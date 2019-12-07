2019-12-07T22:41:05+03:00
Звезды

Звезды устроили вечеринку в супермаркете: инопланетянка Нюша и Лобода в мундире на голое тело

Выбираем лучший наряд самой сумасшедшей вечеринки года [опрос «КП»]
Алена МАРТЫНОВА
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Нюша и Светлана Лобода. Фото: предоставлено организаторамиНюша и Светлана Лобода. Фото: предоставлено организаторами
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Ряды стеллажей с моющими средствами да поддонов с фруктами, столь безликие для рядовых покупателей, для звезд оказались яркими декорациями к модной вечеринке. В пятницу в Москве отгремела тусовка Cosmopolitan Camp Party, специально для которой один из залов арт-пространства был перестроен под настоящий супермаркет. Кстати, еще одно отличие этого безумного магазина от настоящего – все товары звездные гости смогли забрать с собой. Гостей вечера попросили лишь об одном – одеться в духе знаменитого нью-йоркского бала Met Gala, где знаменитости выгуливают самые невероятные наряды. Удалось ли звездам произвести эффект, решать вам!

Певица Нюша. Фото: предоставлено организаторами

Певица Нюша. Фото: предоставлено организаторами

Мария Погребняк. Фото: предоставлено организаторами

Мария Погребняк. Фото: предоставлено организаторами

Алена Водонаева. Фото: предоставлено организаторами

Алена Водонаева. Фото: предоставлено организаторами

Белла Потемкина. Фото: предоставлено организаторами

Белла Потемкина. Фото: предоставлено организаторами

Виктория Лопырева. Фото: предоставлено организаторами

Виктория Лопырева. Фото: предоставлено организаторами

Группа "Фабрика". Фото: предоставлено организаторами

Группа "Фабрика". Фото: предоставлено организаторами

Элина Чага. Фото: предоставлено организаторами

Элина Чага. Фото: предоставлено организаторами

Екатерина Андреева. Фото: предоставлено организаторами

Екатерина Андреева. Фото: предоставлено организаторами

Марьяна Ро. Фото: предоставлено организаторами

Марьяна Ро. Фото: предоставлено организаторами

Светлана Лобода. Фото: предоставлено организаторами

Светлана Лобода. Фото: предоставлено организаторами

ИСТОЧНИК KP.RU

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