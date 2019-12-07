Чем больше Майданов, тем ближе развал Украины: Новые хроники смутного времени Незалежной

Выходные, выходные. Это у нас в России наступили выходные, а на Украине вовсю кипит политическая жизнь, политики обсуждают последние инициативы, а эксперты прикидывают, какие из них достойны центральных мест в докторских и кандидатских диссертациях по психиатрии. Одним словом, как вы уже поняли, подоспела новая хроника украинских перемог смутного времени, которое не планирует заканчиваться в обозримом будущем. Если вам покажется, что большая часть нынешних перемог уже была, то знайте, вам это не показалось – на Украине действительно пошли по второму кругу, не в силах придумать новые пути для «побед» над «ахрессором».

СТЕНА ЗЕЛЕНСКОГО?

Помощник украинского президента Андрей Ермак в преддверии встречи лидеров четырех стран в «нормандском формате» сделал угрожающее заявление. По его словам, в случае неудачи саммита у Зеленского есть план «Б». Который заключается в том, чтобы воздвигнуть стену на линии разграничения между Украиной и ЛДНР.

- В этом случае мы построим стену, и жизнь продолжится. К сожалению, мы будем жить по сценарию замороженного конфликта, - объявил Ермак и по украинской традиции последних лет озвучил чуть ли не в одном предложении взаимоисключающие тезисы. - Украина готова выполнить положение минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации. Ни о какой федерализации речь не идет.

Впрочем, особенности украинского мышления оставим на потом. Гораздо более интересно предложение повторить возведение «стены Яценюка» в другом месте. Как мы помним, строительство этих «укреплений» на границе с Россией закончилось полным фиаско для Киева и относительной перемогой для самого автора идеи – экс-премьера Украины Арсения Яценюка, которая позволила ему обеспечить безбедную жизнь и солидную недвижимость на Атлантическом побережье США. Не исключено, что новая команда была бы не прочь повторить старый фокус.

Впрочем, против этого уже выступил бывший лидер Украины Петр Порошенко. Который посчитал, что строительство стены на Донбассе по инициативе Киева может привести к снятию санкций против России. И он порекомендовал идти уже проторенным путем и вернуться к строительству стены на границе Украины с Россией.

Стоит отметить, что предложение Порошенко гораздо более перспективное. Поскольку граница между нашими странами в несколько раз более протяженная, то и «освоить» на ее строительстве можно будет гораздо больше. Навык не пропьешь, как говорится.

В Киеве предлагают укрепить границу Украины, построив стену между Незалежной и ДНР и ЛНР.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МАЙДАН ЗНОВУ?

Что за осень, а вернее, теперь уже зима в Киеве, да без Майдана? Это и не осень-зима, а так, тьфу, мерзость какая-то. Эта традиция, подзабытая в последние три-четыре года, может быть возобновлена уже в воскресенье. Порошенко, Тимшегнко и Вакарчук в совместном заявлении призвали всех сознательных украинцев выйти на майдан Незалежности 8 декабря.

- Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 (14:00 мск) выйти на майдан Незалежности, чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину, - говорится в их обращении.

Причем, речь идет не о какой-то двух- или даже пятичасовой акции, а о новом Майдане, стоянии до перемоги (победы). Организаторы обещают питание из котлов, которые привезут на площадь, пункты обогрева и т.д. В соцсетях буйствуют активисты нового Майдана, призывающие брать с собой бутерброды, кофе и, конечно же. хорошее настроение. По аналогии со знаменитым постом укропуштуна Найема перед началом Майдана в 2013-м. Особо горячие головы уже начали запасать шины, чтобы притащить их на новый Майдан, потому что «нет капитуляции!».

Нет, так нет. По секрету поделюсь: никто про капитуляцию и не говорит ни про какую. Это в Киеве сами себе придумали, чтобы самих себя пугать. Чем больше Майданов, тем ближе развал страны. Многие в России, исходя из этого, новый Майдан могут только приветствовать.

Украинцев призвали вновь выйти на майдан 8 декабря.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ. ДУБЛЬ ДВА. ТЕПЕРЬ - НА СУШЕ

Глава (или все-таки главарь?) запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал проведение «мирного марша» активистов Меджлиса в Крым с территории Украины. Как водится на Украине, мероприятие, сроки которого не называются (вполне вероятны, что они просто еще не определены) носит громкое и благородное название: «Мир — против насилия и оккупации. Марш достоинства». А на деле является самой обычной провокацией.

- На сегодня между Украиной и Крымом находятся незаконные кордоны. А мы будем идти к себе домой. Акция призвана помочь ООН, ОБСЕ, ЕС и другим международным структурам в реализации принятых ими решений в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, на что им, возможно, не хватает определённой воли, - заявил Чубаров.

После этих слов, в которых он признается в целях акции, становится абсолютно понятно, что целью «маршировщиков» являются провокации с, желательно, как можно более масштабным кровопролитием. Дабы «побудить» ООН, ЕС, ОЛБСЕ и т.д. к решительным демаршам против России. Точно с такими же целями Порошенко посылал украинские катера и буксир из состава ВМСУ в Керченский пролив для провокации под мостом.

Можно сразу уверить господина Чубарова и иных вдохновителей этой затеи, что у них ничего не получится. Нет, никто гражданам Украины не запрещает посещать Крым, как и другой регион России, Более того, в нынешнем году свыше миллиона граждан этой страны побывали в Крыму, отдохнули в отпусках, пообщались с местными и сделали это без всяких накачек со стороны Чубарова, Джемилева.

Рефат Чубаров хочет организовать пеший ход из Украины в Крым. Фото: официальная страница на Facebook

К тому же, вряд ли данная акция состоится. Во-первых, каждое государство может отказать в пересечении своей границы любому гражданину другой страны без объяснения причин. А в случае провокации у российских правоохранителей и пограничников достаточно нелетальных средств, чтобы отбить подобные желания. Да и дойдет до перехода, максиму, два-три десятка человек. Ведь сам Чубаров, в отношении которого в РФ возбуждено уголовное дело, вряд ли захочет иметь в жизненной перспективе даже не депортацию, а СИЗО и срок в российской колонии, и потому на границу не сунется.

Как вариант, будет повторение еще одного сухопутного марша на Крым, когда «воины света» устрашающе летели на Чонгар на БТР и БРДМ, а, попав в поле зрения российских пограничников, еще более лихо развернулись и умчались вглубь территории Украины. Второй раз, как говорится, это фарс.

P.S. Ничего не поделаешь – танцы на граблях, похоже, стали новой традиционной украинской забавой. Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский уже столько раз публично повторил, что ему не страшно, что он не боится, и что он вместе с Украиной не станут блюдом на «столе боссов», что поневоле закрадываются сомнения, действительно ли все так и есть…