Звезды устроили вечеринку в супермаркете: инопланетянка Нюша и Лобода в мундире на голое тело
Ряды стеллажей с моющими средствами да поддонов с фруктами, столь безликие для рядовых покупателей, для звезд оказались яркими декорациями к модной вечеринке. В пятницу в Москве отгремела тусовка Cosmopolitan Camp Party, специально для которой один из залов арт-пространства был перестроен под настоящий супермаркет. Кстати, еще одно отличие этого безумного магазина от настоящего – все товары звездные гости смогли забрать с собой. Гостей вечера попросили лишь об одном – одеться в духе знаменитого нью-йоркского бала Met Gala, где знаменитости выгуливают самые невероятные наряды. Удалось ли звездам произвести эффект, решать вам!
Певица Нюша. Фото: предоставлено организаторами
Мария Погребняк. Фото: предоставлено организаторами
Алена Водонаева. Фото: предоставлено организаторами
Белла Потемкина. Фото: предоставлено организаторами
Виктория Лопырева. Фото: предоставлено организаторами
Группа "Фабрика". Фото: предоставлено организаторами
Элина Чага. Фото: предоставлено организаторами
Екатерина Андреева. Фото: предоставлено организаторами
Марьяна Ро. Фото: предоставлено организаторами
Светлана Лобода. Фото: предоставлено организаторами
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ИСТОЧНИК KP.RU