В Москве отметят 15-летие Закона о рыболовстве

В декабре 2019 года исполнится 15 лет со дня принятия Федерального закона от 20 декабря 2004 года №166 «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов». Работа над этим законопроектом продолжалась почти 10 лет и позволила сформировать национальное правовое регулирование в важнейшей сфере природных ресурсов. В честь юбилея основополагающего законодательного акта в сфере регулирования рыболовства в Госдуме 17 декабря пройдет научно-практическая конференция на тему: «Правовое обеспечение развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации: прошлое, настоящее, будущее. К 15-летию принятия Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Инициатором проведения конференции выступила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). Идея крупнейшего отраслевого объединения рыбаков России получила поддержку председателя Комитета по аграрным вопросам Госдумы Валерия Кашина и одобрена руководством Государственной Думы. В мероприятии примут участие депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, главы регионов, руководители федеральных органов государственной власти и судейского сообщества, а также представители предприятий и организаций рыбохозяйственного комплекса, научного и экспертного сообщества.

- Закон о рыболовстве позволил переустроить рыбную отрасль России, серьезно пострадавшую в ходе преобразований 90-х годов, и создал необходимые условия для дальнейшего развития. В результате закрепления базовых принципов законодательства выросла заработная плата рыбаков и налоговые отчисления в федеральный бюджет, реализуются масштабные инвестиционные проекты по строительству современного рыбопромыслового флота и береговых рыбоперерабатывающих заводов, достигнуты значительные успехи в борьбе с браконьерством, реализованы важнейшие природоохранные инициативы, которые привели к восстановлению популяции различных видов водных биоресурсов. Без преувеличения закон о рыболовстве – это основа эффективного развития отрасли, - сказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.