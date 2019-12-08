В Москве на научно-практической конференции «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы» обсудят развитие интеграционных отношений Беларуси и России
Мероприятие откроется пленарным заседанием, на котором с приветственным словом выступит Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Модератором заседания станет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.
Список участников - весьма представителен. Вот лишь некоторые имена: первый заместитель Председателя Госдумы Иван Мельников, Генпрокурор Республики Беларусь Александр Конюк, заместитель Министра иностранных дел РФ Александр Панкин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев.
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян уверен, что Союзное государство России и Беларуси было и остается опорой и одним из драйверов для развития Евразийского экономического союза.
- Логика очень простая, - пояснил Тигран Саркисян. - Чем глубже интеграция между Россией и Белоруссией, тем легче продвигать евразийскую интеграцию с учетом накопленного опыта и практики. Поэтому любые интеграционные процессы на пользу нашему Союзу. С уверенностью можно сказать, что подобного рода научно-практические конференции являются важной площадкой для обсуждения актуальных тем интеграционной повестки, выступают дополнительным объединяющим фактором развития интеграционных процессов на нашем евразийском пространстве.
Среди прочих докладчиков член Коллегии по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, вице-президент РАН Валентин Пармон, начальник 2-го управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-майор Ярослав Москалик.
Начальник Научно-исследовательского Центра ФСБ России, генерал-майор Алексей Маруев расскажет о прогнозной оценке угроз безопасности Союзного государства
ИСТОЧНИК KP.RU
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