2019-12-05T18:08:04+03:00
Общество

Самым популярными видео YouTube в России стала пародия на «Фиксиков»

Впервые в подборку YouTube Rewind 2019 попали танцы и видеоигры
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Пародия на "Фиксиков" стала самым просматриваемым в России видеоПародия на "Фиксиков" стала самым просматриваемым в России видеоФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Под конец года команда YouTube вновь подсчитывает, какие ролики оказались самыми просматриваемыми в России. Но в 2019 году создатели подборки YouTube Rewind решили внести изменения. Пользователи просили добавить к традиционным новые категории, танцы и видеоигры. Кроме того, впервые определили видео, набравшие наибольшее число лайков по всему миру:

- На первом месте — челлендж на канале Mr.Beast, бросивший вызов неожиданно популярному яйцу в Инстаграм, и набравший в итоге почти 11 миллионов лайков. Сразу за ним свадебный ролик короля YouTube — PewDiePie, - сообщают авторы подборки.

Популярны в 2019 году были ролики, на которых люди пытались покорить своими незаурядными талантами. Если петь, то не просто красиво, а повторяя 54 разных голоса. Такой трюк провернул в восьмиминутном ролике Black Gryph0n. Много просмотров и у SethEverman, который с невозмутимым лицом раскрыл секрет создания хита этого года — «Bad Guy» Билли Айлиш.

В России тенденции несколько другие. У нас пользователи «подсели» на мультики. Правда, российскую подборку возглавили не сами «Фиксики», а пародия на этот мультфильм от блогера Сыендука.

Первые строчки по просмотрам занимают выступления резидентов Comedy Club, в частности, Павла Воли.

- С каждым годом все больше стирается грань между ТВ- и YouTube-шоу: яркий пример — выпуск «Вечернего Урганта» с певицей Билли Айлиш, вошедший в ТОП-3 самых просматриваемых видео. Особую нишу заняли документальные фильмы: выпуск шоу Юрия Дудя «Беслан. Помни» набрал более 18 миллионов просмотров и занял второе место в рейтинге, - сообщили авторы подборки.

В тройку самых популярных танцевальных видео года попали номера ChapkisDance (США), Awez Darbar (Индия) и 1MILLION Dance Studio (Южная Корея).

Беслан. Помни.

Подготовила команда YouTube также подборку самых популярных у русскоязычных пользователей клипов. Первое место вырвал у профессиональных музыкантов Артур Пирожков с песней «Зацепила». Второе место – за ним же, но уже с песней «Алкоголичка». «Бронзу» отвоевал «Грустный дэнс» от Artik & Asti.

Певица Билли Айлиш/Billie Eilish. Вечерний Ургант. 09.09.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Москве прошла 13-я церемония вручения национальных стипендий «Для женщин в науке»
Десяти молодым российским женщинам-учёным были вручены стипендии, призванные помочь талантливым и перспективным специалистам в различных областях знаний развивать научную карьеру в России
Приемные родители и опекуны ребенка - кому полагаются пособия по материнству?
Подскажите: кто имеет право на получение пособия по уходу за ребенком до полутора лет и других пособий по материнству? В частности, кроме родных родителей, интересуют приемные отец и мать, а также опекуны ребенка. Елена, Пермь.
Вероника Скворцова: За последние 5 лет волонтеры-медики проработали в российских больницах более 2,7 миллионов часов
В эти дни в Сочи проходит Международный форум добровольцев. Министр здравоохранения, участвующая в нем, ответила на вопросы «Комсомольской правды»
Окна аварийности — от чего устают россияне на работе
Сейчас много говорят о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю. Но не пора ли пересмотреть и режим работы в некоторых профессиях — например, дать больше времени на восстановление сил в течение рабочего дня?
«Она для них чужая тетя!»: бывшая наркоманка хочет забрать дочек-двойняшек из приемной семьи
Приемная мама Ольга Куприянова не хочет отдавать шестилетних девочек в руки незнакомой женщине. Родная мать говорит, что в ней проснулись материнские чувства. Кому верите в этой истории вы?
Новости 24
Трамп угрожает ограничить торговлю США со странами, которые мало платят в фонд НАТО
«Единая Россия» сделает местные бюджеты народными
Россиянка признала себя виновной в отмывании денег в США
«Навешивают ярлык киберпреступника»: Посол России отреагировал на новые санкции США
Ракета Falcon 9 с грузовиком Cargo Dragon стартовала к МКС
В МИД России выступили за возобновление авиасообщения с Грузией
«Пелоси и демократам должно быть стыдно»: В Белом доме ждут справедливого суда над Трампом
Алексей Ягудин: "Катание Валиевой - настоящее искусство"
В Совфеде считают «план Б» Киева по Донбассу будет не на пользу самой Украине
ВЦИОМ: 79% россиян хотят, чтобы их дети стали волонтерами
Лавров считает, что перед выборами США будут вновь использовать «российскую карту»
Глава МВД выступил против возможного ненаказуемого снижения «порога превышения скорости»
Путин: Только Макрон ответил на предложение ввести мораторий на распространение ракет
В Украине сообщили о срыве переговоров по газу с Россией
США ввели санкции против семи российских компаний и 17 граждан России и Украины
В Индии режиссер призвал женщин «готовиться» к нападению насильников и не сопротивляться