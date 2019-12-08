Фигуристка Александра Трусова сказала о самом счастливом моменте в сезоне

15-летнюю Александру Трусову перед стартом финала Гран-При называли одной из главных фавориток в битве за чемпионство. Однако же она рискнула поставить в программу тройной аксель, но допустила ошибку и в итоге заняла лишь третье место. После произвольного выступления, по итогам которого Саша выиграла бронзовую медаль финала Гран-При, она сказала журналистам:

- Мое катание было действительно плохим. У меня были ошибки на четверном сальхове и четверном тулупе. Это меня расстроило, потому что я откатала всю эту программу со всеми пятью четверными на тренировках, а здесь на разминке я тоже все сделала хорошо. Я думаю, что немного нервничала и устала к концу программы. Всегда сложнее, когда ты падаешь и приходится вставать и продолжать кататься, чем когда ты все делаешь хорошо. Что ж, теперь буду работать над этим.

Когда зашел разговор о четверном флипе, то Трусова призналась:

- Четверной флип был одной из главных целей этого мероприятия, и рада, что сделала это. Я собираюсь поработать над прыжками, которые у меня уже есть, и четверной риттбергер оставлен уже на конец сезона.

А вот уже чуть позже на пресс-конференции в общении с журналистами Саша сказала:

- Я счастлива, что сделала четверной флип. Но мне грустно, что я не справилась с тройным акселем в короткой программе. И я сделала сальхов и пропустила четверной тулуп. Я буду продолжать работать еще более усердно на тренировках.

Трусову попросили вспомнить яркие моменты из выступлений в нынешнем сезоне. Она сказала:

- У меня есть два счастливых момента: первый - это то, что я получила пуделя в подарок. А второй - чистое "приземление" тройного акселя. Самое сложное - собраться на соревнованиях, как сказали девушки. И работать над новыми элементами на практике.

В целом же, итог выступлений в первом сезоне среди взрослых Трусова оценила положительно:

- Я очень хотела перейти во взрослый разряд. Мне становилось скучно, когда я была среди юниорок. На каждом соревновании я просто хочу показать все свое самое лучшее и затем каждый раз улучшаться, становясь сильнее.

Теперь у Александры Трусовой кроме двух побед на чемпионатах мира среди юниоров есть бронза финала Гран-При среди взрослых. Впереди - чемпионат России, который пройдет в конце декабря в Красноярске.