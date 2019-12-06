2019-12-05T20:37:36+03:00
Экономика

В Москве отметят 15-летие Закона о рыболовстве

В Госдуме пройдет конференция, посвященная памятному событию в одной из стратегически важных отраслей экономики страны
Семен ГОРСКИЙ
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГосдумыФото: пресс-служба Госдумы
Изменить размер текста:

В декабре 2019 года исполнится 15 лет со дня принятия Федерального закона от 20 декабря 2004 года №166 «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов». Работа над этим законопроектом продолжалась почти 10 лет и позволила сформировать национальное правовое регулирование в важнейшей сфере природных ресурсов. В честь юбилея основополагающего законодательного акта в сфере регулирования рыболовства в Госдуме 17 декабря пройдет научно-практическая конференция на тему: «Правовое обеспечение развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации: прошлое, настоящее, будущее. К 15-летию принятия Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Инициатором проведения конференции выступила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). Идея крупнейшего отраслевого объединения рыбаков России получила поддержку председателя Комитета по аграрным вопросам Госдумы Валерия Кашина и одобрена руководством Государственной Думы. В мероприятии примут участие депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, главы регионов, руководители федеральных органов государственной власти и судейского сообщества, а также представители предприятий и организаций рыбохозяйственного комплекса, научного и экспертного сообщества.

- Закон о рыболовстве позволил переустроить рыбную отрасль России, серьезно пострадавшую в ходе преобразований 90-х годов, и создал необходимые условия для дальнейшего развития. В результате закрепления базовых принципов законодательства выросла заработная плата рыбаков и налоговые отчисления в федеральный бюджет, реализуются масштабные инвестиционные проекты по строительству современного рыбопромыслового флота и береговых рыбоперерабатывающих заводов, достигнуты значительные успехи в борьбе с браконьерством, реализованы важнейшие природоохранные инициативы, которые привели к восстановлению популяции различных видов водных биоресурсов. Без преувеличения закон о рыболовстве – это основа эффективного развития отрасли, - сказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ГК «Русский Краб» впервые представит свою продукцию на отраслевой выставке в Циндао
Группа компаний «Русский Краб» совместно с компанией партнером «Примкраб» примет участие в 24-й Международной китайской выставке рыболовства и технологий переработки (CFSE), которая пройдет в китайском городе Циндао с 30 октября по 1 ноября
РРПК стала флагманом среди рыбаков по количеству подписанных соглашений на ВЭФ 2019
Руководство «Русской рыбопромышленной компании» рассказало о грандиозных планах по строительству новых супертраулеров, подготовке уникальных кадров и строительстве завода по рыбопереработке в «Надеждинском ТОРе» в Приморском крае
Сергей СКЛЯР, вице-президент группы компаний «Антей»: Мы решили «Иваси» жарить - получилось неожиданно вкусно!
Одна из крупнейших на Дальнем Востоке компаний по добыче и переработке рыбы и краба развивает производство высококачественного продукта по всей стране
Новости 24