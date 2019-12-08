«Избавилась от ненужного мужа»: Феноменально похудевшая Лолита поделилась секретом

Лолита Милявская на «Песне года» выглядела, как российская Моника Белуччи. Стройная, со сногсшибательным декольте и эффектным макияжем.

- Как я похудела? К эндокринологу записалась, сдала анализы и избавилась от ненужного мужа (певица сейчас разводится с 45-летним тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым - Ред.). И сразу худеть начала, - смеётся Лолита.- Плюс я уже последние 25 лет ем один раз в день. Я не кокетничаю. Ничего в питании не меняла.

По словам Лолиты, рядом с ней сейчас есть немало мужчин. Увы, не все они достойные.

- В ближайшие полтора года у меня в планах отношения без обязательств, - смеётся Лолита Милявская. - Но главные обязательства у меня перед работой, конечно. Очень много придурков пишут, предлагают себя, признаются в любви. Даже зимой шизофреники оказывается активны, но я стараюсь на них не реагировать. Мужик мне нужен умный. Это слабого надо брать под усы, а мужик с мозгами все сделает сам. У меня не бывает депрессии по поводу: «Ах, я никого не встречу!» Я уверена, что встречу. И каждый раз уверена: «Это тот самый!» А потом: «Он такой козел!». Вы привыкайте, это мое нормальное состояние. Может, я ещё не раз замуж выйду.

Лолита поделились своим секретом стройности.Фото: Михаил ФРОЛОВ