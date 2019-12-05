2019-12-05T16:51:28+03:00
Экономика

Каковы перспективы реализации проекта высокоскоростной магистрали, которая соединит Санкт-Петербург, Минск и Европу?

Этот и другие вопросы обсудят участники научно-практической конференции «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы»
Наталья ВАРСЕГОВА@Ko_Natal
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Заместитель Госсекретаря Союзного государства Дмитрий Соловьев.Заместитель Госсекретаря Союзного государства Дмитрий Соловьев.
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Конференция станет одним из самых масштабных событий за последнее десятилетие в истории Союзного государства. Более 500 человек соберутся 10 декабря в Москве, чтобы поговорить о важных вехах углублениях интеграционных процессов между Беларусью и Россией, обсудить проблемы и вектор развития Союза.

Мероприятие посвящено 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства.

По словам организаторов, формат научно-практической конференции был выбран не случайно. Важно собрать на одной площадке представителей разных структур и ведомств, в том числе представителей всех ветвей власти, ученых, юристов, бизнесменов.

- Вместе мы надеемся обсудить итоги нашей деятельности, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, - рассказал заместитель Госсекретаря Союзного государства Дмитрий Соловьев. - Конференция охватит практически все сферы взаимодействия. За 20 лет нам есть о чем сказать. Мы надеемся, что та программа, которая представлена сейчас, расширится , потому что речь идет не только о выступлениях и докладах, но и развернется дискуссия по разным направлениям.

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