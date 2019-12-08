Музыкант Михаил Плетнев дал хамское интервью журналистке

Соцсети гудят и обсуждают знаменитое "пермское интервью" Михаила Плетнева, появившееся в "ютубе" 6 декабря. На небольшом четырехминутном видео музыкант отвечает на вопросы пермской журналистки, но делает это так, что лучше бы не делал.

Маэстро сидит на диване и рассматривает партитуры, усиленно делая вид, что не замечает начала беседы. "Маэстро", мы готовы, - несколько раз произносит журналистка. Звезда поднимает голову лениво и не сразу.

Спикер благодарит Плетнева за концерт и задает обычный дежурный вопрос.

- Чем обусловлен выбор сегодняшней программы?

Плетнев молчит несколько секунд, глядя в камеру, как солдат на вошь.

- Чем-то обусловлено, но я забыл, чем, - наконец изрекает он.

- Мы знаем, что Чайковский ваш любимый композитор, - пытается продолжить журналистка.

- Значит, вам лучше знать, а я забыл.

- Почему вы пригласили именно этого молодого дирижера дирижировать вашим выдающимся оркестром?

- Надо было старого позвать? - ядовито интересуется Плетнев.

И далее по нарастающей. Плетнев ведет себя как толстейший тролль, обстебывая каждый вопрос журналистки. Отвечает, что понятия не имеет, как складываются его отношения с Пермской филармонией. На предложение пожелать что-то слушателям филармонии в канун ее 85-летия, маэстро отвечает "желаю всего хорошего, чего плохого желать, это было бы невежливо с моей стороны".

Развернутого ответа удостаивается разве что вопрос "Как вас принимали".

- В ресторане в буфете милые люди были. Я почувствовал теплоту и гостеприимство.

Расстроенная журналистка сворачивает беседу, желая мэтру всего хорошего.

- Ой, и вам всего хорошего, - подхватывает маэстро елейным голосом.

Судя по всему обида журналистов была столь велика, что несостоявшееся интервью они же и выложили в сеть. Но мнения комментаторов относительно произошедшего разделились. Многие музыканты... посочувствовали именно Михаилу Плетневу, которому "чертовски надоело быть белым и пушистым по отношению к непрофессионализму". По мнению специалистов, тонкое ухо музыканта оскорбило пермское оканье журналистки и ее неинтересные вопросы.

- Бедный Михаил Васильевич Плетнев... судя по всему, не по своей воле приняв в артистической местную интервьюэршу, он не смог побороть отвращения к ее абсолютно ни о чем вопросам да еще и в такой кошмарной, я бы сказала "вокзальной", интонации. Все-таки для человека тонких настроек испытание чьим-то тембральным ужасом и безмозглостью... это мука. Фу. Тошно слышать-то этакую "собеседницу", а ему еще и лицезрением пришлось насладиться. Бедный. Бедный, - посочувствовала в фейсбуке музыкальный критик Елена Черемных.

Коллеги-музыканты отметили, что "Плетнев - один из весьма немногих больших музыкантов, позволяющих всегда быть самим собой", что его ответы пропорциональны нелепым ответам, а кто-то даже припомнил интервью Стрыкало двухлетней давности, когда во время пресс-конференции в "Комсомолке" музыкант вдруг начал рассказывать о том, как возмущен квадратным хлебом и круглой колбасой, которую приходится "загинать".

Впрочем, нашлись пользователи, которые сочли, что музыкант вел себя неприемлемо: "все переходит в какое-то издевательство над волнующейся и не очень умной женщиной. Масштаб личности определяется в том числе и реакцией на чужие провалы и чужое незнание. И тут, конечно, к финалу все скатилось в какое-то неприятное хамство".

Одним из немногих коллег по цеху, осудивших поведение маэстро, стал музыкант Петр Лаул, припомнивший, что такое поведение свойственно Плетневу. На своей страничке в социальной сети Лаул рассказал о том, как Плетнев "унижал детей" во время мастер-класса в Санкт-Петербургской музыкальной школе.

- Я в этот момент был в такой ярости, что хотел выскочить на сцену и сказать ему: дядя, что ты несёшь! - пишет Лаул. - Всё это точно так же произносилось через губу, и думаю, что травма у этих детей осталась надолго. Одно дело - какая-то провинциальная тётя, другое - дети, к которым ты, такой великий, пришёл, и можешь растоптать их одним словом, и растаптываешь.

СПРАВКА "КП"

Михаил Плетнев (1957) — известный дирижер, пианист-виртуоз, основавший Российский национальный оркестр, входящий, согласно международным рейтингам, в двадцатку лучших оркестров мира. Один из самых выдающихся и известных музыкантов современности. Лауреат Государственных премий РФ. Громкий скандал с участием Плетнева произошел в 2010 году, когда музыкант был задержан в Таиланде по подозрению в педофилии.