2019-11-25T19:34:00+03:00
Звезды

София Ротару переживает из-за травли в прессе

В декабре у певицы запланированы два выступления в России [эксклюзив kp.ru]
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В этом декабре София Ротару все же споет для поклонниковВ этом декабре София Ротару все же споет для поклонниковФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

В прошлом году София Ротару отказалась выступать на «Песне года». Но в этом декабре 72-летняя артистка все же споет для поклонников. Сообщение об этом вызвало бурную реакцию.

- Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки, - рассказал «КП» концертный директор певицы Сергей Лавров. - О каком возвращении речь? Ротару никогда не уходила со сцены. Полгода назад начали продаваться билеты на «Песню года» и на шоу «Легенды ретро-fm». Все эти выступления состоятся в декабре.

Что касается гонораров, то на «Песне года» и на прочих новогодних съемках артисты всегда работали бесплатно, за телевизионные эфиры. В прошлом году артистка единственный раз за все существование «Песни года» не приехала на съемки. На то были объективные причины: на Украине было введено военное положение. В прошлом году певицу разорвали за это в прессе. В этом году Ротару критикуют за то, что она едет на фестиваль. Мы теперь уже не знаем, что делать в следующем году - ехать или не ехать. Все равно ведь затравят. Вы не представляете, как София Михайловна расстроена. Она стала заложником политической ситуации.

В декабре у певицы запланированы два выступления в России Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В декабре у певицы запланированы два выступления в РоссииФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сестра певицы Лидия Хлябич:

Журналисты выдумали мое интервью о помощи АТО

Софии Ротару припомнили интервью ее сестры Лидии Хлябич, которая в 2015 году в беседе с украинским изданием «Бульвар Гордона» заявила, что отдала в АТО машину «Нива» и 120 банок собственноручно приготовленного варенья. Журналистка спросила сестру Ротару: «А София Михайловна в этом участвовала?» - «Она помогала деньгами», - последовал ответ.

- София Михайловна сомневается в правдивости интервью Лиды, - говорит концертный директор певицы Сергей Лавров. - Что же касается высказываний сенаторов, депутатов и блогеров, которые утверждают, что в России Ротару не очень рады... Такое впечатление, что они просто пиарятся на звездном имени. Лучше бы они своими непосредственными делами занимались. Они все утверждают, что Ротару спонсировала войну. Это абсолютная ложь. Они что - лично передавали деньги от нее? У них есть доказательства? София Михайловна - очень миролюбивый человек, она никогда АТО не помогала. Ей есть кого содержать - сын, внуки, сестры. Плюс брат, которому она подарила трактор. Семья большая, надо всех прокормить.

«КП» удалось пообщаться с сестрой Ротару Лидией Хлябич, которая дала эксклюзивный комментарий нашему изданию.

- Мне позвонила журналистка из газеты «Бульвар Гордона», сказала, что хочет написать статью про мою дочь певицу Соню Хлябич, - поделилась с «КП» сестра Софии Ротару. - Я ни слова про сестру не сказала! Пусть это будет на совести той журналистки. Я не знаю, что она придумала. Я не говорила, что София Михайловна кому-то помогает!

«Эти люди - коршуны»

- Артисты всегда вне политики. Это хамство, что Софию Ротару сейчас так травят. Я за нее всеми руками и ногами, - рассуждает в беседе с «КП» актер Станислав Садальский . - Люди, которые призывают народ не ходить на Ротару, - коршуны. Наоборот я считаю, что надо всячески приветствовать ее гастроли. Ну что хорошего от того, что я например, запрещен на Украине? Не надо учиться плохому у украинцев. Надо наоборот показать пример дружбы и любви. София Ротару - это наша молодость, наша любовь.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Это был какой-то заказ": "Софию Ротару затравили за возвращение в Россию

72-летняя певица выступит на "Песне года" абсолютно бесплатно (подробности)

ЕЩЕ МНЕНИЯ

Бари Алибасов: Ротару талантлива — мы 20 лет назад хотели с ней пожениться

Известный музыкант и продюсер удивился, узнав, что народная артистка СССР приезжает из Украины в Москву и захотел с ней встретиться (подробности)

Эдита Пьеха - о выступлениях Софии Ротару в России: Кто любил ее - пусть любит. А политики не должны вмешиваться в эстраду

- Эдита Станиславовна, это Александр Гамов из отдела политики "Комсомольской правды"...

- Ну, я с политикой ничего общего не имею.

- Я знаю, поэтому вам и звоню. Мы когда-то делали музыкальную колонку, посвящённую песне "Огромное небо - одно на двоих". Вы мне тогда рассказывали очень интересно.

- Да... (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «София Ротару: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пекин ожидает визита Путина в 2020 году
Умерла Гоар Вартанян, легендарная советская разведчица-нелегал
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным
Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции
Медведев: Россия не отменит санкции первой
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной рассказал о проблемах при трудоустройстве
Совфед одобрил закон о запрете продажи гаджетов без российского ПО
МИД РФ: Москва полностью удовлетворена решением трибунала в Гааге по Керченскому проливу
Шипулин снова стал тренироваться
Антон Шипулин: О том, что моя сестра Настя заканчивает карьеру, сам узнал из Инстаграм
С винтовкой Антона Шипулина побегут на Кубке мира
Антон Шипулин строит спорткомплекс под Екатеринбургом
Антон Шипулин: Сергей Чепиков перешел в другой комитет Госдумы, чтобы «не дублировать наши полномочия»
Американец ушел жить в бункер, чтобы не платить налоги
Постоянное головокружение: стали известные новые подробности госпитализации Дмитрия Ульянова
Комиссия Мосгордумы поддержала поправки ко второму чтению бюджета Москвы
Турция начнет испытание радиолокационных систем С-400
В Госдуме высказали удивление позицией «Нафтогаза» по вопросу транзита голубого топлива
На Украине заммэра города Славянск выгнали из клуба за просьбу выключить песни Газманова
Трамп отправил в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера
Названы самые популярные дизельные авто
В жилом доме на Бауманской улице в Москве произошел пожар
Правительству предложили три способа побороть кромешную тьму на дорогах
В «Нафтогазе» предложили «Газпрому» рассчитаться по долгам прямыми поставками газа
Совет Федерации одобрил закон о признании людей иноагентами
Совфед разрешил силовикам сбивать беспилотники
Опрос: 57 процентов россиян считают скидки «черной пятницы» фейковыми
Москвичи обменяли на «Станцию Мини» старые граммофоны, радиошляпы и «Яндекс. Носок»