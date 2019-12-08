2019-12-08T12:11:58+03:00
Спорт

Анна Щербакова: "Во время выступления я слышу зал и это дает мне силы на четверные прыжки!"

Российская фигуристка впервые в карьере заняла второе место в финале Гран-При
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Анна Щербакова - вице-чемпионка финала Гран-При 2019.Анна Щербакова - вице-чемпионка финала Гран-При 2019.Фото: REUTERS
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15-летняя фигуристка группы Этери Тутберидзе Анна Щербакова победила на двух этапах серии Гран-При в нынешнем сезоне. Она обрела немало фанатов и удивила всех своим платьем-трансформером, которое меняем цвет всего за 2,5 секунды ее проката. В финале серии Гран-При среди взрослых Аня стала второй по итогам двух прокатов. Рядом с ней в тройке призеров - две ее подруги по тренировочной группе Александра Трусова и Алена Косторная. После своего финального проката в произвольной программе Анна Щербакова в микст-зоне при общении с журналистами сказала:

- Я чувствую себя хорошо после своего проката. Но мне немного грустно, что я не прыгнула четверной. Но я счастлива, что сделала все остальное. Впервые попробовала зайти на четверной флип.

У Щербаковой в финале Гран-При был сорванный четверной прыжок. Но по поводу этого "квада" Аня особо не грустит, сохраняя позитивный настрой:

- Я сделаю его лучше в следующий раз. Могу делать это на тренировке, но это была моя первая попытка на соревнованиях. И после первого прыжка я думала, что смогу это сделать. Казалось, что смогу прыгнуть его выше, чем на тренировочном прокате. Ведь во время проката я слышу, как публика в зале дает мне силы на такие вещи.

А вот уже на пресс-конференции с участием трех лучших фигуристок по итогам финала, Аня вновь вспомнила о грустном:

- В целом, я довольна своим прокатом сегодня в финале и результатом сегодня. Есть небольшая грусть из-за того, что я сорвала один из прыжков. Действительно, очень хотела сделать его, и надеюсь, что это получится уже в следующий раз.

Щербакова подвела и промежуточные итоги выступления в первом сезоне взрослой серии Гран-При:

- Самым счастливым моментом была, вероятно, возможность сделать четверной лутц. Это получилось довольно хорошо. Самое же сложное - подготовить себя, свой разум и мысли к соревнованию и показать, на что я способна.

Аня призналась - она горела желанием попасть во взрослую серию Гран-При:

- Я думала только о том, что смогу показать и сделать. Но, конечно же, и получить как можно более высокое итоговое место - это всегда приятно и важно.

На чемпионат России в Красноярск в конце года Анна Щербакова поедет в особом ранге. Год назад она в 14 лет одержала победу на турнире, который проходил в Саранске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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