Из-за боли Мироша забыл все, что любил
У шестилетнего Мирона Трушкина спортивная семья. Всего четыре года назад папа потирал руки в предвкушении: уже третий атлет у них с мамой растет! В свои два года, когда другие еще писаются в кроватки, мальчишка уже уверенно стоял на коньках и забивал шайбы в ворота противника. Да так, что старшие братья гордились!
Но теперь он лежит безучастный – ни хоккей ему не интересен, ни что другое. Его организм не развивается, он просто переживает один за другим приступы жуткой боли и эпилепсии.
Началось все неожиданно и страшно. Мальчишку выгибало, как лук. Приступы чередовались с редкими минутами отдыха, когда он просто таращился широко открытыми глазами на плачущих родителей и не понимал, за что ему такое.
В течение следующих нескольких лет семья испробовала все: таскала малыша по поликлиникам, больницам, исследовательским центрам. Врачи испробовали на Мироне доступные лекарства – не помогло. Даже начали подготовку к операции. Провели обследование, чтобы найти очаг эпиактивности, который требовалось удалить. И - не нашли. Как в отчаянии сказал врач, «его штормит по всей голове».
Спустя четыре года ситуация – не дай бог никому больше. Мирон, по сути, так и остался двухлетним ребенком. Он почти не развивается из-за приступов. Ни хоккей его больше не интересует, ни что другое.
И вот когда родня совсем впала в отчаяние, в одном институте им предложили попробовать еще один новый метод. И – на удивление – первые результаты обнадежили. Мирону помогает диета. Но не простая – кетогенная.
Суть ее в перестройке организма, чтобы энергию он начал получать не из углеводов, а из жиров. Хотя метод сложен для тех, кто живет рядом с больным ребенком и заботится о нем, и стоит немало, семья Мирона ухватилась за этот шанс.
На диету решили сесть даже родители, чтобы прочувствовать все, что происходит с их малышом. Одна проблема – для них-то это будет бесплатно и необязательно, а вот для Мирона лечение критично и первый год корректировки под контролем врачей обойдется более чем в 420 000 рублей. Семья большая, небогатая и запасы они проели напрочь за годы, когда пытались спасать Мирона.
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