Допинговые скандалы: Как на Западе оправдывают своих спортсменов, пойманых на применении запрещенных препаратов

9 декабря состоится заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), который вынесет очередной приговор российскому спорту. Санкции могут быть суровыми, вплоть до четырехлетнего отстранения всех российских спортсменов от международных соревнований. Но это решение в любом случае будет политическим, ведь в такой же ситуации находятся сотни спортсменов из десятков стран, которых все время отмазывают. Словом, двойные стандарты ВАДА налицо. Напомним несколько самых громких скандалов, которые почему-то сошли на нет.

Три флажка

37-летний американский спринтер Джастин Гэтлин (на фото он справа) за свою долгую карьеру дважды попадался на допинге. Но между своими дисквалификациями и после них он продолжал выигрывать медали на Олимпиадах и чемпионатах мира. Последнее «золото» он взял на ЧМ-2019 в Катаре в эстафете 4х100 метров.

Любопытно, что в составе эстафетной четверки сборной США только у одного спортсмена не было случая нарушения антидопинговых правил. А молодой Кристиан Коулман (на фото он слева), который выиграл в Дохе и эстафету, и личную стометровку, вовсе был прощен. Коулман за год получил три флажка - три раза пропустил допинг-тесты, что считается грубым нарушением. Наших спортсменов за это безапелляционно снимают, как, к примеру, случилось с Маргаритой Васильевой. Наша биатлонистка пыталась ответить за каждый пропуск (и на то были причины), но ее даже никто не захотел слушать. А вот Коулману удалось доказать, что первый из пропущенных тестов не попадает в 12-месячный интервал. Формально закон был соблюден.

Взятки гладки

Как известно, Всероссийская федерации легкой атлетики дисквалифицирована, наших атлетов вообще не пустили на Олимпиаду-2016 в Рио, а теперь несколько человек, которые вообще нигде не были замешаны, выступают в нейтральном статусе. А в это время они соревнуются с заядлыми допингерами.

К примеру, известный кенийский бегун Асбель Кипроп был отстранен на четыре года за махинации с допинг-пробами. Выяснилось, что он не раз платил взятки допинг-офицерам за предупреждение о визите и соскакивал с допинг-контроля.

После того как за три года более 40 кенийских спортсменов были дисквалифицированы за допинг, ВАДА отозвало лицензию у антидопингового агентства Кении. Но на Олимпиаду в Рио кенийцы отправились под своим флагом как ни в чем не бывало.

Операция «кровопускание»

На чемпионате мира-2019 по лыжным гонкам австрийская полиция накрыла целую сеть допингеров. В Зеефельде задержали не только известных спортсменов - эстонца Андреаса Веэрпалу, казахстанца Алексея Полторанина, австрийцев Доминика Бальдауфа и Макса Хауке, но и немецкого врача Макса Шмидта. Всего же у Доктора допинга «лечились» более полусотни спортсменов. Только вот почему-то имена остальных, кто занимался переливанием крови, не разглашаются и о других громких дисквалификациях мы не слышали. И это только подтверждает, что ВАДА работает выборочно.

Джастин Гэтлин (справа) был дважды дисквалифицирован за допинг - на год и на восемь лет. Но последний срок ему скостили вдвое. А Кристиан Коулман (слева) трижды пропустил допинг-контроль, но сумел отмазаться.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хотели взять всю сборную

А через год, в декабре 2018 года, рейд австрийских силовиков повторился. Полиция нагрянула в сборную России по биатлону, где в числе подозреваемых в нарушении закона (а в Австрии за распространение и применение допинга могут посадить в тюрьму) оказались чуть ли не все наши спортсмены. В списке числился и лидер сборной Антон Шипулин, который через две недели после этого объявил о завершении карьеры.

- Меня добила ситуация с австрийской полицией, которая, кстати, летом сняла с меня все обвинения и признала, что была не права, - рассказал Антон Шипулин. - Тогда пришло осознание: зачем я буду себя терзать, готовиться три-четыре года, чтобы тебя опять не пригласили на Олимпиаду…

И таких оборванных спортивных судеб очень много. Наши уходят. А для западных спортсменов прокол на допинге - это как очередная простуда.

Астматики

Хорошо известно, что в сборных Норвегии по лыжам и биатлону чуть ли не все астматики. Им бы, бедным, на воды ездить, лечиться, а они все бегают. Правда, им разрешены разные ингаляторы. Кстати, кто и что там вдыхает, под видом врачебной тайны держится в секрете, при этом ТИ (терапевтические исключения) ВАДА штампует, как справки в поликлинике.

Еще в феврале 2017 года врач лыжной сборной Норвегии Петтер Ольберг в интервью норвежской газете VG Sporten проговорился, что 50 - 70% членов команды имеют диагноз «астма» и принимают препараты из запрещенного списка. Писали и про то, что в различных сборных США этим черным ходом пользуется более 200 спортсменов. Наших, кто действительно нуждался в каких-то препаратах во время настоящего лечения, единицы.

Кто еще

Истории с отмазками зарубежных спортсменов похожи на анекдоты. Но почему-то в них все чаще фигурируют американцы и норвежцы.

Крем для губ

Олимпийская чемпионка по лыжам из Норвегии Тереза Йохауг (на фото вверху) за применение сильного анаболического стероида клостебола получила 13 месяцев дисквалификации. Почему так мало, ведь наших за безобидный мельдоний отстраняли на два года? Звезда лыжных гонок придумала, что допинг попал в организм через губы, которые она мазала препаратом от загара, где и содержалось это вещество. Объяснение прокатило даже без экспертизы.

Мясная «диета»

У американских легкоатлетов, прыгуна в длину Джарриона Лоусона и бегуньи на средние дистанции Эджи Уилсон, в организме нашли стероиды. Количество препарата, правда, было ничтожно мало, и они сослались на то, что ели много мяса. Спортсменов простили, правда, Уилсон все же лишили рекорда мира в беге на 800 метров.

Зараза из-под крана

Американской пловчихе Мэдисон Кокс, которую сначала отстранили на два года, удалось сократить срок дисквалификации на 6 месяцев. Ее объяснение, что допинг попал в ее организм через водопроводную воду, почему-то всех устроило.

Опасный поцелуй

Американский бегун, олимпийский чемпион в эстафете Гил Робертс не был дисквалифицирован за применение пробенецида. Он объяснил наличие препарата в организме поцелуем с девушкой, которой его прописал какой-то знахарь в Индии, где она была перед этим. «Где бы они ни появлялись вместе, они целовались часто и страстно», - написано в отчете Американского антидопингового агентства (USADA).

Кстати, на днях руководитель USADA Трэвис Тайгарт заявил:

- Будем надеяться, что исполком ВАДА проявит решительность и дисквалифицирует российских спортсменов как минимум на четыре года.

Кстати, такая отмазка с поцелуем стала популярна за океаном. Вскоре после Гила Робертса был оправдан и любвеобильный канадский прыгун с шестом Шон Барбер. Правда, его девушка принимала кокаин... Но разве это так важно?