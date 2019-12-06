«Я не женюсь»: Сергей Лазарев сделал заявление о личной жизни

На премии «Виктория» Сергей Лазарев появился не только как номинант («Лучший поп-исполнитель» и «Лучшее видео»), но и как академик – то есть один из тех, кто голосует за победителей. А еще как счастливый дважды папа: пару месяцев назад в эфире ток-шоу Лазарев признался, что кроме пятилетнего Никиты он воспитывает еще годовалую Анечку - они брат с сестрой по обоим родителям. Личность биологической мамы певец хранит в секрете, а своих малышей растит как одинокий отец, хотя СМИ то и дело приписывают ему очередной роман.

- Сергей, вы недавно всей стране рассказали о рождении второго ребенка. Ждать ли поклонникам, что когда-нибудь вы так же откровенно расскажете о женитьбе? Работаете в этом направлении? – спросила «КП» Лазарева.

- Нет. В этом направлении я не работаю, - признался певец.

- Как же так? Какое разочарование для поклонниц!

- Ну почему же разочарование... Каждый для себя выбирает свой путь, свой развитие. Я абсолютно счастливый человек, занимаюсь воспитанием детей.

- Что для вас в этом самое сложное?

- Теперь уже – правильно распределить внимание между двумя детьми, чтобы им обоим хватало моей любви, и чтобы никто не ревновал.

- А самое радостное?

- Конечно же, приходить домой и видеть, как дети бегут к тебе, чтобы запрыгнуть на шею! Они такие разные. Аня у нас красотка, куколка. Хотя она очень боевая, с характером, очень отличается от Никиты – он поскромнее, поделикатнее. Видимо, Анюта, моя доча, проверяет, что ей дозволено, а что нет. Очень хулиганистая! Бегает, носится как угорелая.

- Вам помогают няни?

- Конечно, без них я бы не справился. Аня просыпается 2-3 раза за ночь, приходится вставать. Но я с удовольствием выполняю все отцовские обязанности – иногда больше, иногда меньше, в зависимости от напряженности графика.

- Какие у дочери достижения за последние месяцы? Говорит?

- Слова пока короткие: «на», «дай», «папа». Начала потихонечку рисовать, у сына научилась. Танцует. Мне кажется, у нее есть слух, она чувствует ритм.

- Никита тоже танцевал, да так классно, на дне рождения у дочери Филиппа Киркорова – он занимается?

- Пока нет, ходит только в секции, которые есть в детском саду. Но я уже всерьез думаю, что пора бы его отдать в танцы.

- День рождения Аллы-Виктории отмечали широко?

- О, да! Такое количество артистов я не видел даже на «Песне года»! Праздник длился 6 часов.

- А что вы подарили?

- Я посоветовался с Филиппом, спросил, что нужно. В итоге мы купили серебряные ботиночки на меху, с пайетками, очень красивые.

- И наверняка, мировой бренд?

- Ну… вы же понимаете!

- А чем своих балуете? Что Дед Мороз принесет на Новый год?

- Никита любит «Щенячий патруль», уже написал письмо Дедушке Морозу. У него уже есть все новинки – корабль для собак, самолет, вертолет... Смотрит ведь детские каналы, а там вечно что-то рекламируют… И да – с рождением детей к нам каждый Новый год действительно приходит Дед Мороз. 31-ого декабря мы обычно дома, а 1-го января встречаемся со всей семьей.