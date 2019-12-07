Просто космос! Алена Косторная выиграла финал Гран-При по фигурному катанию, за ней - Щербакова и Трусова

Вечером в субботу, 7 декабря, в Турине разрешился главный спор этого сезона - кто же из учениц Этери Тутберидзе круче? Весь мир два года восхищается Алиной Загитовой, которая в марте выиграла чемпионат мира и покорила все возможные вершины в своем виде спорта. Но с этой осени в бой пошли еще три юных звездочки - Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Именно эта троица выиграла все этапы серии Гран-При осенью 2019 года и уверенно вышла в финал. А год назад именно эти девушки были в тройке призеров юниорского финала на льду Ванкувера. Тогда как Загитова была второй, проиграв битву в декабре 2018 года Рике Кихире.

По итогам короткой программы впереди уверенно была Алена Косторная с новым мировым рекордом - 85,45. Следом за ней - Загитова (79,60), дальше Щербакова (78,27). А вот рискнувшая сделать тройной аксель Трусова была только пятой - 71,45 балла. Но все должна была решить произвольная программа. Трусова заявила пять четверных прыжков, Щербакова - три. А Кихира в очередной раз к своим тройным акселям дерзнула заявить четверной. Словом, этой битвы между равными по силам девушкам ждали будто финала чемпионата мира по футболу.

Первой на льду была Брэйди Теннелл и чисто откатав свою программу она получила солидные 139,98 балла за прокат. И суммарно она получила 212,18 - с такой суммой можно выигрывать турниры. Но не в этот вечер, когда рядом с тобой катаются Кихира и 4 ученицы Этери Тутберидзе.

Кихира заявила четверной сальхов первым же элементом, однако упала прямо на старте своего проката. И если для Трусовой такое падение не может повлиять на результат, то для японки это было кошмаром - потому что в ее программе четверной прыжок был только один. Однако же, американку японка смогла опередить. Она получила 216,47 балла. И дальше осталось ждать только выхода четырех россиянок. Первой из которых была Александра Трусова, заявившая пять четверных в произвольный прокат.

Александра Трусова.Фото: REUTERS

Первым же прыжком Саша чисто прыгнула четверной флип, став первой в истории участницей женских соревнований, исполнившей этот элемент. Но Саша упала с четверного пятого прыжка. 161,73 на получила за произвольный прокат. И суммарно у Трусовой теперь 233,18 балла. И выход в лидеры после своего проката дал четко понять - русская фигуристка выиграет финал Гран-При 2019, потому что дальше катались только трое наших.

Щербакова упала с четверного флипа, недобрав баллов. Она тоже решила пойти на такой риск, включив новый элемент в свою программу именно на финал Гран-При. И она обошла Трусову, получив 162,65 балла. Суммарно же - 240,92 балла. Александре не удалось выиграть финал Гран-При.

Анна Щербакова.Фото: REUTERS

Дальше был черед Алены Косторной. У нее на вооружении были тройные аксели. 162,14 балла у Косторной и по произвольной она была второй. И первое место по сумме - 247,59 балла. Это - новый мировой рекорд!

Закрыла прокат в произвольной программе Алина Загитова. Но ее результат оказался на порядок скромнее, чем у молодых подруг по команде. У олимпийской чемпионки было падение с одного из прыжков. Судьи все подметили. 125,63 балла получила Загитова и суммарно - 205,63. Алина стала только шестой.

Итог финала Гран-При 2019 года получился невероятным. Алена Косторная - победитель, Анна Щербакова - вторая, Александра Трусова - третья.