В столице пройдет V съезд родителей детей с инвалидностью

В пятницу, 13 декабря, в культурном центре ЗИЛ в Москве состоится V съезд родителей детей с инвалидностью. На нем подведут итоги работы за прошедший год и наметят планы на будущее.

Во время встречи обсудят наиболее важные вопросы, касающиеся жизни детей-инвалидов и инвалидов с детства, в сфере здравоохранения, образования, транспортной доступности, реабилитации, социализации, интеграции, трудоустройства, отдыха и досуга детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет. На съезд приедут представители родительского и профессионального сообщества Москвы, общественники и представители органов исполнительной и законодательной власти Москвы.

Желающие смогут побывать на консультационных площадках органов исполнительной власти Москвы и Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства (МГАРДИ), а также выставку лучших практик государственных организаций и инициатив, которые реализуют НКО.

«Мы традиционно поддерживаем Съезд. Важно встречаться и оценивать результаты совместной деятельности, а также генерировать идеи. Это своего рода дискуссионная площадка уже стала одним из реальных инструментов, который помогает с каждым годом повышать уровень качества жизни детей с инвалидностью и их родителей», - сказал Алексей Володин, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Напомним, МГАРДИ объединяет родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства Москвы. Ассоциация работает с 2014 года и насчитывает более 10 тысяч семей, а также более 25 общественных организаций.