1 января Москву ждет вселенский потоп

Фильм Федора Бондарчука «Притяжение» вышел без малого два года назад. Действие его разворачивалось в московском районе Чертаново, на который с неба упал космический корабль. И не просто упал, а порушил несколько домов и погубил многих людей. Впрочем, оказалось, что пилот корабля Хэкон (Риналь Мухаметов) сделал это не со зла - просто произошел технический сбой. Вообще-то представителям его расы, не отличимым от людей ничем (кроме нескольких мелочей, таких, как бессмертие), запрещено вступать в контакт с землянами. Но Хэкон все-таки вступает - и влюбляется в москвичку Юлю Лебедеву (Ирина Старшенбаум). К большому неудовольствию ее земного бойфренда Артема (Александр Петров).

Бондарчук называл «Притяжение» «маленьким фильмом о любви» - несмотря на бюджет в 380 миллионов рублей, обилие драк и спецэффектов. Финал картины вроде бы намекал на возможность продолжения, но намекал очень обтекаемо: после таких финалов продолжения обычно разворачиваются исключительно в голове зрителя. Тем не менее «Притяжение» привлекло в кинотеатры слишком много людей, чтобы просто так оставить эту историю; и вот на экраны выходит «Вторжение» - еще один фильм с теми же героями.

Олег Меньшиков вновь появится в роли полковника Лебедева, чья дочь полюбила инопланетянина (и расстроила этим отца). Фото: Кадр из фильма

Бондарчук настаивает, что это не сиквел. Просто еще один фильм, действие которого разворачивается в том же городе и в тех же обстоятельствах. Смотреть его можно и тем, кто «Притяжения» не видел, и тем, кто за пару лет успел его забыть: основная сюжетная конструкция (девушка, у которой был земной парень, полюбила инопланетянина) будет понятна с первых кадров.

А в этих кадрах несчастную Юлю Лебедеву повсюду сопровождает охрана, приставленная ее отцом-полковником (Олег Меньшиков). После контакта с улетевшим Хэконом она - объект тщательного изучения. К ней прикрепляют датчики, засовывают в бассейн, задают вопросы и изучают реакцию (Юля теперь обладает странной властью над водой). Однажды она узнает, что Хэкон, которого она считала погибшим, вернулся на Землю ради нее. Но главное - обретенные ею сверхспособности и ее саму кое-кто считает слишком опасными. Теперь над планетой нависла угроза вторжения.

Кроме Мухаметова и Старшенбаум, в фильм вернется Александр Петров. Авторы скрывают, в каком именно виде он появится на экране, и их можно понять: поверьте, метаморфозы, которая произошла с его героем, никто из зрителей «Притяжения» не ожидал. По-прежнему и Артем, и Хэкон будут любить Юлю: «Вторжение» - тоже фильм о любви, только на этот раз очень большой. И бюджет больше, и погони с драками эффектнее, и ключевой эпизод - где Москву заливает водой, причем не только с земли, но и с неба - снят безупречно. Не говоря уж о том, что внутри этого наводнения кипят страсти и разворачиваются нешуточные человеческие драмы.

Герой Александра Петрова во «Вторжении» переживет метаморфозу: таким зрители актера не видели еще никогда. Фото: Кадр из фильма

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О ФИЛЬМЕ

Петрова каждый день гримировали по три часа

- Изначально авторы «Притяжения» не собирались возвращаться к этому сюжету и героям. Идея «Вторжения» возникла только через несколько месяцев после премьеры первого фильма. Сценарий рождался в больших творческих муках: было написано больше 70 черновых вариантов, финал переписывался минимум 10 раз.

- Для съемок сцен наводнения в Москве был построен бассейн под открытым небом. Кроме того, водные сцены снимали в Будапеште (в соседних павильонах параллельно снимался последний «Терминатор»).

- Чтобы снять все надводные и подводные сцены, Ирина Старшенбаум начала заниматься дайвингом за два месяца до съемок.

- Сцену погони снимали на недостроенном участке четвертого транспортного кольца, которое специально заполняли автомобилями. А кроме того, в центре Москвы, где на всю ночь был перекрыт целый квартал.

- Чтобы загримировать Александра Петрова под его героя, с нарощенными волосами, татуировками и шрамами, уходило не менее трех часов.

- К актерскому составу «Притяжения» во «Вторжении» добавился Юра Борисов. Петров, Старшенбаум и Борисов уже снимались вместе в фильме «Т-34». Петров рассказывает, что на съемочной площадке «Вторжения» Борисова встретили как родного. Он пробовался на роль Хэкона в «Притяжении», но она досталась Риналю Мухаметову.

- Для съемок «Вторжения» Министерство обороны предоставило новейшие виды техники и оружия, например, беспилотный автомобиль.

На время работы над «Вторжением» Бондарчук «выключил свою жизнь» - не занимался больше ничем. Фото: Sony Pictures

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Федор БОНДАРЧУК:

Больные мы люди. И не надо нас лечить

Вспоминаю первый раз, когда продюсеры компании «Водород» Михаил Врубель и Александр Андрющенко пришли ко мне и положили на стол толстый сценарий «Притяжения». Я открыл и читаю: «Тарелка упала на Чертаново… Что-о-о?!» И вот заканчиваю уже вторую картину про последствия падения этой тарелки.

Вся подводная часть, все, что происходит в нашем городе, - это та Москва, которую никогда не видели и, надеюсь, никогда не увидят. И никто этого еще не делал. Я очень боялся, потому что я лично с подобным сценарием, который происходит просто под водой, не сталкивался. Но теперь я не знаю, нет задач, которые мы не могли бы выполнить.

Из новых талантов-кинематографистов на «Вторжении» - оператор, с которым я мечтал поработать, Владислав Юрьевич Опельянц. У нас уже немыслимое количество совместных музыкальных клипов и рекламы, а главное - мы с ним учились вместе во ВГИКе, дружим. Я не знаю, какое количество лет мы провели с Владом на площадке, разговариваем с ним на «птичьем языке», нам не нужен переводчик, а люди, которые смотрят на нас со стороны, говорят: «А как они? Глазами, что ли? У вас телепатия?» А на самом деле у нас с ним первая совместная полнометражная картина.

«Вторжение» - единственная картина, которую компания IMAX выбрала для своего релиза в этом году. Это дорогого стоит, потому что они все-таки визионеры. Качество проекции и вообще смотрение в кинотеатрах IMAX совершенно другого характера. Но зритель и сам знает, о чем я говорю, - когда стираются границы между зрителем и изображением.

«Вторжение» - очень сложная картина. Это был мой личный вызов. Я выключил свою жизнь на этот период. Но это магия кино. Это то, из-за чего мы болеем кино. Мы не можем выздороветь - и не надо нам выздоравливать. Не надо, больные люди мы, сумасшедшие. Не лечится.