2019-12-08T15:18:20+03:00
Звезды

Музыкант Михаил Плетнев дал хамское интервью журналистке

Соцсети обсуждают: вел ли себя музыкант как гопник из подворотни или всему виной некомпетентность интервьюерши
Владимир Булкин
Поделиться:
Комментарии: comments5
В соцсетях обсуждают "пермское интервью" музыканта Михаила Плетнева.В соцсетях обсуждают "пермское интервью" музыканта Михаила Плетнева.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Соцсети гудят и обсуждают знаменитое "пермское интервью" Михаила Плетнева, появившееся в "ютубе" 6 декабря. На небольшом четырехминутном видео музыкант отвечает на вопросы пермской журналистки, но делает это так, что лучше бы не делал.

Маэстро сидит на диване и рассматривает партитуры, усиленно делая вид, что не замечает начала беседы. "Маэстро", мы готовы, - несколько раз произносит журналистка. Звезда поднимает голову лениво и не сразу.

Спикер благодарит Плетнева за концерт и задает обычный дежурный вопрос.

- Чем обусловлен выбор сегодняшней программы?

Плетнев молчит несколько секунд, глядя в камеру, как солдат на вошь.

- Чем-то обусловлено, но я забыл, чем, - наконец изрекает он.

- Мы знаем, что Чайковский ваш любимый композитор, - пытается продолжить журналистка.

- Значит, вам лучше знать, а я забыл.

- Почему вы пригласили именно этого молодого дирижера дирижировать вашим выдающимся оркестром?

- Надо было старого позвать? - ядовито интересуется Плетнев.

И далее по нарастающей. Плетнев ведет себя как толстейший тролль, обстебывая каждый вопрос журналистки. Отвечает, что понятия не имеет, как складываются его отношения с Пермской филармонией. На предложение пожелать что-то слушателям филармонии в канун ее 85-летия, маэстро отвечает "желаю всего хорошего, чего плохого желать, это было бы невежливо с моей стороны".

Развернутого ответа удостаивается разве что вопрос "Как вас принимали".

- В ресторане в буфете милые люди были. Я почувствовал теплоту и гостеприимство.

Расстроенная журналистка сворачивает беседу, желая мэтру всего хорошего.

- Ой, и вам всего хорошего, - подхватывает маэстро елейным голосом.

Судя по всему обида журналистов была столь велика, что несостоявшееся интервью они же и выложили в сеть. Но мнения комментаторов относительно произошедшего разделились. Многие музыканты... посочувствовали именно Михаилу Плетневу, которому "чертовски надоело быть белым и пушистым по отношению к непрофессионализму". По мнению специалистов, тонкое ухо музыканта оскорбило пермское оканье журналистки и ее неинтересные вопросы.

- Бедный Михаил Васильевич Плетнев... судя по всему, не по своей воле приняв в артистической местную интервьюэршу, он не смог побороть отвращения к ее абсолютно ни о чем вопросам да еще и в такой кошмарной, я бы сказала "вокзальной", интонации. Все-таки для человека тонких настроек испытание чьим-то тембральным ужасом и безмозглостью... это мука. Фу. Тошно слышать-то этакую "собеседницу", а ему еще и лицезрением пришлось насладиться. Бедный. Бедный, - посочувствовала в фейсбуке музыкальный критик Елена Черемных.

Коллеги-музыканты отметили, что "Плетнев - один из весьма немногих больших музыкантов, позволяющих всегда быть самим собой", что его ответы пропорциональны нелепым ответам, а кто-то даже припомнил интервью Стрыкало двухлетней давности, когда во время пресс-конференции в "Комсомолке" музыкант вдруг начал рассказывать о том, как возмущен квадратным хлебом и круглой колбасой, которую приходится "загинать".

Впрочем, нашлись пользователи, которые сочли, что музыкант вел себя неприемлемо: "все переходит в какое-то издевательство над волнующейся и не очень умной женщиной. Масштаб личности определяется в том числе и реакцией на чужие провалы и чужое незнание. И тут, конечно, к финалу все скатилось в какое-то неприятное хамство".

Одним из немногих коллег по цеху, осудивших поведение маэстро, стал музыкант Петр Лаул, припомнивший, что такое поведение свойственно Плетневу. На своей страничке в социальной сети Лаул рассказал о том, как Плетнев "унижал детей" во время мастер-класса в Санкт-Петербургской музыкальной школе.

- Я в этот момент был в такой ярости, что хотел выскочить на сцену и сказать ему: дядя, что ты несёшь! - пишет Лаул. - Всё это точно так же произносилось через губу, и думаю, что травма у этих детей осталась надолго. Одно дело - какая-то провинциальная тётя, другое - дети, к которым ты, такой великий, пришёл, и можешь растоптать их одним словом, и растаптываешь.

СПРАВКА "КП"

Михаил Плетнев (1957) — известный дирижер, пианист-виртуоз, основавший Российский национальный оркестр, входящий, согласно международным рейтингам, в двадцатку лучших оркестров мира. Один из самых выдающихся и известных музыкантов современности. Лауреат Государственных премий РФ. Громкий скандал с участием Плетнева произошел в 2010 году, когда музыкант был задержан в Таиланде по подозрению в педофилии.

Михаил Плетнев. Интервью в Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«До сих пор носит с собой в театр судочек с перекусом»: коллеги и друзья - о «неизвестной» Алисе Фрейндлих
8 декабря знаменитой актрисе исполняется 85 лет. Коллеги по кино и театру рассказали о ее скромности, таланте в кулинарии и сценах, которые появились в культовом советском фильме «Служебный роман» только благодаря ее импровизациям.
«Мне очень хочется, чтобы в литературу пришёл герой из жизни»
Так сказал в ходе интервью наш собеседник – известный российский писатель и публицист, председатель правления Союза писателей России Николай Иванов, чьи книги – продолжение его уникальной авторской судьбы
Новости 24
В Великобритании ищут хозяев для «кролика-единорога»
Путин поздравил Лукашенко с 20-летием соглашения о союзном государстве
Двухлетняя девочка едва не умерла из-за веганского бургера
Двери командного пункта РВСН проверили на прочность при помощи «ядерного взрыва»
Следственный комитет взыскал с коррупционеров два миллиарда рублей
Велогонщица Шмелёва сломала шесть рёбер на Кубке мира
"Активное сотрудничество остановлено". Шойгу заявил о проблемах в отношениях России и НАТО
Мужчине без рук и ног приходится три раза в год подтверждать свою нетрудоспособность
Соседям-дачникам запретят портить вид со двора, иначе - повестка в суд
Ученые выяснили, как проснуться утром "с той ноги"
Названы дневные нормы калорий для пожилых людей
МВД не будет закупать роботов-полицейских
В Киеве не исключают "послевкусия разочарования" после нормандского саммита
Американские критики определились с лучшим фильмом 2019 года
Украинский премьер назвал новую кредитную программу от МВФ "маркером доверия"
#Алинаялюблютебя – фанаты Загитовой поддержали фигуристку флешмобом в соцсетях
Усманов: Запрет спортсменам на выступление под своим флагом - это дискриминация
Число погибших при пожаре в Одесском колледже выросло до десяти человек
Видео пожара в гостинице Ромашково появилось в сети