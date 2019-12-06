«Комсомольская правда» проведет прямую видеотрансляцию Конференции «Союзное государство»
«Комсомольская правда» будет вести в прямом эфире видеотрансляцию научно-практической конференции «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы», которая пройдет в Москве во вторник, 10 декабря. Она будет посвящена 20-летию подписания Договора о создании Союза между Беларусью и Россией,
На форуме эксперты обсудят актуальные вопросы строительства интеграционного объединения.
Всего на форуме будет работать шесть секций, среди них - сближение законодательств Беларуси и России. Одной из ключевых тем форума станет образование. Отдельная секция будет посвящена молодежной политике.
Особое внимание уделят модернизация транспортной инфраструктуры. Участники обсудят перспективы реализации проекта высокоскоростной магистрали, которая соединит Санкт-Петербург, Минск и Европу. Затронут и вопросы обороны, безопасности и борьбы с терроризмом.
Как сообщается на сайте Постоянного Комитета Союзного государства участниками мероприятия станут около 500 бизнесменов, представителей властей, академического и культурного сообщества, журналисты ведущих СМИ.
На полях форума будет работать открытая студия «КП», в которой участники конференции будут делиться своим мнением о наболевших проблемах и отвечать на вопросы журналистов.
В прямом эфире конференцию можно будет увидеть на сайте «Комсомольской правды» - kp.ru, официальном сайте Постоянного Комитета Союзного государства, телеканала «БелРос» и газеты «Союзное вече».
ИСТОЧНИК KP.RU
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