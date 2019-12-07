Россиянка победила в Китае на конкурсе «Миссис Земной шар»: многодетная мама опередила 70 королев красоты

На конкурсе красоты среди замужних женщин «Миссис Земной шар - 2020» победила многодетная мама из Кемерово Ксения Кривко. Финал завершился сегодня в Китае. Ксении Кривко 37-лет и у нее 4 сына. В этом году она сначала стала «Миссис Кемерово», потом жюри отдало ей титул «Миссис Россия Земной шар» на конкурсе «Миссис Россия 2019».

Напомним, когда объявили победительницей «Миссис Россия» 33-летнюю Екатерину Нишанову, социальные сети накрыла волна критики. Тысячи пользователей предполагали, что избранная красавица корректировала внешность при помощи косметологических процедур. Причем не очень удачно. Женщина все обвинения отрицала, утверждала, что у нее вся красота – естественная. В итоге на конкурс в Китай отправили Ксению Кривко, внешность которой не вызвала нареканий у «диванных критиков». Официально Нишанова сама не захотела ехать – не смогла. И ведь не прогадали! Наша Ксюша стала лучшей.

Фото: пресс-служба фонда «Планета женщин».

В Китае она готовилась к конкурсу 10 дней: подъем в 6 утра, репетиции, съемки, презентации - заканчивались не раньше полуночи. Соперницами россиянки были самые привлекательные замужние женщины из 70 стран мира.

Наша победительница пока успела поговорить по телефону только с мужем, принять первые поздравления. Ксения Кривко познакомилась с супругом еще студенткой – с тех пор не расстаются. Муж нашей королевы красоты занимается бизнесом. А Ксения проводит тренинги, где даёт консультации в вопросах воспитания детей, отношений с мужем и поиском самой себя.

krivko_ksenia Многодетная мама опередила 70 королев красоты

Теперь у Ксении Кривко добавится хлопот (различных поездок), как у победительницы международного конкурса (он проводится с 1996 года). Но с мужем все согласовано!

Ксения Кривко считает свою семью самым надежным тылом: «Петя тоже из многодетной семьи, поэтому, когда собираются его братья с жёнами и детьми, приезжают наши родители, дом становится полнее, теплее, уютнее. Очень любим проводить время в такой шумной компании… Муж часто дарит мне цветы. Мальчишки видят это и тоже стараются сделать мне приятное: дарят букетики полевых цветов или с каких-то клумб».