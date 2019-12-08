Спартак - Ростов 8 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча 19 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Матч "Спартака" и "Ростова" станет календарно последней игрой в первенстве России в 2019 году. И именно после этого поединка команды Премьер-Лиги, которые не играют в еврокубках, уйдут на зимний перерыв. Месяц назад "Спартак" выиграл у приехавшего вторым составом "Ростова" матч на Кубок России. Но летом в жаркой битве первого круга "желто-синие" сыграли вничью 2:2. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Ростов 8 декабря 2019.

Статистика личных встреч Спартак - Ростов 8 декабря 2019

51 раз команды играли между собой в чемпионатах России по футболу. 11 встреч у "Спартака" выиграл "Ростов". Столичный клуб взял верх в 30 случаях, а еще 10 игр между командами завершились вничью. В том числе и последняя очная встреча в первенстве страны. 20 июля в Ростове-на-Дону команды сыграли вничью 2:2.

Прогнозы букмекеров на матч Спартак - Ростов 8 декабря 2019

Шансы на успех у обеих команд примерно равны, но чуть больший перевес - у "Спартака". При этом, вторым по вероятности исхода матча значится коэффициент на ничью.

Прогноз на матч Спартак - Ростов 8 декабря 2019

Будет ничья, либо же победа "Спартака".

Составы команд на матч Спартак - Ростов 8 декабря 2019

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка в Тушино.

Время начала матча Спартак - Ростов 8 декабря 2019

Матч Спартак - Ростов 8 декабря 2019 года в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Спартак - Ростов 8 декабря 2019

Прямую видеотрансляцию матча Урал - Спартак можно посмотреть 8 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Спартак - Ростов 8 декабря 2019

Трансляция матча Спартак - Ростов 8 декабря 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.