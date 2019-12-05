У убийцы террориста в Берлине нашли огромные деньги. Это почерк заурядных киллеров, а не офицеров спецслужб

23 августа, когда западные СМИ дружно скорбели из-за 80-летия пакта Молотова-Риббентропа, в берлинском парке по выходу из мечети был застрелен гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.

Немецкое государство без проблем даёт приют и пособие «гонимым беженцам», даже если у них есть связи с террором. Самый известный случай — в Северном Рейне-Вестфалии больше десяти лет прожил тунисец по имени Сами, ранее являвшийся телохранителем террориста №1 Усамы бин Ладена и депортированный на родину лишь после грандиозного скандала в газетах. Но личность покойного Хангошвили выделяется даже на столь толерантном фоне.

ОН ЛИЧНО РАССТРЕЛЯЛ ПРАПОРЩИКА ФСБ

15-20 лет назад этот уроженец Панкисского ущелья участвовал в войне на Северном Кавказе на стороне боевиков-исламистов. Был соратником полевых командиров Аслана Масхадова, Шамиля Басаева и Доку Умарова, связанных с международным террором. По данным российских правоохранительных органов, в середине 2003 года Хангошвили был соорганизатором серии нападений на российские колонны в Сунжеском районе Ингушетии, из-за чего погибли 15 военнослужащих. Далее, 21-22 июня 2004 года, участвовал в масштабном нападении банды Басаева на органы МВД в Назрани, где были убиты 67 милиционеров и десятки мирных жителей. Затем похищенное в Назрани оружие было использовано для чудовищного теракта в Беслане, так что Хангошвили косвенно причастен и к этому злодеянию.

Более того, за тот рейд на Назрань прокуратура Республики Ингушетия (РИ) ещё в 2004 году возбудила против Хагошвили уголовное дело. По материалам следствия, он не просто возглавлял группу, но и запятнал себя самоличными убийствами: например, расстрелял прапорщика УФСБ по РИ по фамилии Гадаборшев, поскольку тот отказался делиться с боевиками оперативной информацией.

Так что когда из «охотника» 40-летний боевик превратился в жертву, скорбеть по нему было не с руки. Поэтому сейчас — спустя больше трёх месяцев после выстрелов в берлинском парке — Запад начал раскручивать удобную версию: якобы за ликвидацией стоят «агенты России». А значит, надо вводить новые санкции. Двое дипломатов из посольства РФ в ФРГ решением немецкого МИД уже высланы — якобы «за причастность к работе спецслужб».

Доказательства? У арестованного киллера (с фамилией не то «Соколов», не то «Степанов»), был фальшивый российский загранпаспорт. Дело же известное: с такими липовыми документами по Европе путешествуют только «кремлёвские агенты», а нормальные, честные преступники перемещаются исключительно под собственным именем.

Зелимхан Хангошвили с Асланом Масхадовым.

ОТКУДА ДЕНЬГИ?

Между тем в первые дни после убийства всплывали интереснейшие детали. 27 августа грузинское издание «Ахали таоба» («Новое поколение») опубликовало интервью с другом семьи Хангошвили — Малхазом Мачаликашвили. На основе данных от родственников покойного (им было известно о ходе полицейского расследования), Малхаз заявляет:

— Разумеется, преступление было совершено за деньги, у арестованного киллера при себе нашли огромную сумму.

Западные СМИ, кстати, об этой детали не упоминали. Почему — понятно. Настоящие агенты спецслужб за успешно выполненное задание, конечно, что-то получают. Звание или орден секретным приказом. Но не «огромную сумму денег», да ещё наличными, да ещё и сразу в районе ликвидации. А вот если предположить, что это были заурядные киллеры, выполнявшие чей-то коммерческий заказ, то картина как раз очень логична.

В Грузии у Хангошвили было немало врагов. В августе 2012 года в грузинском ущелье Лопота на стороне правительственных сил он участвовал в «антитеррористической операции». По официальной версии, с территории соседнего Дагестана туда просочились боевики, но Тбилиси их героически ликвидировал — в количестве 11 человек.

Есть и другая версия. У власти тогда стоял президент Михаил Саакашвили, ранее развязавший войну в Южной Осетии. С его подачи из числа чеченцев-эмигрантов, чьи головы заморочили антироссийской пропагандой, был сколочен отряд в несколько десятков человек. Их перебросили в Лопоту, обещая «открыть коридор для рейда на Дагестан». Но на месте стало понятно, что «волонтёров» в лучшем случае проводят до российской границы, где никакой «безопасный коридор» их точно не ждёт. Тогда эмигранты взбунтовались, между ними и грузинским силовиками вспыхнул бой с жертвами с обеих сторон. На стороне Тбилиси в деле участвовал и Хангошвили.

Так что в Грузии вполне могли быть люди, желавшие экс-боевику смерти (если не за битву при Лопоте, то за что-то ещё, учитывая его бурную биографию). Кстати, первое покушение на Хангошвили состоялось ещё в 2015 году в Тбилиси, хотя он конспирировался и жил под другой фамилией. Причём местная прокуратура расследовать ту атаку демонстративно отказалась.

После этого Хангошвили уехал просить убежища в Германию. И в следующем, 2016 году, был объявлен в розыск… Кем, думаете? Грузией. То есть в Тбилиси наверняка были серьёзные люди, имевшие к беглому боевику ещё более серьёзные вопросы.

Но обвинить во всём Россию, конечно, куда удобнее.

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