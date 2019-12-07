Андрей Лысенко, известный волонтер из ДНР: Чем ближе встреча "нормандской четвёрки" - тем ожесточеннее обстрелы

- Андрей, здравствуйте! Уже в понедельник, 9 декабря, в Париже пройдёт встреча "нормандской четвёрки"... Как там - у вас, в Донецке, обстановка - накануне этого события?

- Я в данный момент нахожусь в Коминтерново. (село на юге ДНР. - А.Г.) Всю ночь люди сидели по подвалам. Был сильный обстрел.

Андрей Лысенко: «Чем ближе встреча «нормандской четверки» - тем ожесточеннее обстрелы» 00:00 00:00

Районы Ясиноватой, Спартака и аэропорта ночью очень жестоко обстреливались. Позавчера прилетело 60 мин - только 120-го миномета. (Имеется ввиду миномет калибра 120 мм. - А.Г.)... Минувшей ночью тоже были сильные обстрелы.

- Вот эти данные, которые вы назвали - 60 мин прилетело - это у вас откуда? Это - официальные, которые по местным СМИ идут?

- Это официальное подтверждение, это данные нашего министерства обороны. И 82-х мин (из миномета калибра 82 мм. - А.Г.) тоже много прилетало.

То есть - позавчера, где-то с половины второго ночи и до четырёх утра люди не спали. Потому что все это слышал город Донецк. И в ближайших районах даже тряслись дома, и даже лопались стекла.

Волонтер из Донецка Андрей Лысенко рассказал об обстановке на Донбассе перед встречей "нормандской четверки"Фото: СОЦСЕТИ

- Ой, Господи... Я бывал во всех этих местах.

- И ещё - сейчас в Коминтерново первый раз за все время "Красный крест" не приехал. Не знаю, по каким причинам. Но он не выдавал людям помощь, люди выезжали за помощью в другие села, так как "Красный крест" побоялся ехать в Коминтерново.

На определенных участках обстрелы усиливаются. Каких-то три-четыре дня до этого было затишье, и вот - чем ближе "нормандской формат" - тем ожесточеннее становятся обстрелы.

Вот сейчас мы проезжали -.дорога такая есть через Коминтерново, и рядом магазин, и вот там пулемётчик (с украинской стороны) всегда это место простреливает... Почему? Потому что там единственный колодец, где все село набирает воду. И - через каждые 15 - 20 минут...

- А вы с кем проезжали?

- Мы приехали помочь людям - вместе с представителем из Сургута, и мы все село покормили сейчас, вот только что закончили.

- Ясно. А что вы привезли?

- Привезли продуктовые наборы людям, чтобы поддержать их.

Потому что, неизвестно, как будут обстоять дела во время "нормандского заседания" этого. Почему? Потому что люди тоже боятся: могут ужесточиться обстрелы...

- А вот украинские силовики заявили о завершении разведения сил у населенного пункта Петровское..

СПРАВКА "КП"

Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию. Затем, 22 ноября, стороны начали демонтаж фортификационных сооружений. Согласно плану-графику, это - финальный этап разведения сил. Выполнить все эти мероприятия стороны должны в течение 30 дней.

- Андрей, информация украинской стороны отражает реальную ситуацию?

- По крайней мере, с нашей стороны это все было выполнено. Уже давно. С их стороны - да, какие-то изменения происходят. Говорят о том, что они тоже разбирают свои укрепления. В то же время - они и обстреливают наши позиции...

Я не знаю, кто там находится, но это происходит.

- А жертвы есть?

- Я слышал, что есть раненые среди военных. Среди мирного населения жертв нет.