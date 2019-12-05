Каковы перспективы реализации проекта высокоскоростной магистрали, которая соединит Санкт-Петербург, Минск и Европу?

Конференция станет одним из самых масштабных событий за последнее десятилетие в истории Союзного государства. Более 500 человек соберутся 10 декабря в Москве, чтобы поговорить о важных вехах углублениях интеграционных процессов между Беларусью и Россией, обсудить проблемы и вектор развития Союза.

Мероприятие посвящено 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства.

По словам организаторов, формат научно-практической конференции был выбран не случайно. Важно собрать на одной площадке представителей разных структур и ведомств, в том числе представителей всех ветвей власти, ученых, юристов, бизнесменов.

- Вместе мы надеемся обсудить итоги нашей деятельности, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, - рассказал заместитель Госсекретаря Союзного государства Дмитрий Соловьев. - Конференция охватит практически все сферы взаимодействия. За 20 лет нам есть о чем сказать. Мы надеемся, что та программа, которая представлена сейчас, расширится , потому что речь идет не только о выступлениях и докладах, но и развернется дискуссия по разным направлениям.