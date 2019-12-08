«Доброе сердце»: Николай Басков подарил праздник инвалидам
Для поклонников Николая Баскова давно не секрет, что певец частенько помогает обездоленным людям. Бывшая девушка артиста балерина Анастасия Волочкова, зная, что Коля не пройдёт мимо чужой беды, дала ему когда-то прозвище «доброе сердце».
То Николай жертвует солидную сумму на восстановление храма, то отправляет одинокую пенсионерку в кругосветку, то выступает с рождественским концертом в хосписе. В этом весь Басков. На сей раз Коля поддержал волонтёров, которые организовывают праздники для инвалидов.
- Благодаря помощи Баскова мы стали обладателями настоящего сокровища – полного комплекта профессиональной звуковой аппаратуры: две акустические системы, радиосистема, микрофоны, стойки и конечно микшерный пульт – все свое и все высокого качества, - поблагодарила певца волонтёр Любовь Юлдашева. -Теперь мы можем не зависеть от обстоятельств и дарить людям только самое лучшее!
Артист Николай Басков занимается благотворительностью.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Уже много лет мы проводим благотворительные акции «Мы вместе» по детским домам, пансионатам и интернатам для престарелых и инвалидов, где всегда выступаем со своими концертами. Условия бывали разные: где-то звуковой аппаратуры не было совсем, где-то она оставляла желать лучшего, а где-то нам просто не позволяли ею пользоваться. Теперь это позади, а наши концерты станут еще лучше! И это благодаря доброй воли Николая Баскова! Все случилось неожиданно и быстро: 3 декабря в зале «Адреналин Стадиум» на концерте, посвященном Международному дню инвалидов, мы подошли к народному артисту после его выступления, чтобы познакомиться и рассказали ему о нашей проблеме. И Николай Басков внимательно выслушал и решил сделать нам подарок – благотворительный взнос на приобретение звуковой аппаратуры. А 4 декабря, мы пошли в специализированный магазин и купили все необходимое!
Мы готовы к дальнейшим свершениям, и на каждом следующем своем концерте в интернате, детском доме, пансионате или санатории, в/ч, мы будем вспоминать добрым словом Николая Баскова. Спасибо!
ИСТОЧНИК KP.RU
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