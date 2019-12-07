А томос-то ненастоящий: Главного раскольника Украины Филарета обвели вокруг пальца

Гражданин Денисенко, ставший в свое время лидером раскольничьей УПЦ КП под именем Филарета, полной ложкой вкушает сейчас плоды своих интриг, вернувшиеся к нему бумерангом, пусть и не по православным законам кармы. Впрочем, у православных тоже есть веками проверенная мудрость на сей счет: «Что посеешь, то и пожнешь».

Напомним, после победы Майдана совместно с занимавшим тогда пост президента Украины Петром Порошенко Филарет предпринял ряд активных телодвижений, чтобы организовать некую новую автокефальную православную церковь с тем, чтобы ее признали другие конфессии православного мира, и она бы сама стала полноценной канонической конфессией. Оба не скрывали, что намерены устроить настоящую войну единственной канонической православной церкви – признававшей родство с Московским патриархатом и его более высокое место в иерархии УПЦ МП. Для Порошенко это был способ исключить российское влияние на украинских верующих и вынуть «руку Москвы» из Украины. Естественно, в его неадекватном реалиям представлении. Филарету хотелось взять под новую церковь приходы канонической УПЦ и в разы увеличить финансовые потоки в пользу своей конфессии. Даже не дожидаясь нового статуса и появления новой конфессии, активисты раскольничьей УПЦ КП начали захватывать храмы УПЦ МП и изгонять и избивать служителей «чужой» церкви. Порошенко же и Филарет старались, не покладая рук, чтобы их затея закончилась победой.

Усилия этой «сладкой парочки» самозванцев (напомним, Порошенко избрали на пост президента Украины на выборах, в которых не участвовала значительная часть населения Украины) увенчались относительным успехом. Третий не лишний в этом союзе, предстоятель Константинопольского патриархата Варфоломей, этнический грек и бывший офицер турецкой армии, имевший статус «первого среди равных» предстоятелей православных конфессий, согласился предоставить Украине томос об автокефалии, что и сделал, не советуясь с коллегами по православной церкви. В результате Варфоломей своими руками устроил настоящий и масштабнейший раскол в мировом православии, а раскольничьи УПЦ КП и УАПЦ объединились в декабре 2018-го, а 6 января 2019-го получили долгожданный томос о даровании автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) или, как ее еще назвали в этом документе Святейшей церкви Украины (СЦУ).

Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет официально передал Президенту Украины обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви Томоса автокефалииФото: GLOBAL LOOK PRESS

И вот здесь для Филарета наступило частичное прозрение. Оказалось, что старичок из Стамбула не так уж благостен и мягок, и не только на ходу подметки рвет, но и обошел гражданина Денисенко на повороте. Мало того, что новая церковь не получила статус Патриархии, а стала самой заурядной Митрополией, причем, напрямую зависимой от Варфоломея по всем мало-мальски значимым вопросам (в том числе и финансовым), так еще и сам Филарет пролетел мимо руководства этой структурой со свистом, от которого у его сподвижников уши заложило. Главой новой раскольничьей секты стал один из соратников Денисенко-Филарета экс-епископ УПЦ КП митрополит Епифаний (в миру Сергей Думенко). А Филарета назвали почетным патриархом (по нечетным не пойми как), да и то лишь для внутриукраинского пользования. Епифаний тут же поспособствовал ликвидации УПЦ КП в юридическом смысле этого термина, а Филарет начал на каждом перекрестке обличать обманщиков, которые сулили ему одно, а на-гора выдали совсем другое. И так продолжается уже несколько месяцев. Лучшей иллюстрации для другой народности мудрости, на этот раз о взаимоотношениях внутри воровского сообщества и праве собственности на воровской инструментарий, трудно и желать.

И вот, в начале декабря Филарет в очередной раз, уподобившись боярину из комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», возопил: «Царь, тьфу, то есть томос, ненастоящий!»

- Мы долго боролись и ждали томос, получили томос – но не тот томос, на который мы надеялись. Этот томос поставил нас в другую зависимость. Если раньше украинская церковь зависела от Москвы, то теперь этот томос поставил нас в зависимость от Константинополя, - заявил он и пояснил, что «вынужден бороться за существование». Мол, есть документ, что УПЦ КП уничтожена, а сам он должен, согласно ему, покинуть Патриархию (которой нет -!) и не служить во Владимирском соборе. - И это окончательное решение является следствием той борьбы, захвата храмов Киевского патриархата, которое продолжается. И он делает все это силой, и доходит до того, что похищают священников, запугивают их, чтобы они не оставались в Киевском патриархате, а переходили в ту так называемую ПЦУ.

У Думенко-Епифания отреагировали незамедлительно, и СЦУ распространила заявление «о гарантии обеспечения достойного положения почетного патриарха Филарета», в котором фактически назвала бывшего предстоятеля лжецом. Так, в частности, там говорится, что за Филаретом «после завершения ликвидации УПЦ КП» сохраняется «право пожизненного проживания в его резиденции и служения во Владимирском соборе Киева». Для того, чтобы узаконить это, епифаньевцы решили для Филарета создать специальную религиозную организацию внутри СЦУ в форме миссии. Определили ему и «пожизненное материальное содержание» и источники финансирования.

Филарет под черно-красными флагами украинских национал-радикалов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Надо сказать, что в СЦУ до того уже неоднократно намекали и даже впрямую говорили, что дедушка «почетный» после того, как его развели и «обманули на четыре кулака», стал не совсем адекватным. И все, чего бы они сейчас хотели, так это минимум скандалов и разоблачений от Денисенко. Но сам Филарет показательно не успокаивается. В субботу он выступил с новым, отнюдь не миролюбивым заявлением.

- Спасибо предстоятелю блаженнейшему митрополиту Епифанию и священному синоду ПЦУ, что на своем заседании 5 декабря 2019 года обнаружили ко мне милость: не выкинули 90-летнего патриарха на улицу, как собирались это сделать, а оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии … и служить во Владимирском соборе, - издевательски поблагодарил он Думенко и пообещал. - Митрополит Епифаний и Священный синод заявили, что они завершили ликвидацию Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата. Это неправда! Церковь нельзя ликвидировать... Мы будем бороться за Киевский патриархат до последнего!

Спрашивается, какое нам дело до религиозных трений между сектами на Украине. Ответ прост. Как говорил персонаж Никиты Михалкова, расшифровывая аббревиатуру СДД в фильме «Статский советник»: «Сожрите друг друга!»

Чем больше они там воюют между собой, кто из них останется альфа-самцом среди раскольников и будет доминировать, чем больше дискредитирующих в глазах общественности скандалов и взаимного обливания грязью между Филаретом и Епифанием, тем меньше у них останется сил на притеснение прихожан настоящей канонической православной церкви на Украине и войну с этой конфессией. Тем меньше опасности для родственных России настоящих православных. Карма, хоть понятие и не православное, но ее законов никто отменить не может

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