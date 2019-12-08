2019-12-08T10:06:01+03:00
Наука

Ученые NASA показали фотографии морских слонов в "шапочках" с антенной, которые помогут изучить климат

С помощью приспособления эксперты получают данные о температуре воды в океане
Мария ИГНАТЬЕВА
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Ученые NASA показали фотографии морских слонов в "шапочках" с антенной. Фото: Sorbonne University/Etienne Pauthenet via NASAУченые NASA показали фотографии морских слонов в "шапочках" с антенной. Фото: Sorbonne University/Etienne Pauthenet via NASA
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Ученые выложили в сеть фотографии морских слонов, которых NASA использует в своих исследованиях по изменению климата. Необычными этих животных делает не только внимание управления, но и их внешний вид. На головах у тюленей "шапочки" с антенной. И отнюдь не ради украшения или забавы.

Головной убор состоит из антенны и датчика, который отслеживает температуру воды в океане, через которую погружается тюлень. Ученые из NASA использует данные, собранные этим датчиком, чтобы лучше понять, как океаны и течения накапливают энергию при нагревании климата.

С помощью приспособления эксперты изучают температуру воды в океане. Фото: Sorbonne University/Etienne Pauthenet via NASA

С помощью приспособления эксперты изучают температуру воды в океане. Фото: Sorbonne University/Etienne Pauthenet via NASA

В общей сложности ученые используют тюленей как "носителей" датчиков в океан более двух десятилетий. Южный морской слон ныряет на глубину до одного километра, намного больше чем человек, что имело решающее значение для ученых при выборе "носителя". Неточные данные движения тепла в океане попросту исказят прогнозы относительно климатического будущего планеты.

- Эти данные могут иметь важное значение для нашего климата и роли океана в компенсации последствий глобального потепления путем поглощения большей части тепла, - сказал один из исследователей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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