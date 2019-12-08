Закулисье «Песни года»: Помолодевшая Ротару, «голое» платье 67-летней Аллегровой и стриптиз Лободы

Накануне новогодних праздников, чтобы блистать на корпоративах и телесъёмках, знаменитости обновляют гардероб. Не стал исключением и традиционный музыкальный фестиваль «Песня года», которым уже не первый год «рулит» маэстро Игорь Крутой.

Как всегда, звезды российской сцены сияли на красной дорожке обновками. Насколько удачными или провальными были их образы «КП» разъяснила дизайнер Ксения Князева.

«Света - наш ответ Леди Гаге»

Светлана Лобода на сцене.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Лобода в образе мексиканской конфеты. Светлана все больше становится похожа на Леди Гагу. Одежды с каждым новым выходом на поп-диве все меньше и меньше. И под пиджаком на сей раз даже не кроп-топ, а лифчик. Но что и говорить, фигура у артистки шикарная,-говорит об образе Лободы дизайнер Ксения Князева.

А вот так выглядит наряд Лободы. Фото: Личный архив певицы.

Басков потратился на «бразильский карнавал»

- Очень дорогой костюм ручной работы от российского кутюрье Володи Середина,-похвастался репортёрам «золотой голос» Николай Басков.

Николай Басков.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Николай Басков подчеркивает свой звёздный статус декором костюма. Тут и звезды и блестящая бахрома. Словно «натуральный блондин» только что вернулся с бразильского карнавала. Николай отлично бы смотрелся в этом костюме под руку со Светланой Лободой. А если бы они ещё самбу в паре станцевали - вообще шик, - комментирует наряд Николая Баскова наш эксперт.

Дерзкое декольте «угонщицы»

- Ирине Аллегровой 67 лет, но она с годами не меняется, - удивляется дизайнер Ксения Князева. - Во-первых, певица до сих пор верна своей прическе. Не знаю парик ли это или настоящие локоны, но такой мы узнали Аллегрову, такой она, судя по всему, будет всегда.

Ирина Алегрова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во-вторых, здорово, что на «императрице» графичное структурное платье с аккуратным блеском. Такое ощущение, что оно состоит из тысячи мелких пайеток.

Как всегда, оголенная до пупа грудь. Но мы эту шалость простим певице, поскольку в свои годы она смогла сохранить бюст гимназистки.

Постройневшая Лолита

- В этом костюме из органзы и платье - комбинации от Игоря Гуляева артистка уже появлялась на дорожках, - говорит дизайнер Ксения Князева. - У неё, безусловно, очень яркая внешность. И видно, что Лолита готова к переменам не только в стиле, но и в личной жизни. А как она похудела! Умничка, молодец.

Полина Гагарина спряталась под рейтузами

Полина Гагарина.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Наряд Полины Гагариной мне очень нравится. Он, безусловно, оригинальный. При такой безупречной фигуре, как у Полины, он не увеличивает силуэт. Видно, что костюм дорогой, бахрома сделана из шелка. Единственное, что меня смущает - пижамные шортики. Тут надо было совсем высокие трусики в стиле 80-х надеть, чтобы как у звёзд Голливуда была нога полностью открыта и создавался эффект «без белья». А тут обычные рейтузы выглядывают из очень красивой бахромы. Если уж быть смелой, надевать такие наряды, надо быть смелой до конца, - считает Ксения Князева.

«Госпожа» Жасмин

- Интересно, где Жасмин нашла этот плащ, сшитый так неаккуратно из пакета с подкладкой из полиэстера, - критикует певицу наш эксперт. -Ткань сборит, швы небрежные. Красный цвет хоть и идёт красавице Жасмин, но этот блеск клеёнки добавил артистке лишних кило. Кроме того, даже, если плащ надет на голое тело, в нем очень жарко.

Кети Топурия - образец элегантности

Кети Топурия.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Образы Кети всегда графичны и элегантны. У нее, безусловно, есть свой стиль. Одна из немногих наших певиц, обладающих хорошим вкусом, - говорит о солистке «А-Студио» дизайнер Ксения Князева.

«Золотой» Филипп

Филипп Киркоров.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Все вышито золотыми нитками. Все в блеске жаккарда. Думаю, это костюм от Дольче. Филипп, как всегда, демонстрирует очень дорогой королевский гардероб, - говорит наш эксперт.

Стильная «хуторянка»

Ротару не узнать. 72-летняя София Михайловна выглядит ещё моложе, чем прежде. Видимо, без мастерства косметологов не обошлось.

София Ротару.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Образ Ротару приглянулся и нашему эксперту Ксении Князевой.

- София Михайловна выглядит очень современно, интеллигентно, - считает Князева. - Костюм оригинальный, интересный крой, правильное сочетание цветовой гаммы. «Старая гвардия» на сей раз не подвела. Ротару -молодец. Ее стилистам «пятерка»!

«Невеста» Калашникова

Анна Калашникова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Звезда ток-шоу Анна Калашникова объясняет, мол, выбрала этот эффектный полупрозрачный наряд с белоснежным кружевом и перьями, поскольку грядёт год «белой крысы».

- Уже в который раз Аня приходит на мероприятие в свадебном платье, - удивляется дизайнер Ксения Князева. - Певица и бывшая невеста Прохора Шаляпина традиционно демонстрирует нам образ Барби.