«Мой любимый мужчина»: Лера Кудрявцева обратилась к Лазареву

- Мой любимый артист, мой любимый мужчина - Сергей Лазарев! - представила соведущего «Песни года» Лера Кудрявцева.

- Любимый мужчина? Ты уверена? А что скажет твой муж? - удивился Лазарев.

- Муж не услышит, его тут нет, - засмеялась Лера Кудрявцева.

- Ему уже сто процентов донесли журналисты! - запугал подругу Лазарев.

На этих словах у Сергея сломался микрофон. Видимо, и правда подействовала энергетика разъярённого хоккеиста Игоря Макарова, который, как говорят, тот ещё ревнивец.

После слов Леры у Лазарева сломался микрофон.Фото: Михаил ФРОЛОВ

-Я - ведьма, ты не знал? - взяла вину на себя Лера. - Сереж, иди домой, микрофон все равно не работает.

- Надо было у Амура компенсацию потребовать за роман с тобой, - засмеялся Лазарев.

Напомним: до брака с хоккеистом Игорем Макаровым Лера Кудрявцева встречалась с певцом Сергеем Лазаревым. После разрыва с Лерой Лазарев так и не встретил новую любовь. Сына и дочь артисту родили суррогатные матери. А Лера в браке с Макаровым осуществила давнюю мечту - стала второй раз мамой (от первого брака у ведущей есть взрослый сын -Ред.) замечательной девочки Марии. По словам Кудрявцевой, они с мужем не исключают, что у них ещё будут дети.

- Буду рожать сама, - делилась в одной из интервью теледива.

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