Американец съел проданный за 120 000 долларов банан с выставки Art Basel в Майами

Житель Нью-Йорка оторвал экспонат "Комик" банан, прикреплённый скотчем к стене на выставке Art Basel в Майами, очистил его и употребил на глазах изумленной публики. Но владелица арт-объекта, накануне выложившая за него аж 120 тысяч долларов, не подаст на похитителя в суд.

Художник с грузинскими корнями Дэвид Датуна решил заявить о себе - не много ни мало, а уничтожил плод, да еще и увековечил сие на видео. Свою выходку он назвал "Голодный артист" и поделился в сети впечатлениями от съеденного: "Мне очень нравится эта инсталляция. Она очень вкусная". Впрочем, банан давно уже пора было съесть - он обмяк, потемнел и все меньше напоминал шедевр стоимостью в баснословную сумму.

Этот экспонат пользовался большой популярностью на выставкеФото: REUTERS

Что же это могло быть - грандиозная кража? Кто знает. Однако, персонал галереи и охрана в замешательстве, потому что еще не сталкивались с такой ситуацией. Тем не менее, Датуна говорит, что он глубоко уважает автора экспозиции - инсталлятора Маурицио Каттелана, и что это просто акт лести.

Дэвида задержали, допросили и... не предъявив никаких обвинений, отпустили восвояси. А банан просто заменили на другой, посвежее. Даже купившая этот экспонат француженка не имеет к хулигану претензий. Ну еще бы, ведь это просто "идея", а фрукт можно и заменить. Тем более, что этот незатейливый концепт-арт на полном серьезе имеет сертификат подлинности (?!) и инструкции по замене протухшего со временем экспоната.

Банан оторвали от стены на глазах публики...Фото: REUTERS

Вы удивитесь, но нашлись целых три покупателя на сей шедевр. Три чудака заплатили от 120 000 до 150 000 долларов за "ограниченный выпуск" бананов, приклеенных скотчем к стене за авторством Маурицио Каттелана. Интересно, какой еще трюк придумают владельцы галереи, чтоб продлить срок годности не вечного искусства?

Это не первое из пропавших произведений скандального итальянского художника. В сентябре прямо с художественной выставки был украден сделанный им унитаз из 18-каратного золота под названием «Америка». Его так и не нашли.

...Очистили и съели.Фото: REUTERS