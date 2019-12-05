"Бойтесь юристов бесплатных, обещания приносящих": Советы нотариуса одиноким владельцам квартир

Вокруг квартир одиноких москвичей, даже однокомнатных, мошенники буквально водят хороводы. По мнению нотариуса Ольги Савиной, причиной тому могло стать появление на столичном рынке сети фирм частных "юристов", которые предлагают услуги "абсолютно бесплатно". Она рассказала "Комсомолке" о последствиях, которые может вызвать контакт с распространителями навязчивой рекламы по телефону.

ПАДЧЕРИЦА ВСЕХ РАСПИСАЛА

История для сюжета детектива. Суть в следующем: в аварии погибает 60-летний москвич и его сожительница, которая жила с ним гражданским браком. У погибшей оказывается взрослая дочь, которая решает присвоить себе квартиру, два земельных участка и около полумиллиона рублей. Она знала, что у сожителя матери не было наследников, а потому легко решилась на аферу, которую ей предложили юристы с улицы. Они пообещали оформить на молодую барышню наследство за месяц. Сначала они устроили погибшим "свадьбу" - расписали их в советском ЗАГСе, и таким образом сделали клиентку падчерицей погибшего.

- Держала это свидетельство о браке в руках. Бланк советский, с настоящей печатью, заполнено, как и положено ручкой от руки. А еще они подделали свидетельство о смерти. В нем они указали более позднюю дату смерти, чтобы убедиться, что отсутствуют законные наследники. Как известно, на вступление в наследство законом дается 6 месяцев, - поясняет Ольга Савина.

За услуги с падчерицы мошенники взяли 950 тысяч, а еще 2 миллиона рублей. Ей они объяснили, что часть денег собираются потратить на подкуп сотрудников ЗАГСа и нотариуса. Открывать наследственное дело к Ольге Савиной пришел мужчина, который принес доверенность и папку с документами на имущество погибшего москвича.

- Открыла наследственное дело, но что-то мне показалось подозрительным. Потом поняла, что меня смутил шрифт на свидетельстве о смерти. Связалась с ЗАГСом, чтобы проверить бланк, а там... признали его подделкой. Тогда к расследованию присоединилась полиция. Она выяснила, что женщина не являлась дочкой погибшего. В итоге поверенного и падчерицу задержали. У него оказался поддельным паспорт, а она признались, что квартиру ей обещали передать за вознаграждение, - рассказал Ольга Николаевна.

В итоге было возбуждено уголовное дело. Падчерицу и ее подельника осудили ( на 1,5 и 2 года соответственно),в отношении еще двух участников преступной группы уголовные дела выделены в отдельное производство. Имущество умершего москвича было признано выморочным: участки отошли администрации Дмитровского района Московской области, а квартира в Москве - очередникам. Правда, по квартире пришлось мэру писать, чтобы ее город оформил, а вот земельные участки в Подмосковье так до сих пор местная администрация и не оформила в собственность.

УДОЧЕРИЛИ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ

- А вот еще один случай из моей практики. Пришла женщина 1985 года рождения. Сказала, что умерла ее мама. Слезами вся заливалась. Но предъявила эта "дочурка" свидетельство об удочерении. Вижу, что свидетельство об удочерении - поддельное: 30- летнего уже нельзя никого удочерить или усыновить. Можно только несовершеннолетних детей, не достигших возраста18-ти лет. Об этом знает каждый юрист, - объясняет Савина.

В этом случае бесплатные юристы просто воспользовались правовой безграмотностью женщины: взяли с нее предоплату за сделку, передали ей липовое свидетельство об удочерении после чего просто пропали.

- Конечно, они могли догадываться, что нотариус не оформит наследство по таким документам, что будет обязан обратиться с проверкой в полицию, но им было уже все равно, - поясняет Ольга Николаевна. - Полицейские попросили, чтобы лже-наследница принесла с собой подлинники документов, когда она придет за свидетельством на наследство, и задержали "дочку" прямо в нотариальной конторе. Но она не придумала ничего лучшего, чем сказать что бумагу об удочерении ей дала в руки умершая хозяйка квартиры перед смертью. А она-де и знать не знала ничего.

В итоге Мосгорсуд осудил гражданку, которая скрыла мошенников и пыталась обмануть суд, на 3 года.

А в деле осталось много интересных деталей. В ходе следствия выяснилось, что осужденная трудилась на мойке МИДа России, где и познакомилась с умершей, которая не была одинокой. После смерти москвички ее законный наследник не стал заявлять о своих правах, что выглядит весьма подозрительным.

- Почему подозрительным?

- Ведь если бы мошенникам удалось осуществить планы (подобная недвижимость перепродается несколько раз), то он бы восстановил свое право на квартиру по суду. А вот добросовестным покупателям, на деньги которых и нацелена такая жульническая схема, вряд ли удалось бы вернуть свои средства.

БАБКА - МОШЕННИЦА

- Явилась однажды ко мне пожилая бабушка в платочке. Пришла делать доверенность на продажу квартиры на Проспекте Мира. Пришла одна, судя по документам, в свои 84 года. Я спросила ее, а где же вы собираетесь потом жить, не заставляют ли ее продать квартиру? Ответила, что хочет дать доверенность племяннику, чтобы он продал ее квартиру, а сама уехать жить в Тамбов к родственникам, чтобы не стать жертвой квартирных мошенников. Я посоветовала ей не давать доверенность на продажу квартиры, а оформить пока доверенность только на сбор документов, - вспоминает Ольга Савина.

Савиной эта история показалась странной: старики ведь они как деревья, в таком возрасте не стремятся куда-то далеко уезжать из своего дома. А тут в Тамбов из Москвы. Запросила она проверку паспорта. Паспорт 84-летней клиентки оказался действительным. Но вот на форме, хранящейся в органах внутренних дел, Савина увидела на фотографии лицо совсем другой бабушки...

Когда оперативники нашли настоящую хозяйку квартиры, выяснилось, что она жива-здорова и гостит у брата в Кировской области. Она даже не подозревала, что кто-то пытался продать ее квартиру. Просто однажды женщина воспользовалась услугами юристов, которые позвонили ей домой.

Задержанная полицией аферистка оказалась на 20 лет моложе, родом из Узбекистана, где числилась в федеральном розыске как бывший сотрудник прокуратуры. Мошенницу поймали в одном из московских МФЦ, когда она брала задаток за другую квартиру.

Таким образом, нотариусу удалось выявить очередного мошенника и спасти квартиры двух московских пенсионеров.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИСТЫ

Новости о том, что в Москве задержаны мошенники которые присвоили себе 15 квартир по поддельным завещаниям или "черных риелторов" - это только видимая часть огромного айсберга. Подобных схем для афер у них множество. Паспорта и другие документы они подделывают довольно искусно.

- Что в таком случае можно посоветовать старикам, чтобы не попасться на эту удочку? Вот звонят всякие бесплатные юристы, открываешь почтовый ящик, а там листовки с их услугами?

- Верят они людям. Бабушка приходит ко мне и просит сделать доверенность сразу на 15 человек. Спрашиваю, милая, а зачем же вам столько юристов?! А она говорит: вот они сами позвонили, обещали бесплатно помочь навести порядок. Оказывается, этажом выше у бабульки шумят вечерами дети, бегают, стучат по полу (а где таких нет?!). Юристы обещали поговорить с соседями, а потом заявили, что с такими грубиянами надо только через суд. Пообещали отсудить бабушке 300 тысяч рублей за моральный ущерб. Помочь обещали, конечно , не бесплатно, за судебный иск попросили 100 тысяч рублей. Когда я попросила прийти бабушку вместе с ее сыном, она заявила, что ему некогда, - делится опытом опытом работы с населением Ольга Савина.

- То есть по таким незначительным поводам сразу пытаются втащить стариков в судебные тяжбы. Но зачем?

- Думаю, что все это лишь повод, чтобы собрать информацию о них - подписать доверенность на сбор документов. Дальше уже дело техники. Они ведь как дети. Наивно верят, что им действительно хотят помочь настоящие юристы. Многие вообще подписывают документы не глядя.

Сама Савина уже никому на слово не верит, и предпочитает проверять каждую бумажку. Во всех кабинетах нотариальной конторы установлены видеокамеры, которые беспрерывно ведут запись.

- Ничего не отпугивает этих мошенников, все идут и идут. Вы им напишите, что не надо ко мне приходить, - предупреждает нотариус.

ЧТО СЕЙЧАС МОЖЕТ ПРОВЕРИТЬ НОТАРИУС

Свидетельства о смерти, о рождении, о браке. Все эти документы нотариус может проверить по базе данных. Паспорт, доверенность, завещание, брачный договор – эти документы нотариус обязан проверять во всех случаях. Проверка осуществляется через Единую информационную систему нотариата (ЕИС). Перепроверяют нотариусы документы тщательнее, когда речь идет об имуществе умершего человека, у которого один наследник. Когда есть муж, дочь, сын, семья делит имущество умершего родственника, всегда проще. Наследники сами следят за правовой чистотой раздела имущества. Также все документы перепроверяются при нотариальных сделках.