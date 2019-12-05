Владимир Путин: Россия готова прямо сейчас, без всяких условий продлить договор СНВ-3

Последнее из декабрьского цикла совещаний президента с руководством минобороны и ОПК было посвящено разработке и внедрению перспективных технологий, включая технологии с использованием искусственного интеллекта. Но прежде, чем перейти к этой теме, Владимир Путин предложил обсудить меры по парированию угроз, связанных с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

- Россия не заинтересована в развязывании гонки вооружений и развёртывании ракет там, где их сейчас нет, - заявил президент. - Мы объявили односторонний мораторий на размещение таких ракет и предложили нашим коллегам в Европе и США присоединиться к нему. Пока нам ответил только господин Макрон. От других партнёров реакции нет. Это вынуждает нас предпринимать меры для противодействия указанным угрозам.

Путин напомнил и о проблеме, связанной с истечением срока договора СНВ-3.

- Все наши предложения по продлению этого договора – на столе. Никакой реакции пока мы от партнёров не получили, - сказал он. - Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3. Чтобы не было потом никакого двойного, тройного толкования по поводу нашей позиции, говорю это официально.

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