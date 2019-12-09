2019-12-09T19:30:31+03:00
Общество

Удмуртский Дед Мороз запретил пластиковую посуду на своих праздниках

В усадьбе Тол Бабая отказались от одноразовой посуды на новогодних мероприятий
Анна ГЛАДКИХ
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В усадьбе Тол Бабая отказались от одноразовой посуды. Фото: tolbabay.netВ усадьбе Тол Бабая отказались от одноразовой посуды. Фото: tolbabay.net
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Гостям усадьбы Тол Бабая будут подавать угощения на деревянных тарелках – удмуртский Дед Мороз официально объявил об отказе от одноразовой пластиковой посуды.

Все предприниматели, которые заняты организацией питания на территории культурно-туристического центра уже подписали соответствующее соглашение. По новым правилам они смогут подавать еду и напитки в экологичной бумажной или деревянной посуде, передает ТАСС со ссылкой на директора регоператора по обращению с ТКО в регионе Ивана Маринина.

Культурно-туристический центр Усадьба Тол Бабая расположен в Шарканском районе Удмуртии. Ежегодно его посещают порядка 65 тысяч туристов.

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