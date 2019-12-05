Самым популярными видео YouTube в России стала пародия на «Фиксиков»

Под конец года команда YouTube вновь подсчитывает, какие ролики оказались самыми просматриваемыми в России. Но в 2019 году создатели подборки YouTube Rewind решили внести изменения. Пользователи просили добавить к традиционным новые категории, танцы и видеоигры. Кроме того, впервые определили видео, набравшие наибольшее число лайков по всему миру:

- На первом месте — челлендж на канале Mr.Beast, бросивший вызов неожиданно популярному яйцу в Инстаграм, и набравший в итоге почти 11 миллионов лайков. Сразу за ним свадебный ролик короля YouTube — PewDiePie, - сообщают авторы подборки.

Популярны в 2019 году были ролики, на которых люди пытались покорить своими незаурядными талантами. Если петь, то не просто красиво, а повторяя 54 разных голоса. Такой трюк провернул в восьмиминутном ролике Black Gryph0n. Много просмотров и у SethEverman, который с невозмутимым лицом раскрыл секрет создания хита этого года — «Bad Guy» Билли Айлиш.

В России тенденции несколько другие. У нас пользователи «подсели» на мультики. Правда, российскую подборку возглавили не сами «Фиксики», а пародия на этот мультфильм от блогера Сыендука.

Первые строчки по просмотрам занимают выступления резидентов Comedy Club, в частности, Павла Воли.

- С каждым годом все больше стирается грань между ТВ- и YouTube-шоу: яркий пример — выпуск «Вечернего Урганта» с певицей Билли Айлиш, вошедший в ТОП-3 самых просматриваемых видео. Особую нишу заняли документальные фильмы: выпуск шоу Юрия Дудя «Беслан. Помни» набрал более 18 миллионов просмотров и занял второе место в рейтинге, - сообщили авторы подборки.

В тройку самых популярных танцевальных видео года попали номера ChapkisDance (США), Awez Darbar (Индия) и 1MILLION Dance Studio (Южная Корея).

Беслан. Помни.

Подготовила команда YouTube также подборку самых популярных у русскоязычных пользователей клипов. Первое место вырвал у профессиональных музыкантов Артур Пирожков с песней «Зацепила». Второе место – за ним же, но уже с песней «Алкоголичка». «Бронзу» отвоевал «Грустный дэнс» от Artik & Asti.