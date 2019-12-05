2019-12-05T14:52:49+03:00
В мире

Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию

Но на вручение награды «За целесообразное жизнеобеспечение» экоактивистка не приехала
Мария БЕРК
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В Стокгольм на награждение Тунберг не приехала, но прислала видеообращениеВ Стокгольм на награждение Тунберг не приехала, но прислала видеообращениеФото: REUTERS
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16-летней школьнице из Швеции Грете Тунберг пророчили Нобелевскую премию мира еще в октябре. Но не вышло. Тогда Нобелевский комитет предпочел ей премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда Али. Компенсировать такую «несправедливость» мировое сообщество решило с помощью присуждения юной экоактивистки премии «За целесообразное жизнеобеспечение».

Премию учредили 40 лет назад по инициативе писателя и ученого Якоба фон Укскюлля, и вручают тем, кто предлагает действенные решения актуальных проблем. Принято считать, что эта награда — своеобразное дополнение к Нобелевским номинациям.

В Стокгольм на награждение Тунберг не приехала, но прислала видеообращение, где поблагодарила за признание молодежного климатического движения.

- Борьба продолжается, мы никогда не остановимся, - предупредила школьница.

Сейчас она находится в Мадриде на конференции ООН, посвященной изменениям климата. Вместо нее награду получили активисты молодежного климатического движения Fridays for Future («Пятницы ради будущего»). Вдохновителем этого движения стала сама Грета, которая однажды в пятницу вместо уроков устроила одиночный пикет у стен шведского парламента.

Помимо Тунберг премию присудили правозащитнику из Западной Сахары, китайскому адвокату и активисту движения по защите бразильских индейцев яномамо. В этому лауреатам вручили металлические статуэтки, выполненные из переработанного оружия, и денежную премию в $105 тыс. (1 млн крон).

За 40 лет существования премии ее лауреатами стали 178 человек. В 2014 году эту награду получил бывший сотрудник Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден. Трижды ее удостаивались представители из России: в 1992 году бывший народный депутат СССР и эксперт по проблемам ядерной безопасности Алла Ярошинская, в 1996 — Комитет солдатских матерей, и в 2016 — правозащитница Светлана Ганнушкина.

Грета Тунберг — девочка, которая отчитала президентов.Её называют новой Жанной д’Арк. Её выдвигают на Нобелевскую премию мира. О ней говорят Меркель и Трамп. А она гневно отчитывает их за «украденное детство». Ведь ей всего 16…

ИСТОЧНИК KP.RU

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