Инвестор на гребне золотой доcки

Преодолевая наследство 90-х

Сегодня лесопромышленный комплекс - один из наиболее активно развивающихся сегментов российской экономики. По данным Росстата, обработка древесины и производство изделий из дерева демонстрируют стабильный ежегодный рост, а эксперты отмечают активное наращивание несырьевого экспорта в отрасли.

Доля экспорта необработанной древесины от общего объема заготовки за прошедшие 10 лет снизилась с 24% до рекордных 7,8%. Отрасль готова предлагать внешнему рынку высококачественный продукт по конкурентоспособным ценам.

Еще десятилетие назад ситуация выглядела совершенно иначе: лесопромышленный комплекс по большей части представлял собой сырьевой сегмент; глубокую переработку древесины осуществляли лишь единичные предприятия, остальные же - гнали кругляк.

Благодаря чему произошли кардинальные перемены? Какие государственные меры поспособствовали переходу от сырьевой модели и позволили сократить почти в три раза вывоз необработанной древесины за рубеж?

Для того чтобы ответить на эти вопросы и в полной мере понять разницу между вчера и сегодня ЛПК России, нужен экскурс в недавнюю историю нашей страны. Ведь лесопромышленный комплекс, возможно, как никакая другая отрасль, испытал на себе все «прелести» пресловутых лихих 90-х. Построенные в советские времена предприятия новые хозяева просто закрывали: они им были не нужны. Проще и прибыльнее было рубить лес и отправлять его за границу без какой-либо обработки.

- Последствия такого подхода для лесной индустрии оказались весьма болезненными, - говорит статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. - Стагнировало производство пиломатериалов, фанеры, мебели, деревянных домов... Поэтому первой и главной нашей задачей было привлечь в отрасль новые инвестиции.

Эхо 90-х по отдельным направлениям дает о себе знать и сегодня. Так, за последние 40 лет в стране не построили ни одного нового целлюлозно-бумажного комбината. Справедливости ради следует отметить, что сегодня крупные игроки этого рынка находят ресурсы на модернизацию действующих производств, и государство поощряет такие инициативы. Однако этого мало. Огромная Россия по числу целлюлозно-бумажных комбинатов уступает Финляндии!

Делянка на льготных условиях

Чтобы дать толчок развитию отрасли, Минпромторг разработал ряд мер поддержки «лесных» инвесторов.

Им доступен механизм приоритетных инвестиционных проектов. Государство готово отдавать участки леса без аукциона, а иногда еще и с ощутимой скидкой. Но только такому инвестору, который построит и запустит современные лесопромышленные предприятия, выпускающие продукцию глубокой переработки с хорошей добавленной стоимостью. В выигрыше все: инвестор точно знает, что у него будут дешевые ресурсы, государство получает налоги, а район, где располагается новое производство, рабочие места.

- Этот инструмент неплохо себя зарекомендовал за прошедшее десятилетие. Сейчас у нас на карандаше 157 таких инвестпроектов, из них уже реализовано больше 70, - говорит Виктор Евтухов.

Статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Конечно, гладко все оказывается только на бумаге. Не раз и не два попадались недобросовестные инвесторы. Контролировать их должны на местах региональные власти. Но руки доходят не у всех и не всегда. Поэтому министерство в прошлом году начало отправлять «на делянки» в регионы свои проверки - за полтора года вместе с Генпрокуратурой и сотрудниками ФСБ проверили 16 регионов.

Впрочем, и кабинетной работы было немало. Чтобы закрыть дорогу недобросовестным инвесторам и привлечь крупные, надежные компании «в лес», Минпромторг поднял минимальный уровень инвестиций. Теперь, чтобы претендовать на участок леса на льготных условиях, нужно предложить новый проект с инвестициями порядка 3 миллиардов рублей или модернизацию действующего предприятия не менее чем на 2 миллиарда.

- Недобросовестным компаниям гарантию на такую сумму ни один банк не даст, - уверен Виктор Евтухов.

Еще одна страховка от несерьезных инвесторов - правила заготовки леса. Рубить деревья можно начинать не раньше чем за полгода до ввода мощностей. Этого времени достаточно, чтобы создать запас сырья, но никто не позволит коммерсантам годами валить лес в ожидании светлого будущего, когда они все-таки доведут до ума производственные мощности.

Место для новых комбинатов есть

Сейчас все ждут нового механизма - соглашения о защите поощрений капиталовложений. Законопроект, подготовленный Министерством финансов, сейчас рассматривают депутаты Госдумы.

Благодаря ему инвесторы, которые за свой счет строят инфраструктуру к предприятиям, смогут компенсировать эти расходы. Предлагается фактически освободить их на фиксированный период от определенных налоговых платежей.

- Мы очень надеемся, что благодаря этим инструментам в ближайшее время появятся инвесторы для строительства новых целлюлозно-бумажных комбинатов, - делится планами Виктор Евтухов. - Условия уже есть и в Восточной Сибири, и на Дальнем Востоке. Создание таких производственных мощностей поможет решить одну из ключевых задач отрасли - нарастить объем продукции переработки.

Замминистра не случайно говорит именно о целлюлозно-бумажных комбинатах. Ведь они помогают пустить в дело отходы лесопиления. Это те «хвосты», которые сегодня в лучшем случае продают за границу, где есть мощности, чтобы все это переработать. А в худшем - просто оставляют валяться в лесу.

- В стратегии, которую мы приняли до 2030 года, видим место для десяти таких комбинатов в России, - заявил Евтухов. - Эксперты утверждают, что спрос на целлюлозу будет расти.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Введут ли в России собственность на лес?

В конце ноября в Москве состоялось важное для лесной отрасли событие - форум «ЛПК 360°». Во время дискуссий обсудили много вопросов, которые волнуют промышленников. Один из таких - вопрос собственности на лес.

Сейчас по российским законам нельзя купить делянку. Участки берут в аренду. Конечно, сроки аренды приличные: 49 лет. Но все равно это другой режим использования ресурса и психологически, и юридически. К тому же, как показывает практика, банки не очень-то охотно принимают в залог арендные лесные участки. А ведь отрасль нуждается в серьезных капиталовложениях. Да и историй, когда на местном уровне власти начинают банально кошмарить бизнес, угрожая разрывом аренды, до сих пор случаются. Так что неудивительно, что представители отрасли при каждом удобном случае задают властям вопрос о собственности на лес.

- Для россиян, особенно тех, кто не живет в городах- миллионниках, привычное дело сходить в лес за грибами, ягодами да и просто прогуляться. И, очевидно, никто не хочет, чтобы вдруг все леса огородили заборами с табличками «Частная собственность. Проход запрещен», - рассуждает Виктор Евтухов. - То есть нужно продумать, как оставить частные леса доступными для граждан. По этому вопросу пока какого-то четкого вывода у нас нет. Хотя все понимают, что собственник лучше будет заботиться о том или ином участке. Это и восстановление леса, и тушение пожаров. Кому же выгодно, чтобы его собственность сгорела? Хорошо, что сейчас мы начали дискуссию по этому направлению, будем ее продолжать.