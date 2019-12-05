Отрасль, привлекательная для вложений: Российский химпром в 2019 году получил более 75 млрд рублей инвестиций

Российская химическая промышленность остается одной из самых привлекательных для инвесторов отраслей: с начала 2019 года отечественный химпром реализовал 13 крупных проектов. Общая сумма вложенных в них инвестиций составила свыше 75 млрд рублей. Об этом представители Минпромторга РФ рассказали на конференции «Повышение инвестиционной привлекательности химической промышленности России», которая состоялась в Москве 3 декабря.

Конференция с участием представителей Минпромторга России, «НТЦ «Химвеста», «Сбербанка», Российского союза химиков, а также руководителей крупнейших отраслевых ассоциаций и консалтинговых компаний прошла в РХТУ имени Д.И. Менделеева. Эксперты обсудили вопросы продвижения продукции химической промышленности на внутреннем и внешних рынках, а также инвестиционную привлекательность отрасли.

- С начала 2019 года запущено 13 крупных проектов по производству химической продукции с общим объёмом инвестиций 75,4 млрд рублей, создано 786 высокопроизводительных рабочих мест, – отметил директор Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Александр Орлов.

По мнению экспертов, одним из условий повышения инвестиционной привлекательности предприятий отрасли остаётся высокая компетенция сотрудников и профессиональная подготовка кадров.

- Химическая промышленность становится всё более высокотехнологичной, контактной сферой, нуждающейся в образованных, коммуникабельных, профессионально подготовленных сотрудниках, – подчеркнул ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга.

Участники конференции обсудили вопросы масштабной цифровизации отрасли, практики внутреннего контроля и аудита предприятий химического комплекса, а также изучили информационно-аналитические системы как инструмент оценки инвестиционной привлекательности.

- В отрасли всё острее ощущается важность наличия так называемого «единого окна», которое содержало бы все доступные меры поддержки, все примерные риски и выгоды для приходящего в химическую индустрию инвестора, - считает генеральный директор ООО «Адитим» Георгий Солдатов.

По итогам конференции эксперты назвали самые инвестиционно привлекательные направления российской химической промышленности. По мнению участников дискуссии, высокий потенциал сохраняют малотоннажная химия, вторичная переработка пластика, производство лакокрасочной продукции и индустрия полимеров.