2019-12-08T18:24:32+03:00
Звезды

"Хотел сюрприз сделать": сын Валерии спешил познакомить маму со своей девушкой, когда попал в страшную аварию

Машина влетела в отбойник на трассе
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сын Валерии спешил познакомить маму с девушкой и попал в аварию.Сын Валерии спешил познакомить маму с девушкой и попал в аварию.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Арсений Шульгин попал в страшную аварию по пути из Москвы в Санкт-Петербург. Сын певицы Валерии направлялся в город на Неве в компании друзей и своей девушки. 21-летний парень хотел устроить родительнице сюрприз своим эффектным появлением. Но в итоге оказался на больничной койке после того, как машина на полном ходу влетела в отбойник на трассе.

Арсений Шульгин вместе с новой девушкой по имени Лиана спешил к маме. Он хотел познакомить возлюбленную со звездной родительницей. Валерия участвует в традиционном концерте "Звезды Дорожного радио", который как раз состоится в Санкт-Петербурге.

Однако на подъезде к городу машину, за рулем которой была Лиана, занесло, иномарка врезалась в отбойник. Как стало известно, девушка перепутала педали. Арсений поделился кадрами аварии в своем блоге. На фото видны разбитые части авто, поврежден капот, вылетели подушки безопасности.

Сын певицы также опубликовал снимок, на котором видно, что у него сильно разбита нижняя часть лица. Врачам пришлось зашивать ему губы. У его девушки - открытый перелом. "Немножко сложно говорить, потому что мне зашили губы... У девочки перелом руки. Жесть, конечно, но никто не гнал, ехали тихо, просто машину занесло из-за погодных условий", - поделился Арсений. Он также отметил, что в этот момент сидел впереди, а в момент аварии думал только о том, как спасти Лиану.

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В свою очередь, Валерия успокоила подписчиков, которые буквально засыпали ее вопросами о том, как себя чувствует младший сын. Артистка узнала обо всем, находясь в аэропорту. "Все хорошо", - лаконично ответила певица. Многие отметили, что звезда мужественно держится и пожелали своей любимице сил и терпения, а наследнику скорейшего выздоровления.

Меж тем супруг исполнительницы был более разговорчив. Иософи Пригожин очень эмоционально отреагировал на тревожные новости. "Кроме злости, ничего нет. Просто возмущен, что он отправился на машине ночью зимой. Днем бы поехал, если бы мозги были на месте. Что поделать, дети - балбесы. Какое-то безумие! Собрался сюрприз Валерии сделать, поехал вместе с новой девчонкой. Мы ж даже не знакомы с ней. Хотел нас в Петербурге встретить", - цитирует продюсера сайт 78.ru.

Это фото Арсений выложил в сеть после аварии. Фото: Instagram.com

Это фото Арсений выложил в сеть после аварии.Фото: Instagram.com

Он добавил, что все случилось под Тосно. "Девушка сломала руку. Он ударился головой, разбил губу. Главное, что все живые", - сообщил Иосиф "Пятому каналу".

Сын Валерии попал в страшную аварию.Сейчас наследник певицы находится в больнице

ИСТОЧНИК KP.RU

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