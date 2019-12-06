Цифра в школе: как современные технологии помогают учителям и детям

С развитием интернета и новых технологий учиться стало проще. Вместо чтения скучного порой учебника можно смотреть лекции онлайн, а любые пробелы в знаниях можно заполнить с помощью интернет-энциклопедий. Однако, цифровой прогресс бросает вызов школам.

Классическая система с уроками, учебниками и тетрадками в наше время часто оказывается недостаточно эффективной. Однако успешные практики по работе с "цифрой" в школе есть.

УРОКИ ПО УДАЛЁНКЕ

Одна из таких возможностей, которая открылась с развитием интернета – это онлайн-курсы и вебинары. И если 5-10 лет назад, чтобы посмотреть курсы на порталах вроде Coursera или edX нужно было знать английский на приличном уровне, то сейчас появились и российские аналоги.

Например, это платформа Российской электронной школы, где школьники могут повторять сложные темы и смотреть видео уроков чуть ли не по дороге в школу прямо со своего телефона. Выполнять домашние задания и решать примеры можно там же на сайте, а для продвинутых учеников есть возможности проводить эксперименты в виртуальных лабораториях и гулять по онлайн-экспозициям музеев.

Для талантливых учеников онлайн-образование позволяет расширить рамки собственной школы. Они могут учиться напрямую у преподавателей университетов с помощью национальной платформы "Открытое образование". Именно там размещают записи своих лекций и онлайн-курсы ведущие вузы России.

- На этой платформе появляется все больше старшеклассников, для которых востребованы именно университетские курсы, - рассказывает Нурлан Киясов, директор по развитию Национального исследовательского технологического университета "МИСиС". – Кроме того, на них обучается много и школьных учителей, которые позже и сами начинают разрабатывать свои собственные онлайн-курсы. То есть, цифровые компетенции развиваются как у учащихся, так и у педагогов. И цифровизация всё больше стирает границы между школами и вузами.

РОБОТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ

Сами школьные уроки тоже серьезно меняются под влиянием IT. Учителя все чаще включают в сценарии своих уроков презентации и образовательные видео. А для понимания, как дети усвоили новую тему, дают им небольшие тесты в игровой форме, на которые ученики могут отвечать прямо со своего смартфона. То есть, вместо того чтобы запрещать гаджеты в классе, педагоги находят способ использовать их в учебных целях.

Реальную пользу от технологий в классе подтвердил и недавний эксперимент Яндекс.Учебника, в рамках которого учителя могли давать детям домашнее задание онлайн в специальном тренажере. Для каждого школьника педагоги могли подобрать индивидуальный комплект задач, а проверка шла автоматически – учителю оставалось лишь взглянуть, в каких темах ребёнок ошибся.

- Этот эксперимент показал, что задания в таком формате позволяют сохранить интерес школьников к учебе, а это помогает повысить их результаты, - считает Евгений Лурье, директор Яндекс.Учебника. – И самый большой прирост был у отстающий учеников, то есть, IT принесли наибольшую пользу именно им. При этом нагрузка на учителей не увеличилась – они не стали тратить больше времени на проверку домашних заданий или подготовку к урокам.

На пользу новые технологии пошли и преподавателям иностранных языков. Аудиоподкасты и видео на Youtube позволяют учить языки непосредственно у их носителей, привыкать к разным акцентам, а также знакомиться с живой речью и сленгом.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В БУХГАЛТЕРИИ

Ещё одна сторона школьной жизни, которую сильно изменили технологии – это административная и организационная работа. Уже сейчас в электронный формат переводят всю отчетность, чтобы избавить от этой бумажной работы учителей. Необходимые данные будут храниться в цифровом формате, так что все нужные документы для проверяющих можно будет составить за пару минут.

- Всё это позволит освободить педагогов от рутины и сохранить их время для творческой составляющей их профессии, для реализации своей креативности, - прокомментировала процесс цифровизации школ замминистра просвещения Марина Ракова. – Кроме того, переход на цифровые технологии позволит упростить принятие управленческих решений. Например, централизованные закупки для всех школ в один день приведут к единой цене. А облачная бухгалтерия позволит лучше понимать, куда и как тратятся школьные деньги.

Такие технологии не только помогут учителям избавиться от лишней нагрузки, но и отчасти предотвращают профессиональное выгорание педагогов. А это залог хорошей атмосферы в школе, благодаря которой у детей сохраняется мотивация к учебе, а у учителей – интерес к дальнейшему развитию.

В ИТОГЕ

Однако, чтобы все эти технологии получили широкое распространение, учителя и сами должны обладать навыками работы с "цифрой". Новый конкурс "Учитель будущего" направлен на выявление, поддержку и распространение самых инновационных подходов в области образования. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте http://Teacher.rsv.ru, прием заявок продлится до 31 декабря. Участники и победители конкурса получат доступ к самым актуальным онлайн-ресурсам в сфере образования, а также смогут принять участие в программе совершенствования профессионального мастерства. Ну а команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.