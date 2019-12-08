2019-12-08T15:49:06+03:00
Звезды

Владимир Пресняков на Новый год одел жену в костюм садо-мазо

После давнего конфуза Наталья Подольская просит от мужа подарки только деньгами
Алена МАРТЫНОВА
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Наталья Подольская и Владимир Пресняков.Наталья Подольская и Владимир Пресняков.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Владимир Пресняков-младший почти 15 лет счастлив с молодой женой Натальей Подольской (ему - 51, ей - 37), но все равно способен удивлять супругу.

- Володя никогда не угадывает с подарками, ему лучше не импровизировать, - призналась Наталья за кулисами очередного праздничного концерта. - Однажды на Новый год он подарил мне платье то ли из кожи, то ли из латекса, от которого сам был в восторге. Оно было все в ремнях, настоящее садо-мазо! Я не смогла сдержать своего ужаса, и подарок отправился обратно в магазин. Поэтому у нас давно все свелось к товарно – денежным отношениям: я прошу у мужа дарить мне только деньги.

Кроме того, певица рассказала, что их семье не чужда здоровая экономия:

- В отпуск мы полетим уже в конце января, так как в начале месяца цены просто бешеные, - отметила Подольская.

Напомним, Наталья и Владимир познакомились, когда она была выпускницей «Фабрики звезд», а он - всем известным артистом. Первая встреча произошла на съемках передачи «Большие гонки» в 2005-м, где оба оказались в одной команде. Позже они признавались, что это была любовь с первого взгляда. Их первая шуточная свадьба состоялась в Лас-Вегасе, а в 2010 году пара официально расписалась в российском ЗАГСе. Сейчас супруги воспитывают четырехлетнего сына Артема.

ИСТОЧНИК KP.RU

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