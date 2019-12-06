Скандал с Дзюбой развязал войну между фанатами и полицией

Артем Дзюба, вместо того, чтобы стать главным футболистом страны на многие годы, рискует оказаться причиной одного из самых крупных противостояний между болельщиками и властями. В российской футбольной Премьер-лиге идет беспрецедентная акция протеста. Фанаты обычно враждующих клубов договорились уходить с матчей 19-го тура на 40-й минуте. И вопреки прогнозам сумели сдержать слово: на игре «Зенит» - «Динамо» (3:0) фанатские трибуны были заполнены, но еще до перерыва стремительно опустели.

Это выглядело впечатляюще, пусть в телетрансляции на федеральном канале акцию протеста не показали и не обмолвились о ней ни одним словом. Но в соцсетях полно фото голых трибун обычно бурлящей «Арены-Санкт-Петербург». Такая же акция планируется во время матча «Краснодар» - ЦСКА, и более масштабная - во время игры «Спартак» - «Ростов». На «Спартаке» и вовсе все может закончится массовыми беспорядками.

Фанаты красно-белых и являются инициаторами протеста. И должно было случится нечто неординарное, чтобы враждующие между собой до кровавых стычек болельщики «Спартака» и ЦСКА, а так же «Зенита» и «Динамо» выступили одним фронтом.

Причиной всему – ситуация вокруг Артема Дзюба. Вместо того, чтобы умело погасить зародившийся конфликт во время матча сборных Сан-Марино – Россия, где часть болельщиков, в основном спартаковцев, скандировали нецензурные лозунги в его адрес, обе стороны сделали все, чтобы костер разгорелся еще больше. Фанаты продолжили оскорблять капитана сборной уже на матчах клубов. А тот еще и добавил газа – назвал оскорбивших его фанатов «фашистами и сектантами».

Но больше всего «отличились» власти Санкт-Петербурга. В день матча «Зенит» - «Спартак» были задержаны больше ста болельщиков гостей, что накалило ситуацию. А через несколько дней заводящий фанатской трибуны Валерий Бевза арестован в Москве, этапирован в Санкт-Петербург и там молниеносным решением суда ему выписали запрет на посещения стадионов на 1,5 года. Это и стало последней каплей.

И все привело к тому, что даже фанаты «Зенита», которые вроде как и должны были защищать лучшего бомбардира своей команды Артема Дзюбы, превратились в активно протестующих.

Футбольные власти молчат. Российский футбольный союз по существу не комментирует ситуацию. Российская Премьер-лига – тоже. Даже футбольный клуб «Спартак» долго безмолвствовал, и только потом осторожно высказался: дескать юридически поможем своему болельщику. И на этом все. Больше ни слова. Но это бездействие и безмолвие привело к тому, что обычно враждующие между собой фанаты объединились.

Пока российские футбольные власти молчат, фанаты объединились в протесте. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Ситуацию может спасти только то, что после этих выходных футбольный сезон в России практически заканчивается. Команды уходят на зимний перерыв, и в следующий раз стадионы будут заполняться только в марте. Так что массовые протесты болельщиков могут утихнуть сами собой. Но прецедент создан. И следующий виток противостояния может оказаться еще более взрывоопасным.