года в одну только черную металлургию инвестировано около 2-х с половиной триллионов рублей. Сейчас у нас амортизация основного оборудования порядка 42%. Это достойная цифра. Она сопоставима с показателями любой европейской страны.

Компании горно-металлургического комплекса зачастую являются международными. Их деятельность простирается не только на Россию, но и на другие страны. Как правило, они выстраивают единую систему управления охраной труда, и это позволяет быть и оставаться на очень приличном уровне по вопросам профилактики травматизма.

Но все же пока от печальной статистики совсем уйти не удается. Эксперты утверждают, что 1 миллион тонн стали в среднем уносит одну человеческую жизнь. Мы производим сейчас меньше 70 миллионов, а "смертельная"цифра все же меньше. И вообще постепенно происходит равномерное снижение производственной летальности на 5-7%. Однако мы вынуждены констатировать, что в 30-40% несчастных случаев причина кроется в человеческом факторе. Как правило, трагедии происходят либо с новичком в профессии, либо со специалистом, отработавшим лет 15, когда иногда утрачивается чувство опасности.

Выделяются бесплатные путевки

В этом году впервые принято решение о том, что ФСС выделяет средства на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного и пенсионного возраста. Это позволяет поддержать здоровье многим работникам. На это предусмотрены 5,7 миллиарда рублей.

Правда, еще не до конца продуман механизм оплаты проезда до этих санаториев. Многие отрасли договорились, что включат данную сумму в коллективные договора, в соглашения о том, что оплату проезда берет на себя работодатель.

О спецодежде

- Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – это тот последний барьер, который стоит между человеком и опасностью, - говорит руководитель проекта ЦВССБТ ГК «Восток-Сервис», член комитета по охране труда и сохранению трудового потенциала «Деловой России»» Ирина Дымич. - Неудивительно, что более 40% объема выделяемых Фондом средств страхователи направляют на приобретение СИЗ. Небольшой провал произошел в 2018 году, когда в рамках общероссийских мероприятий и программ по импортозамещению, поддержки предприятий легкой и текстильной промышленности было принято решение, что Фонд социального страхования может возмещать расходы на приобретение только той спецодежды, спецобуви и других средств защиты, которые произведены в РФ.

Петр Потапов:

- В РЖД деньги, которые выделяет Фонд, как раз и идут на СИЗ. Мы можем приобрести опытные ультрасовременные образцы. И мы их тестируем: насколько удобна одежда, нужны ли технические карманы, где и как использовать современные утеплители. Сегодня гендиректор компании Олег Белозеров лично контролирует вопросы, связанные со спецодеждой. Мы понимает, что качественная спецодежда - это культура и производительность. К слову, посчитано - удобная униформа способствует росту производительности труда на 3-5%.

Наталья Горшкова:

- Авиационная промышленность травмоопасна. Поэтому спецодежде уделяем особое внимание, что дает заметные положительные результаты. Раньше наши работники носили халаты, почти ни от чего не защищающие. Сегодня мы сотрудничаем с ведущими производители спецодежды, например, с фирмой «Техноавиа». Наш профсоюз профинансировал разработку и внедрение отраслевых норм спецодежды, в прошлом году они были утверждены Минтрудом. А мы издали сборник. И всем работодателям, первичным профсоюзным организациям направили эти сборники для ознакомления, чтобы работники были одеты в спецодежду с учетом той специфики, которая существует на каждом рабочем месте.

Есть и еще одна интересная данность сегодняшнего времени: работодатели переходят на аренду СИЗ. У нас есть ряд предприятий, которые практикуют такую форму обеспечения спецодеждой. Это освобождает работодателя от большой дополнительной нагрузки по организации приобретения спецодежды и ее содержанию в надлежащем состоянии (стирка, ремонт), а также и от штрафных санкций, если вдруг обнаружатся погрешности в униформе. А кроме того, высвобождаются склады, кладовщицы, упраздняется ведение карточек.

Но, к сожалению, в перечне предупредительных мер, на которые можно использовать средства ФСС, пока не указано, что их можно использовать на аренду спецодежды. Хотелось бы, чтобы этот момент был отрегулирован.

Половина россиян работает во вредных условиях!

- По нашим данным, огромное число граждан в России работает во вредных условиях, - сообщил Игорь Барановский. - У меня есть сведения по классам профессионального риска. Всего их 32 класса. И, оказывается, что даже в наиболее безопасном первом классе почти 14% работает во вредных условиях! В 10-м классе – а это производство алюминия и свинца - уже 49,9% трудится во вредных и опасных условиях. В добыче руд и песков драгоценных металлов - это 59, 2% работников. В области добычи медных руд все еще плачевнее – 73,5% персонала заняты во вредном производстве.

Поэтому мы должны не только покупать СИЗ, но и точно знать, какие и конкретно для кого.

Кроме прочего, собрать такую информацию помогают медосмотры, а фиксировать состояние здоровья сотрудника - единая электронная медкарта, над созданием которой мы работаем. При наличии такой карты, куда бы ни поехал человек в командировку, если ему вдруг станет плохо, он получит оперативную и квалифицированную помощь.