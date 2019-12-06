«Маминого мужчину зовут Саймон»: Дочь Толкалиной опровергла слухи о том, что актриса встречается с женатым музыкантом

Дочь Любови Толкалиной опровергла слухи о том, что ее мама встречается с женатым мужчиной: по словам 18-летней Марии Кончаловской, избранник актрисы совершенно свободен. Бойфренд звезды экрана живет в Лондоне и пишет музыку.

Слухи о том, что Любовь увела из семьи женатого композитора появились после того, как актриса выложила в Инстаграме селфи с любимым мужчиной.

- Чтобы покончить со всеми слухами, разговорами , сплетнями и пересудами – мое сердце уже 4 года живет в самом центре the capital of Great Britain, - подписала фото Толкалина.

tolkalinaliuba Ночь. Мы. Чтобы покончить со всеми слухами, разговорами, сплетнями и пересудами. Мое сердце уже 4 года живет в самом центре the capital of Great Britain

Снимок произвел эффект разорвавшейся бомбы: многие решили, что избранник артистки – композитор Брайан Финнеган, уроженец Северной Ирландии. Причем выяснилось, что мужчина счастливо женат на мексиканке Еве Роа. И у них есть совместный сын Олин. Однако Маша Кончаловская уверяет: бойфренд ее мамы – вовсе не Брайан. Хотя он тоже живет в Лондоне и пишет музыку.

- Это вовсе не Брайан. Маминого мужчину зовут Саймон, он очень веселый человек, пишет крутую музыку и виртуозно играет на фортепиано, - рассказала Мария Кончаловская «СтарХиту». - Они с Брайаном абсолютно не похожи! Просто фото, которое мама разместила в Инстаграме, сделано при плохом освещении — кажется, что у Саймона даже нет волос — но это не так. Хотелось бы прекратить все эти слухи и домыслы.

Брайан Финнеган и его жена Ева. Ирландский композитор действительно похож на загадочного мужчину Толкалиной. Фото: Инстаграм.

Сама Любовь Толкалина комментировать бурю в стакане воды, которая поднялась вокруг ее романа, не стала. Тем более, что кое-кто из ее фолловеров заподозрил, что снимок с британским музыкантом Любовь сделала для отвода глаз. Актрисе давно приписывают роман с Борисом Гребенщиковым – якобы ее как-то заметили целующейся с музыкантом на одном из концертов.

- Любе нужно как-то отмазаться от романа с БГ и объяснить, почему она сопровождает его коллектив на гастролях. Вот она и придумала эту штуку с Брайаном, - рассказал прессе некий источник в окружении Гребенщикова.

Неудивительно, что поклонников живо интересует: кто же этот закадочный британец, похитивший сердце Толкалиной. В 41 год Любовь остается одной из самых эффектных звезд российского кино. Актриса прекрасно плавает (в прошлом она спортсменка), занимается йогой и находится в отличной форме.

welcometomaria Любовь Толкалина с дочкой Машей

С отцом своей дочки Маши режиссером Егором Кончаловским Толкалина прожила около десяти лет. В 2001 году актриса родила дочь Марию, но даже это не побудило пару поставить штамп в паспорте. Кончаловский и Толкалина объявили о расставании в январе 2017 года. Правда, при этом выяснилось, что они разошлись давно, но почти 8 лет скрывали, что больше не живут вместе. Маша – единственная дочь актрисы. Хотя Егор и Любовь расстались, они продолжают достаточно тепло общаться.

За это время режиссер успел не только обзавестись новой половинкой, но и опять стать отцом. Не так давно Кончаловский узаконил отношения с юристом Марией Леоновой, матерью своего сына. В 2017 году Мария родила режиссеру мальчика, которого они назвали Тимуром.