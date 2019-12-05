В Москве вручили премии конкурса «50 легендарных брендов нашей страны»

В Москве наградили победителей конкурса «50 легендарных брендов нашей страны». Больше полугода шел отбор претендентов на это звание и голосование. И в том, и в другом этапе – все решали россияне. Читатели сайта kp.ru предлагали бренды, которые по праву можно назвать символами страны. Здесь и конкретные продукты, вроде легендарной ГОСТовской сгущенки от Главпродукта, и целые объекты, например аэропорт Внуков - чем не бренд станы?

Претендентов было гораздо больше 50 и даже больше сотни. Общее число заявленных символов – превышало тысячу. До этапа голосования дошли 131. Из них читателям сайта предстояло выбрать 50. О претендентах рассказывали интересные факты на страницах газеты «Комсомольская правда», на радио, обсуждения перетекли в группы в социальных сетях.

Перед началом церемонии награждения победителей конкурса.Фото: Иван МАКЕЕВ

Представителей этой полусотни компаний-победителей народного голосования пригласили 5 декабря на площадку Московского ипподрома, где состоялась церемония награждения. Награды лучшим вручил главный редактор и генеральный директор ИД «КП» Владимир Сунгоркин.

- За любимые мультфильмы, сладости, машины, фотоаппараты, университеты, театры, магазины, заводы и даже производителей легендарного оружия отдали свои голоса 5 миллионов человек, - рассказали организаторы конкурса.

В голосовании приняли участие больше пяти миллионов человек.Фото: Иван МАКЕЕВ

50 легендарных брендов нашей страны:

Абрау Дюрсо

Легендарная компания, которая начала свою историю в далеком 1870 году, как одноименное царское имение в Краснодарском крае. Производитель изысканных вин и шампанского. В следующем году бренд отмечает свой 150-летний юбилей!

АВТОВАЗ

Самый известный в России и за ее пределами автомобильный бренд. Создан в 1966 году в Тольятти. Подарил нам «Жигули», «Ниву» и «Ладу Калину».

Аленка

Молочный шоколад, который в 1965 году начали производить в СССР. Сегодня легендарный бренд принадлежит компании «Объединённые кондитеры». Пользуется огромной популярностью не только у россиян, но и у китайских туристов, которые считают «Аленку» олицетворением России.

Артек

Главный пионерский лагерь СССР, где мечтал побывать каждый советский школьник. Был создан в 1925 году в Крыму. Теперь это - международный детский центр, где по-прежнему мечтает побывать каждый школьник.

Аэрофлот

Главный советский и российский авиаперевозчик. Компания родилась в марте 1923 года и во времена СССР так называли весь гражданский воздушный флот страны. А сегодня это самый крупный авиаперевозчик России, который входит в мировой ТОП-20 по пассажиропотоку

Большевичка

Главный советский бренд классических костюмов и верхней одежды для мужчин. Был создан в 1929 году и по сей день одевает сильную половину России.

Большой театр

Один из самых важных и узнаваемых в мире театров оперы и балета. Большой театр, без преувеличения, одна из визитных карточек Советского Союза и России. Вы только задумайтесь на минуточку, он был основан… в 1776 году! И даже спустя больше 240 лет после открытия уверенно собирает аншлаги на свои спектакли и постановки.

Буратино

Самый популярный в 70е и 80е годы в СССР газированный прохладительный напиток. Успешно выпускается и продается в России и за ее пределами. Сегодня торговая марка принадлежит компании «Жигулевское пиво».

ВГИК

Главный и старейший киновуз страны был образован в начале осени 1919го года. А это значит, что в сентябре нынешнего года он отметил свой 100-летний юбилей. Многие успешные советские и российские режиссеры, актеры и другие специалисты кинематографа имеют диплом ВГИКа.

ВДНХ

Выставку достижений народного хозяйства нашей страны в Москве строили с 1934го по 1954й годы. Однако днем рождения ВДНХ считается 1 августа 1939 года. Несмотря на почтенный возраст – 80 лет - выставочный комплекс продолжает быть важной точкой притяжения для жителей и гостей российской столицы.

Внуково

Старейший из четырех главных аэропортов Москвы. Свою работу начал в июле 1941го года. «Внуково» имеет особый статус — более шестидесяти лет аэропорт обслуживает рейсы воздушных судов высших должностных лиц СССР и России, глав иностранных государств и правительств, прибывающих в страну. Здесь в апреле 1961го встречали и Юрия Алексеевича Гагарина. Кстати, первое интервью Космонавта номер один взял легендарный журналист «Комсомольской правды» Василий Михайлович Песков.

ГАЗ

Кто не мечтал в СССР иметь автомобили «Чайка» или «Волга»? Правильно – все хотели. Легендарный Горьковский автозавод, где их выпускали, начал свою историю в 1932 году. А сегодня на ГАЗе успешно создают микроавтобусы «Газель», которые ежедневно перевозят сотни тысяч пассажиров по всей стране.

Главпродукт Сгущенка ГОСТ

Легендарный советский «десерт», вкус которого знали все малыши Советского Союза: сегодня одним из лидеров по производству сгущенного молока, сделанного в четком соответствии с госстандартом СССР, является компания «Главпродукт».

Главпродукт Тушенка ГОСТ

Самый главный продукт советских дачников, солдат, полярников и туристов: сегодня лидером по производству «тушенки», сделанного в четком соответствии с госстандартом СССР, является компания «Главпродукт».

ГУМ

Главный универсальный магазин СССР был открыт в Москве, работает до сих пор, сохранив название и месторасположение. А началась его история в 1893м году.

Докторская колбаса

Легендарную колбасу придумали в 1936 году и начали производить на Московском мясоперерабатывающем комбинате имени Анастаса Микояна. Ныне это компания «Микояновский комбинат».

Дружба

Сырок «Дружба» - флагман фабрики «Карат» - легендарный продукт, вкус которого знают все. Любовь к этому плавленому сыру даже воплотилась в памятнике, который был открыт в Москве.

Ералаш

Самая смешная детская телепрограмма в СССР. На нем выросли и будущие резиденты «Камеди Клаб», и чемпионы КВН.

Жостовская фабрика декоративной росписи

Жостовская фабрика декоративной росписи предприятие народно-художественного промысла с 200-летней историей. Каждое из изделий Фабрики может стать прекрасным украшением современного интерьера или незаменимым подарком.

Звездочка, бальзам

Чудодейственный бальзам из Вьетнама в жестяной баночке с узнаваемой золотой звездой на красной крышке, которым лечили простуду, головную боль и насморк, смазывали комариные укусы и использовали для профилактики. Поскольку «Звездочка» в 70-е годы прошлого века очень быстро и плотно вошла в жизнь каждой советской семьи, мы теперь по праву считаем её легендарным брендом нашей страны!

Зенит, фотоаппарат

Самый массово выпускаемый и продаваемый фотоаппарат в СССР. В начале июня 2019 года холдинг «Швабе» (входит в «Ростех») объявил официальный старт продаж дальномерной 24-мегапиксельной камеры «Зенит М».

Ижорский завод

Ижорский завод одно из старейших промышленных предприятий России, основанное в 1722 году в Колпино Ленинградской области, сейчас задействовано в отрасли тяжёлого машиностроения.

Икра черная

Волгореченское рыбное хозяйство ведет свою историю с 1975 года. На предприятии, известном на весь мир уникальными деликатесами из рыб осетровых пород, бережно хранят традиции советского рыбоводства, и постоянно обогащают классический опыт лучшими, тщательно проверенными современными решениями

Калашников

Единственный легендарный бренд нашей страны, который есть даже на государственном флаге трех африканских стран. «Калашников» - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов и широкого спектра высокоточного оружия.

КАМАЗ

Легендарное предприятие КАМАЗ, основанное в 1969 году, до сих пор выпускает лучшие дизельные грузовики в мире.

КВН

Телевизионный проект веселых и находчивых существует более 50 лет и до сих пор популярен.

Лакомка мороженое

Во времена СССР московское мороженое в первую очередь ассоциировалось с легендарной «Лакомкой», которую придумали на московском «Хладокомбинате №8» в Филях. Теперь бренд принадлежит компании «Айсберри», а легендарное «Филевское» до сих пор производится по историческим рецептурам 60 –х годов.

Ленфильм

Ленфильм старейшая кинокомпания страны, работает с 1914 года. На студии сняли «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона», «Собачье сердце», «Республику ШКИД», «Белое солнце» и еще сотни картин, вошедших в кинофонд страны.

МГУ

Старейший советский и российский вуз. Основан в 1755 году, а с 1940 года носит имя Михаила Ломоносова. Диплом МГУ котируется не только в России, но и по всему миру.

Московский эндокринный завод

Предприятие основано в 1943 году, в 60-х годах прошлого века выпускало уникальный оздоровляющий продукт «Пантокрин»; сегодня завод производит обезболивающие препараты, жизненно необходимые и важнейшие лекарства.

Мосфильм

Самое крупное ведущее предприятие киноиндустрии России, одна из крупнейших киностудий Европы. Радует нас своими фильмами с 1924 года. На сегодняшний день снято свыше 2500 кинокартин.

Парижская коммуна

Московская обувная фабрика «Парижская коммуна» создана 18 марта 1922 года и по-прежнему является флагманом обувной промышленности России. «Парижская коммуна» - первая государственная фабрика механического производства обуви.

Почта России

«Министерство связи СССР» - структура, которая объединяла всех жителей СССР на протяжении долгих десятилетий, правопреемник – «Почта России»

РЖД

Правопреемник главной транспортной артерии в царской России и СССР. Первая железная дорога появилась в нашей стране в 1837 году.

Росгосстрах

Правопреемник Госстраха СССР - единой союзно-республиканской системы органов государственного страхования в Советском Союзе. Говорим «страхование» - подразумеваем «Росгосстрах».

Росгоцирк

Крупнейшая цирковая компания в мире, объединяющая свыше 40 цирков по всей России, в этом году отметила свое 100-летие. Это альма-матер потомственных цирковых династий, составивших славу мировому цирку: Багдасаровы, Филатовы, Кио, Корниловы, Волжанские, Дуровы, Кантемировы. Российская цирковая школа и по сей день блистает на цирковом мировом Олимпе, завоёвывая самые престижные награды международных фестивалей.

Сбербанк

Сбербанк ныне – крупнейший финансовый конгломерат России, известный всем как Сбербанк. Один из самых дорогих брендов современной России ведет свою историю с 1922 года.

Свобода, косметика

Косметика "Свобода" одна из самых популярных в СССР косметических фабрик. Основана в 1843 году.

Советское шампанское

Главный новогодний напиток страны. Советское шампанское производится с 1936 года, торговая марка принадлежит Федеральному казенному предприятию «Союзплодоимпорт».

Союзмультфильм

Союзмультфильм на их анимационных фильмах росли наши бабушки и дедушки, мамы и папы, росли мы и вырастут наши дети. Вол и Заяц из «Ну погоди», Чебурашка и Крокодил Гена, медвежонок Умка, кот Матроскин и Дядя Федор – этих и многих других любимых героев подарил нам Союзмультфильм.

Столото

СПОРТЛОТО самая популярная лотерея в СССР - о ней пел Высоцкий и снимали кино. Сейчас традиции государственных лотерей продолжает «Столото», которая сделала миллионерами уже немало наших соотечественников.

Третьяковская галерея

Пожалуй, главная художественная галерея страны – это Третьяковка. Московский художественный музей, основанный в 1856 году купцом и меценатом Павлом Третьяковым. Здесь собрана уникальная коллекция шедевров российских, советских и мировых художников.

Уралмашзавод

«Уралмашзавод» (УЗТМ), основанный в июле 1933 года, называли заводом заводов – он обеспечивал оборудованием почти все отрасли народного хозяйства. Сегодня УЗТМ является одним из лидеров в производстве оборудования для горнодобывающей промышленности, металлургии, строительной отрасли и энергетики.

Цикорий

Самый распространенный кофезаменитель в мире - цикорий был весьма популярен и в царской России, а также в СССР. Сегодня традиции приготовления и культивирования «золотого корешка», заложенные еще в 1884 году в Ростовском уезде, продолжает и развивает бренд «Здоровье» входящий в КЦК Аронап

Цирк Никулина на Цветном бульваре

Один из старейших цирков России ведет свою историю с далекого 1880 года. В 1983 году его руководителем назначили одного из самых любимых клоунов и киноактеров страны Юрия Никулина. С тех пор цирк на Цветном бульваре по праву называют «никулинским».

Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов

Легендарный завод, родоначальник отечественного прицепостроения возникший в военном Танкограде (Челябинске) в 1943 году. Ныне, крупнейшее федеральное предприятие успешно работающее во всех сегментах рынка прицепной техники ,а это около 3000 моделей.

Что? Где? Когда?

Советская и российская интеллектуальная телевизионная игра, придуманная в 1975 году режиссером Владимиром Ворошиловым. Она дала старт масштабному движению в России и за ее пределами, которое объединяет десятки тысяч эрудитов. Зимой, весной, летом и осенью игра собирает у телевизоров миллионы телезрителей и армия поклонников интеллектуального клуба с каждым годом растет.

Шоколадница

История бренда «Шоколадница» началась в 1964 году с легендарного кафе у метро «Октябрьская» в Москве. А сегодня только в столице и в Подмосковье работает уже 250 кофеен европейского уровня.

Эрмитаж

История одного из крупнейших и наиболее значительных художественных и культурно-исторических музеев мира началась в 1764 году. Каждый, кто приезжает в Петербург считает своим долгом посетить Эрмитаж и увидеть своими глазами уникальную коллекцию исторического и творческого наследия великой страны.

Юбилейное печенье

Это сахарное печенье выпускается в России с 1913 года. Его выпуск был приурочен к 300-летию дома Романовых, что и нашло отображение в названии десерта.