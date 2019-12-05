Застройщики продолжают получать проектное финансирование

После перехода строительной отрасли на проектное финансирование не прошло и полугода, а эксперты не просто рассуждают о несбывшемся прогнозе об обвале рынка, но и с полной уверенностью говорят о том, что реформа успешно стартовала и сейчас уже есть чем гордиться. Всего за 5 месяцев с использованием счетов эскроу строится 21,5% жилых домов.

Цифры берутся не с потолка, они достоверные и четкие, так как сегодня в России создан мощный мониторинг строительной отрасли на базе Единой информационной системы жилищного строительства. На сайте системы наш.дом.рф содержатся данные, которые заводит в систему каждый застройщик по каждому дому, в котором предусмотрено привлечение средств граждан.

Напомним, что новые правила вступили 1 июля 2019 года. Все новые проекты девелопер может начинать только после получения в банке финансирования, если не имеет собственных средств, а деньги дольщиков привлекаются на счета эскроу в банках пока дом не будет введен в эксплуатацию.

В четверг ДОМ.РФ представил исследование, которое в том числе на основе опубликованной в системе информации отражает полную картину перехода строительной отрасли на «новые рельсы». В целом на рынке работают 3,7 тысячи застройщиков, которые распределены по 2,5 тысячи групп компаний. Среди них счета эскроу востребованы примерно на равном уровне.

«В сегменте крупных девелоперов доля строящегося жилья с привлечением проектного финансирования составляет 24,6% (8 компаний, за исключением 2 системообразующих застройщиков, у которых доля проектов с использованием счетов эскроу составляет 11,8%), в группе средних строительных компаний – 23,0% (490 компаний), среди малых застройщиков - 21,5% (2 008 компаний)», - приводятся аналитические данные в исследовании.

«С учетом масштабности и сложности реформы, полной перезагрузки отрасли, думаю, что эти цифры достаточно убедительные. Прошло несколько месяцев, и речь идет о больше 20% строящегося жилья с использованием эскроу-счетов. При этом мы видим, что активное участие в изменениях принимают все игроки. Каждый из уполномоченных банков в зависимости от масштаба может найти себе место на этом рынке. Очень важно, чтобы банки его развивали, это будет способствовать устойчивости отрасли», - прокомментировал исследование генеральный директор рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук.

По его словам, проникновение механизмов проектного финансирования будет идти органически. Новые проекты будут строиться по новым правилам, что приведет к увеличению объема жилья и его доступности, и станет поддержкой для отрасли.

Как уточнили в ДОМ.РФ «Комсомольской правде», региональные застройщики активно переходят на проектное финансирование. Порядка 88% от общего количества застройщиков на рынке, привлекающих финансирование, реализуют строительные проекты вне Московского региона.

Но по 28% проектов в столичном регионе предусматривается использование счетов эскроу, это 6,9 млн квадратных метров жилья. Оставшиеся 17,4 млн квадратных метров (72% проектов) реализуются в других регионах Российской Федерации. Всего в России в стадии строительства находится 113,0 млн квадратных метров жилья, из которых, как мы видим, порядка 25 млн «квадратов» возводится по новой схеме финансирования.

Участники рынка не сомневаются, что объемы проектного финансирования будут только увеличиваться. «По оценкам, общий портфель проектного финансирования должен вырасти до примерно 6 трлн рублей (около 3 трлн ежегодно) к 2024 году. При всех макроэкономических сценариях потенциал расширения проектного финансирования достаточен для обеспечения потребности строительного сектора», - поделился мнением Олег Солнцев, руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

По его словам, достижению указанного объема проектного финансирования с точки зрения капитала банковской системы способствует, в том числе и изменение банковского регулирования, которое произошло в 2019 году.

«Уполномоченные банки являются финансово устойчивыми и обладают достаточным потенциалом для кредитования проектов по строительству жилья. Активы этих кредитных организаций составляют около 70% активов банковской системы», - сказал эксперт ЦМАКП.

При этом с учетом высокой степени концентрации банковской системы основная часть потенциала проектного финансирования жилищного строительства будет приходиться на 10 крупнейших банков. Важную роль предстоит сыграть уполномоченному банку жилищного строительства – банку ДОМ.РФ.

Из всех аккредитованных банков 24 банка являются активными участниками рынка. В число лидеров входят Сбербанк, ВТБ и Банк ДОМ.РФ.

Напомним, что новые правила вступили 1 июля 2019 года. Все новые проекты девелопер может начинать только после получения в банке финансирования, если не имеет собственных средств, а деньги дольщиков привлекаются на счета эскроу в банках пока дом не будет введен в эксплуатацию.

Согласно данным на портале наш.дом.рф, на 1 декабря 2019 года объем проектов, по которым не предусмотрено использование счетов эскроу и получено заключение о соответствии критериям Правительства РФ, составляет 73,6 млн квадратных метров. Ввод порядка 95% таких проектов планируется с 2020 по 2023 годы.