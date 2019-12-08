2019-12-08T12:11:50+03:00
Общество

Из-за боли Мироша забыл все, что любил

В два года мальчишка был подающим надежды юным спортсменом, а к шести стал бессмысленным «бревнышком», страдающим эпилепсией, но если отыщется помощь, все еще можно вернуть!
Ярослава ТАНЬКОВА
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Чтобы спасти маленького Мирона от страшных приступов эпилепсии, необходимо собрать более чем 420 000 рублей.Чтобы спасти маленького Мирона от страшных приступов эпилепсии, необходимо собрать более чем 420 000 рублей.Фото: Личный архив героя публикации
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У шестилетнего Мирона Трушкина спортивная семья. Всего четыре года назад папа потирал руки в предвкушении: уже третий атлет у них с мамой растет! В свои два года, когда другие еще писаются в кроватки, мальчишка уже уверенно стоял на коньках и забивал шайбы в ворота противника. Да так, что старшие братья гордились!

Но теперь он лежит безучастный – ни хоккей ему не интересен, ни что другое. Его организм не развивается, он просто переживает один за другим приступы жуткой боли и эпилепсии.

Началось все неожиданно и страшно. Мальчишку выгибало, как лук. Приступы чередовались с редкими минутами отдыха, когда он просто таращился широко открытыми глазами на плачущих родителей и не понимал, за что ему такое.

В течение следующих нескольких лет семья испробовала все: таскала малыша по поликлиникам, больницам, исследовательским центрам. Врачи испробовали на Мироне доступные лекарства – не помогло. Даже начали подготовку к операции. Провели обследование, чтобы найти очаг эпиактивности, который требовалось удалить. И - не нашли. Как в отчаянии сказал врач, «его штормит по всей голове».

Спустя четыре года ситуация – не дай бог никому больше. Мирон, по сути, так и остался двухлетним ребенком. Он почти не развивается из-за приступов. Ни хоккей его больше не интересует, ни что другое.

И вот когда родня совсем впала в отчаяние, в одном институте им предложили попробовать еще один новый метод. И – на удивление – первые результаты обнадежили. Мирону помогает диета. Но не простая – кетогенная.

Суть ее в перестройке организма, чтобы энергию он начал получать не из углеводов, а из жиров. Хотя метод сложен для тех, кто живет рядом с больным ребенком и заботится о нем, и стоит немало, семья Мирона ухватилась за этот шанс.

На диету решили сесть даже родители, чтобы прочувствовать все, что происходит с их малышом. Одна проблема – для них-то это будет бесплатно и необязательно, а вот для Мирона лечение критично и первый год корректировки под контролем врачей обойдется более чем в 420 000 рублей. Семья большая, небогатая и запасы они проели напрочь за годы, когда пытались спасать Мирона.

Помогите!

Звоните: (499) 250-02-44 Татьяна и Вера координаторы

Как помочь:

Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI) -http://pomogi.org/how/ В назначении пожертвования не забудьте указать "Для Трушкина Мирона"

Страница для перевода пожертвований с банковских карт:

https://www.pomogi.org/stories/trushkin/

(На неделе на сайте проводятся технические работы, и страница может быть не доступна. Просим отнестись с пониманием)

Пожертвовать через банк

Благотворительный интернет-фонд Помоги.Орг

ИНН 7702579448 КПП 770201001

Р/с № 40703810822000000423

Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве

Кор.счет № 30101810345250000745

БИК 044525745

Назначение: благотворительное пожертвование для Мирона Трушкина

ИСТОЧНИК KP.RU

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