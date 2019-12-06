«О-о-о… баклажан»: Вера Брежнева эротично дебютировала на сцене «Comedy Club»

Вера Брежнева — певица, актриса, блогер и бизнес-леди (на днях она запустила собственную линейку косметики) в одном лице. К списку своих талантов она решила добавить еще один: артистка дебютировала в качестве стендап-комика на сцене «Comedy Club». Вера решила рассказать о том, что она — уже не тот секс-символ, каким была раньше. И что она — обычная женщина. Но у нее это почему-то совсем не получилось!

Тизером выступления Веры в Инстаграме поделился резидент «Comedy Club» Гарик Харламов. Певица вышла на сцену в простой черной майке, эротично обтянувшей ее грудь, и в просторных джинсах.

- Я замужняя женщина, я мать двоих детей! - настаивала Брежнева. Фото: кадр видео.

- Мне, конечно, льстит, что я по-прежнему нахожусь в топе самых сексуальных женщин страны. Но, ребята, давайте по-честному: это стереотип, - с ходу начала Брежнева. - Я уже давно не такая, как вы думаете и фантазируете. Это раньше я была полуголой телочкой на пляже, Верой Брежневой. Сегодня я Вера Викторовна. Я замужняя женщина, я мать двоих детей. Да я без пяти минут варикозница!

Судя по всему, с чувством юмора у певицы все в порядке: каждая шутка Веры сопровождалась взрывом хохота в зале. Ровно до тех пор, пока Брежнева не начала изображать, как она делает обычные повседневные вещи. Например, выбирает овощи в супермаркете. Тут у всех присутствующих просто отвисли челюсти от того, что экс-"ВИА Гра" творила на сцене.

- Я обычный, нормальный человек, - продолжала уверять со сцены Брежнева. - Женщина в первую очередь. Я по утрам хожу за овощами. Захожу в «Ашан» беру баклажан. Смотрю — нормальный, не гнилой, - кладу в корзинку. Но многие почему-то уверены, что я делаю это так: «О-о-о… баклажан!»

С этими словам Вера томно присела и сделала вид, что она эротично исследует овощ.

- А потом я делаю так: «Ваууу… Яйца!», - продолжает звезда, сделав характерный жест руками. - А на ленту к кассиру я еду исключительно в такой позе.

В этот момент Вера растянулась на полу, вытянув ноги и продемонстрировав залу глубокое декольте. Зрители взревели от восторга.

Вот так Вера якобы выбирает баклажаны. Фото: кадр видео.

В своем Инстаграме Брежнева поделилась роликом, запечатлевшим, что творилось за кулисами «Comedy Club» перед ее выходом на сцену. Артистка призналась, что очень нервничает, но ей уже не терпится выйти к зрителям. В это время шоумен Павел Воля на сцене просил зрителей «поддержать новичка, который сейчас выйдет, потому что человек реально делает это впервые».

Посмотрев, как Вера сексуально выбирает продукты, поклонники тут же начали обсуждать в соцсетях, какой счастливчик ее муж — композитор Константин Меладзе. Страшно представить себе, что певица вытворяет на кухне, пока готовит семейный ужин. Например, чистит морковь или моет огурцы. Наверняка градус на кухне в этот момент повышается так, что тает даже лед в морозилке.

holostyak_korobkov Все там будем... Напишите ваш вариант! #верабрежнева #стендап #ОПГ_шутит #камедиклаб