2019-12-08T11:32:42+03:00
Звезды

«Избавилась от ненужного мужа»: Феноменально похудевшая Лолита поделилась секретом

По словам артистки, она легко сбросила лишние кило
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
Поделиться:
Постройневшая Лолита Милявская выглядит, как российская Моника Белуччи.Постройневшая Лолита Милявская выглядит, как российская Моника Белуччи.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Лолита Милявская на «Песне года» выглядела, как российская Моника Белуччи. Стройная, со сногсшибательным декольте и эффектным макияжем.

- Как я похудела? К эндокринологу записалась, сдала анализы и избавилась от ненужного мужа (певица сейчас разводится с 45-летним тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым - Ред.). И сразу худеть начала, - смеётся Лолита.- Плюс я уже последние 25 лет ем один раз в день. Я не кокетничаю. Ничего в питании не меняла.

По словам Лолиты, рядом с ней сейчас есть немало мужчин. Увы, не все они достойные.

- В ближайшие полтора года у меня в планах отношения без обязательств, - смеётся Лолита Милявская. - Но главные обязательства у меня перед работой, конечно. Очень много придурков пишут, предлагают себя, признаются в любви. Даже зимой шизофреники оказывается активны, но я стараюсь на них не реагировать. Мужик мне нужен умный. Это слабого надо брать под усы, а мужик с мозгами все сделает сам. У меня не бывает депрессии по поводу: «Ах, я никого не встречу!» Я уверена, что встречу. И каждый раз уверена: «Это тот самый!» А потом: «Он такой козел!». Вы привыкайте, это мое нормальное состояние. Может, я ещё не раз замуж выйду.

Лолита поделились своим секретом стройности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лолита поделились своим секретом стройности.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лолита Милявская: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Старую дискету с автографом Стива Джобса пустили с молотка за 85 тысяч долларов
Минтруд предлагает выплачивать стипендию соискателям старше 50 лет
В Ростуризме назвали лучшие горнолыжные курорты
Рождество в Европе, а Новый год дома: Эксперты рассказали, что привлекает туристов в праздниках за границей
Благотворительный забег Санта-Клаусов прошёл в Японии
Ученные рассказали о трех этапах старения человека
Спутник «Глонасс» заменят в 2020 году
Чиновница из США требует вернуть 47 тысяч долларов за украденные из багажа вещи
В Подмосковье вспыхнул пожар в трехэтажной гостинице
Названа причина отмены лайков в Instagram
Пентангон назвал условия для оказания военной помощи Украине
Соловьев напомнил Украине про слова Путина о последствиях для страны из-за Донбасса
В Роструде напомнили, кто может взять дополнительный оплачиваемый отпуск
Бывший депутат Рады рассказал о неблагодарности Украины за "подарки" СССР
Погода в Москве на 8 декабря 2019 года: небольшие осадки и гололедица
КНДР сообщил об успешном проведении "крайне важного" испытания на космодроме Сохэ
В Мексике бывший военный застрелил троих людей в ответ на замечание
Эксперты назвали самый популярный в России напиток к Новому году
Минпросвещения предложило повысить зарплату российским учителям
Эксперты рассказали о причинах депрессивности россиян