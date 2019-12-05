Москва стала экспортировать на 36,7% больше транспортных средств

Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) Москвы в январе–сентябре 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,2%, достигнув объема 19,2 млрд долл. США. Эксперты Московского экспортного центра (МЭЦ), подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, проанализировали, какие отрасли внешнеэкономической деятельности развиваются наиболее активно.

«С учетом приоритетов развития столичного экспорта, наибольший интерес представляют отрасли, поставляющие за рубеж готовые товары и услуги или продукцию, полученную в результате сложной и многоступенчатой обработки исходного материала», – отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Он сообщил, что среди таких отраслей наибольший прирост объемов экспорта в январе–сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали транспортные средства и комплектующие. Их Москва стала поставлять за границу больше на 36,7%, в результате чего экспорт продукции отрасли достиг 1,24 млрд долл. США. В тройку лидеров среди стран-импортеров транспортных средств и комплектующих вошли Казахстан, Белоруссия, и Чехия.

Второй отраслью по темпу роста экспорта в указанный период стала электроника и электротехника. Объем ее поставок за рубеж вырос на 25,2% и достиг 1,51 млрд долл. США. Ключевыми импортерами московской электроники и электротехники стали Турция, Белоруссия и Казахстан.

На третьем месте оказались медицина и фармацевтика. Объем экспорта данной категории вырос на 14,9% и достиг 252 млн долл. США. Тройка лидеров среди импортеров медицинской и фармацевтической продукции – Белоруссия, Казахстан и Узбекистан.

Четвертое место заняли одежда, текстиль и изделия из кожи, объем экспорта которых вырос на 11,0% и достиг 384 млн. долл. США. Ключевыми покупателями этой продукции стали Белоруссия, Казахстан и Польша.

Наконец, замыкают пятерку лидеров по темпам роста среди анализируемых отраслей машины и оборудование. Объем их экспорта в первые 9 месяцев 2019 года вырос в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 9,0% и достиг 2,28 млрд. долл. США.

«Несырьевой неэнергетический экспорт столицы разнообразен и активно развивается по различным отраслям во многом благодаря Московскому экспортному центру, который предоставляет широкий спектр мер поддержки внешнеэкономической деятельности столичных компаний. – отметил Алексей Фурсин. – Что касается отраслей, продемонстрировавших высокий темп роста объема ННЭ в первые 9 месяцев 2019 года, то все они активно поддерживались МЭЦ. Мы систематически вывозили товары этих отраслей на международные выставки, оказывали компаниям информационно-консультационную поддержку и развивали направление электронной коммерции».

Он также напомнил, что уже в четвертом квартале состоялась многоотраслевая бизнес-миссия в Дели в рамках Дней Москвы в Индии. Кроме того, в декабре этого года 16 компаний сферы здравоохранения поедут с бизнес-миссией в Ханой в рамках международной медицинской выставки Vietnam MediPharm 2019.

Справочно:

Московский экспортный центр (МЭЦ) был создан Правительством Москвы в качестве «единого окна» для работы с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки и продвижения продукции столичных производителей на зарубежные рынки. Одна из главных задач МЭЦ – сохранение лидерства Москвы по объемам экспорта среди регионов России и увеличение базы действующих и потенциальных московских экспортеров.

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