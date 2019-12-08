Илья Авербух: Загитовой все равно придется разучивать четверные

Ученицы Этери Тутберидзе, которые тренируются в одной группе на московском катке «Хрустальны», в Турине оккупировали весь пьедестал почета. На первом месте немножко неожиданно для многих оказалась Алена Косторная, которая не имеет в своем арсенале четверных прыжков. 16-летняя москвичка выиграла короткую программу, где четверные запрещены, а потом великолепно откатала и произвольную, показав в ней второй результат. Но запаса хватило, чтобы обойти чемпионку России Анну Щербакову, которая исполнила два четверных из трех заявленных (сорвала 4-й флип).

А вот имеющая самый сложный набор элементов Александра Трусова (сразу пять четверных) сорвала пару элементов и осталась третьей.

16-летняя Алена Косторная стала победительницей ТуринаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующая чемпионка мира и Олимпийских игр Алина Загитова, выступавшая во второй день после своих младших подруг по команде, наошибалась и оказалась на последнем, шестом месте.

- Конечно, было понятно, что кто-то из наших четырех девочек останется за чертой пьедестала, - говорит известный хореограф Илья Авербух. - При этом у каждой были шансы победить. Спасибо, тренеру, который подготовил четырех чемпионок. И борьба еще будет продолжаться.

- Без Загитовой?

- Объективно, даже в случае исполнения своих элементов программы, Алине было бы очень сложно соперничать с тремя нашими девчонками, потому что в ее арсенале нет тех сумасшедших прыжков. Поэтому, конечно, ей было адски сложно выходить на старт после такого триумфального выступления юных соперниц. И отчасти, наверное, ее ошибки объясняются психологическим давлением. Но Алина все равно молодец, она прекрасно знала, когда ехала, с кем она будет соревноваться. И продолжает вести соперничество и борьбу. И как только она выучит эти прыжки, а я не вижу больших проблем, потому что на молодая и полна сил, я уверен, что Загитова вернется в пул борьбы за медали.

Анна Щербакова заняла второе место.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Мало кто ставил на Косторную...

- Алена блестящая фигуристка, очень сбалансированная, выразительная, у нее есть очень хорошее скольжение. Она освоила очень красивый тройной аксель. Но, чтобы точно держать свое лидерство, Алене надо учить четверной, потому что мы видели, что в произвольной программе она была лишь второй.

- Ей немножко повезло, что Щербакова и Трусова сорвали свои четверные?

- Нет, ведь Косторная тоже рисковала и шла на только что выученый тройной аксель. Возможно, это был стратегический риск, но он себя уже оправдал, потому что уже идет подготовка к главному старту – к чемпионату мира. Победа Алены Косторной не случайная. Но этот турнир не гарантирует того, что она будет триумфально идти весь сезон. В случае удачного выступления Александры Трусовой в короткой программе, она будет меньше отставать, а дальше все сможет отыграть в произвольной, где у нее огромное количество четверных прыжков. И с точки зрения чемпионата мира именно Трусова по-прежнему остается главным фаворитом.

Александра Трусова стала третьей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самое сбалансированное выступление в Турине показала Аня Щербакова. Она выполнила блестящую короткую программу. Потом шла на риск и, исполнила два четверных прыжка, выиграла произвольную программу. При этом судьи стали благоволить ей второй оценкой.

- Но девочкам еще придется отбираться в сборную на чемпионате России.

- Конечно.

- Из этой тройки кто-то может выпасть, и туда заедет Загитова или Медведева.

- Конечно, чемпионат России будет очень важен для каждой, но финал Гран-при уже очень многое показал. Судьи все равно будут опираться на эти результаты. Конечно, может произойти всякое. И от ошибок никто не застрахован. Но на данный момент, конечно, эти три фигуристки сильнейшие в России. Это данность. Их невозможно сейчас обыграть никому. Они могут сами проиграть себе.

Загитову и Медведеву, конечно, никто не списывает со счетов. Но без четверных и без тройного акселя эта борьба только в надежде на то, что соперник допустит огромное количество ошибок.

Алина Загитова оказалась на шестом месте.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- А это возможно в течение сезона освоить такие прыжки?

- Я знаю, что Женя Медведева сейчас активно работает над четверным. Посмотрим, насколько это все получится. В сезоне учить новые прыжки, конечно, практически нереально. И то, что Александра Трусова в течение сезона, буквально между Гран-при освоила тройной аксель, это из ряда вон выходящее. Думаю, сейчас точно учить никто ничего не будет.

- Алина Загитова может не попасть на чемпионат мира. Несправедливо. Может, надо в в фигурном катании ввести правило, чтобы действующая чемпионка мира попадала на следующее первенство без отбора?

- Я думаю, что это неплохая идея. Такое правило существует во многих видах спорта, начиная с футбола… Но если такое правило и появится в фигурном катании, то очень нескоро. Ведь в новом сезоне ты все равно должен доказывать, что ты лучший. Хотя, если бы у Загитовой был карт-бланш и на чемпионат мира могди поехать сразу четыре наши девочки, было бы прекрасно.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин (Италия)

Женщины. Итог. 1. Алёна Косторная – 247,59. 2. Анна Щербакова – 240,92. 3. Александра Трусова – 233,18 (все — Россия). 4. Рика Кихира (Япония) — 216.47. 5. Брейди Теннел (США)— 212.18. 6. Алина Загитова (Россия) – 205,23.

В других видах программы только спортивная пара Анастасия Мишина - Александр Галлямов смогли взять «бронзу». Наши одиночники и танцоры остались без наград.