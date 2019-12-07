Москвичам на пенсии некогда скучать

В Москве прошла торжественная церемония награждения «Человек года» проекта «Московское долголетие» 2019. Дипломы и статуэтки вручали людям «серебряного возраста». Среди них - бывшие врачи, военные, учителя, инженеры, и все они стали лучшими участниками «Московского долголетия». Мы подробно писали о церемонии и некоторых победителях (см. в разделе «Город помогает»). Сегодня расскажем об остальных награжденных и о том, как записаться в проект.

ВСЕ В «СЕРЕБРЯНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Победителем в номинации «Рекордсмен года» стала Мария Чистопольская. Она не скрывает свои года (ей 62), отлично выглядит, модно одевается и не сидит дома перед телевизором. Иначе как бы ей удалось поставить рекорд по обучению в «Серебряном университете».

- Такой прекрасный сегодня вечер и такой счастливый для меня, я - победитель! - после вручения награды Марию Борисовну переполняли эмоции. - Благодарю всех, кто отдал за меня свой голос. Я очень люблю «Серебряный университет» и собираюсь продолжать там свое обучение. Люблю наших преподавателей. Спасибо всем за проект «Московское долголетие». Спасибо моей любимой семье, которая всегда поддерживает мои начинания.

Мария Борисовна - полковник медицинской службы и заслуженный врач России. В «Серебряном университете» она закончила курсы «Английский для общения и путешествий», «Английский для гида по Москве», «Рукоделие и творчество», «Литературное творчество в современном мире». Сейчас победительница помогает развивать проект в пресс-центре «Серебряного университета» и … снова записалась на обучение - теперь на курс «Испанский язык для начинающих».

Мария Чистопольская. Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

САМЫЙ СТИЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

Номинация «Прорыв года» принесла награду Зареме Борунковой, победительнице танцевальных конкурсов, лауреату 1-й степени международного танцевального конкурса. В жизни кандидата медицинских наук, доцента Заремы Паковны с открытием проекта «Московское долголетие» произошел настоящий «прорыв» ее творческой активности.

- В моей номинации у меня была сумасшедшая конкуренция, поэтому я безмерно счастлива и благодарю всех, кто меня поддерживает, - сказала победительница. - Проект действительно стал прорывом в моей жизни. Спасибо моей танцевальной группе «Победа» и моему преподавателю Олегу Вичкасову. Все мои танцевальные достижения, благодаря которым я стою на этой сцене, результат его хореографического и педагогического таланта.

Кроме танцев, Зарема Паковна увлеклась хоровым пением и выступала в Большом зале Московской консерватории и Институте имени Гнесиных. В Гостином дворе, в качестве модели, участвовала в модном показе «Стильный возраст». Наша победительница по собственному сценарию подготовила режиссерскую постановку мюзикла, пишет очерки, создает фильмы и слайд-шоу о важнейших событиях проекта. В этом году, на музыку молодых авторов, она написала песню, которая, по своему содержанию, могла бы стать гимном «Московского долголетия».

Зарема Бурункова. Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

СПАСИБО ПАРТНЕРАМ ПРОЕКТА

В номинации «Поставщик года» лучшим стал коллектив Дворца творчества детей и молодежи А. П. Гайдара. В нем сейчас работают 32 группы, где занимаются более 500 человек по самым востребованным направлениям проекта. Занятия проходят в 8 районах города, в интерактивной форме. Для участников проекта открыты все площадки Дворца творчества: IT-полигон, различные лаборатории и специализированные помещения для спортивной и творческой деятельности.

Премию в номинации «Инновация года» завоевала театральная студия - клуб «Бабулькины бирюльки» из Восточного округа. Участники студии уже стали победителями Театрального фестиваля «Московского долголетия» «Серебряная астра» в ноябре 2019 года. Их постановка «Баба Шанель» по произведению Николая Коляды, поставленная ученицей автора - режиссером Анной Дрозд, завоевала Гран-при Фестиваля.

«Наставником года» выбрали Станислава Скаткина, преподавателя английского языка и компьютерной грамотности из Западного округа.

В номинации «Коллаборация года» награду получил Сбербанк России. В нем проводился цикл лекций по финансовой грамотности для москвичей старшего поколения, а также оповещение клиентов банка о проекте «Московское долголетие».

Помимо этого, номинацию «Событие года» получило самое яркое и масштабное мероприятие проекта в 2019 году - «Танцевальный марафон». В июле в парке Сокольники он объединил более 1 000 танцоров «серебряного» возраста. Кульминацией марафона стал телемост «Танцуй, Москва - танцуй, Россия!», к которому присоединились 18 российских городов. В прямом эфире танцоры в разных городах страны установили мировой рекорд - «Самый массовый танцевальный флешмоб «ZUMBA GOLD» старшего поколения (55+)». В нем приняли участие 3 778 человек.

Номинацию «Публикация года» получил Телеканал ТВ-центр, программа «Настроение». Информационный сюжет «Свадебные рекорды 60+» стал самым запоминающимся о проекте «Московское долголетие» и его участниках в 2019 году.

На церемонии дипломы и статуэтки вручали людям «серебряного возраста», а также партнерам проекта «Московское долголетие». Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ О ПРОЕКТЕ

1. Кто может стать участником?

Участниками проекта могут стать:

- женщины старше 55 лет

- мужчины старше 60 лет

- москвичи, досрочно вышедшие на пенсию по выслуге лет;

- постоянно зарегистрированы в Москве;

- не имеют медицинских противопоказаний*

* Участие в некоторых программах может быть ограничено в зависимости от состояния здоровья.

2. Как записаться в проект?

Подать заявку на участие в проекте «Московское долголетие» можно в центре социального обслуживания, офисах госуслуг «Мои документы», поликлиниках, городских парках, а также в госучреждениях, где проводятся занятия (школах, домах культуры и других организациях).

С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.

3. Есть ли в проекте платные занятия?

Все занятия в проекте «Московское долголетие» бесплатны для его участников.

4. Где проходят занятия?

Во всех округах Москвы открыто более тысячи мест, где проходят занятия, среди них школы, вузы, образовательные центры, учреждения культуры, спорта, городские парки, театры и др. Найти занятия по душе рядом с домом можно на сайте.

5. Куда обращаться с вопросами?

Ответы на любые вопросы, связанные с программой, можно получить в единой справочной службе Правительства Москвы по телефону горячей линии: 8 (495) 777-77-77.

Еще больше подробностей о проекте «Московское долголетие» - в разделе «Город помогает».