Держитесь, мужики, барышни в дефиците: почему в России сейчас женихов больше, чем невест

НА ДЕСЯТЬ РЕБЯТОК - ДЕВЯТЬ ДЕВЧУЛЬ

Кто ж из родившихся в России дам не помнит, что у нас «на десять девчонок по статистике девять ребят»? А также, что из этих девяти добрая половина - «козлы» и «алкоголики», так что «нормальные» - вообще в жутком дефиците. И, как там дальше поется все в той же песне, «парни важности полны, придирчивы ужасно». Так что бери что дают, «хоть какой - но свой».

Но песня про десять девчонок и девять ребят писалась в 60-е годы. С тех пор много воды утекло. И статистики тоже.

Нет, в целом у нас в стране дам по-прежнему больше, чем мужиков. Но за счет кого? Перевес женщин наблюдается в возрастах 35+. А вот молоденьких... Во всех возрастных категориях от 0 до 35 лет девочек и женщин меньше, чем их ровесников мужеска полу. Если брать те возрастные рамки, когда чаще всего вступают в брак - с 20 до 35, - никаких «на десять девчонок девять ребят», потенциальных невест сегодня определенно меньше, чем женихов.

Во всех возрастных категориях от 0 до 35 лет девочек и женщин меньше, чем их ровесников мужеска полу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если же принять во внимание, что женщины склонны выходить замуж за тех, кто постарше, а мужчины - наоборот, гоняются за молоденькими, то тут еще интереснее. Поколение мужчин 25 - 29 лет - еще относительно многочисленное, их порядка 5,2 млн. А девушки 20 - 24 лет - уже совсем малочисленное поколение 90-х, их всего около 3,5 млн. Это при-том что и юношей - их сверстников - больше.

Так что теперь девушкам впору кастинг среди мужиков - как ровесников, так и старших по возрасту - устраивать. Кто тут лучше всех готовит и моет посуду, любит возиться с детьми, а при этом еще хорошо зарабатывает, ответственный, умный, добрый, непьющий-некурящий и желательно симпатичный?

Или не все так просто?

«Я ТЕБЯ СЛЕПИЛА ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО»

- Обычно жених и невеста либо одной возрастной группы (плюс-минус два-три года), либо мужчина немного, лет на пять, постарше. Но это в нормальных условиях. А у нас в стране они не очень нормальные - из-за сильных колебаний рождаемости и в прошлом, и в настоящем. В таких условиях обычная система сочетаний возрастов меняется, люди приспосабливаются, - прокомментировал «КП» ситуацию профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

Из-за нестабильной демографической ситуации в стране женихам и невестам приходится приспосабливаться.Фото: Алексей ФОКИН

И в качестве примера привел военное поколение. Казалось бы, у женщин, чьи потенциальные женихи погибли на войне, были все шансы в большинстве своем остаться старыми девами. Ан нет! Резко увеличилось количество браков, где невеста на несколько лет старше жениха. Вопреки предубеждению, что мужчинам интереснее те, кто помоложе, расхватали молоденьких мальчиков, отбив их у более юных, но менее опытных конкуренток.

- Брачный рынок очень гибок, - поясняет Александр Борисович. - Как и любой рынок, он зависит от конъюнктуры, спрос и предложение приходят в соответствие друг с другом. И это касается не только браков по расчету, но и браков по самой большой любви. Объективные недостатки - в частности, неподходящий возраст партнера - могут с лихвой компенсироваться субъективными достоинствами, в том числе придуманными. Тот, кто влюблен, рисует некий образ, который наделяет массой всевозможных достоинств, а недостатки старается не замечать. И это свойственно обоим полам.

То есть кого возвести в принца или принцессу, всегда найдется. Не будет молоденьких - мужчина и в даме старше бальзаковского возраста сможет увидеть красавицу. Ну или какие-то еще особые достоинства. Любили же за что-то многие женщины мужчин-алкоголиков.

А КАК У НИХ?

В каких странах женихов больше, чем невест

Как ни странно, явный переизбыток мужского населения прежде всего в богатых арабских странах. В Катаре на 100 женщин приходится порядка 300 мужчин,

в ОАЭ - более 200. Одна из при-

чин - большое количество гастарбайтеров, которые приезжают туда в поисках лучшей доли из других арабских стран.

Менее существенный, но все же серьезный перевес мужского населения - в Индии (106 мужчин на 100 женщин) и Китае (105 мужчин на 100 женщин).

Среди развитых западных стран самая «мужественная» - Норвегия: 102 мужчины на 100 женщин.

По мнению экспертов, в будущем российские женихи перестанут быть такими разборчивыми.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Замуж? Подождешь!

Чего же ожидать в нынешней демографической ситуации? Какая нынче, если уж подходить к делу без лишней романтики, рыночная конъюнктура?

- Мужчины, которые сейчас в возрасте 25 -29 лет, будут куда охотнее жениться на ровесницах и на женщинах старше себя, - прогнозирует наш эксперт. - Меньше станут обращать внимания на то, была ли дама замужем, есть ли у нее дети - хотя сейчас на это и так уже особого внимания не обращают. Девушки же молоденькие - если они сообразят, что их поколение оказалось в выигрышном положении, - будут еще меньше торопиться замуж, станут выбирать тех, кто чего-то добился, как-то устроился в жизни. И пренебрегать своими ровесниками как «неинтересными», не воспринимать их всерьез.

А может, все и к лучшему? Женщины, получив больше возможностей выбрать «нужного» партнера, расслабятся. Станут меньше внимания уделять собственным заработкам и карьере, больше рожать…

- Не думаю, слишком сильны феминистские тренды, - считает Александр Синельников. - Быть домохозяйкой не престижно. А материально зависеть от мужа, как многие уверены, опасно - вдруг бросит, а у нее ни квалификации, ни работы. У всего есть обратная сторона. Вот представьте, выбрала она богатого, успешного, привлекательного. Но на таких и у других дам всегда есть спрос - какая-нибудь секретарша неожиданно может увести...